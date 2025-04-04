Под Екатеринбургом прогремят мощные взрывы

В Березовском (Свердловская область) 5 апреля прозвучат три мощных взрыва с перерывом в 10 минут. Там шахтеры будут проводить сейсмологические работы, рассказали в пресс-службе горнодобывающего предприятия «Березовский рудник».
«В ближайшую субботу, 5 апреля, запланировано три взрыва — в 20:00, в 20:10 и в 20:20, но возможны отклонения по времени», — сказали там. При этом в компании отметили, что все работы закончат не позже 21:00.
Специалисты рудника подчеркнули, что проведенные исследования подтвердили безопасность взрывных работ для ближайших домов. Для минимизации долгосрочного воздействия на окружающую среду, предприятие внедряет специальные меры по оптимизации параметров взрывов.
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