Под Екатеринбургом прогремят мощные взрывы

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Взрывы прозвучат с перерывом в 10 минут
Взрывы прозвучат с перерывом в 10 минут Фото:

В Березовском (Свердловская область) 5 апреля прозвучат три мощных взрыва с перерывом в 10 минут. Там шахтеры будут проводить сейсмологические работы, рассказали в пресс-службе горнодобывающего предприятия «Березовский рудник».

«В ближайшую субботу, 5 апреля, запланировано три взрыва — в 20:00, в 20:10 и в 20:20, но возможны отклонения по времени», — сказали там. При этом в компании отметили, что все работы закончат не позже 21:00.

Специалисты рудника подчеркнули, что проведенные исследования подтвердили безопасность взрывных работ для ближайших домов. Для минимизации долгосрочного воздействия на окружающую среду, предприятие внедряет специальные меры по оптимизации параметров взрывов.

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В Березовском (Свердловская область) 5 апреля прозвучат три мощных взрыва с перерывом в 10 минут. Там шахтеры будут проводить сейсмологические работы, рассказали в пресс-службе горнодобывающего предприятия «Березовский рудник». «В ближайшую субботу, 5 апреля, запланировано три взрыва — в 20:00, в 20:10 и в 20:20, но возможны отклонения по времени», — сказали там. При этом в компании отметили, что все работы закончат не позже 21:00. Специалисты рудника подчеркнули, что проведенные исследования подтвердили безопасность взрывных работ для ближайших домов. Для минимизации долгосрочного воздействия на окружающую среду, предприятие внедряет специальные меры по оптимизации параметров взрывов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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