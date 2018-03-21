Как будет падать екатеринбургская телебашня. СХЕМА, ВИДЕО

20:16 21 марта 2018 0

С высокой долей вероятности, в субботу Екатеринбург ждет историческое событие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Недостроенная екатеринбургская телебашня доживает последние дни. Противники ее сноса предпринимают последние попытки спасти сооружение (хотят обнять так же, как пруд). Но учитывая серьезность намерений застройщика (УГМК), нет никаких сомнений, что замысел снести сооружение будет «приведен в исполнение». На «URA.RU» — ответы на самые наивные вопросы о последних днях жизни башни и о том, как она упадет.

Как будут обрушать башню?

Сносить башню будет АО «Р.В.С.» (работы взрывные специальные). Его гендиректор Юрий Овчаров рассказывал, что «свалится, как подрубленное дерево». Точный план работ содержится в проектной документации, которой, по словам Овчарова, его сотрудники будут точно следовать.

Башня будет падать в сторону реки Исеть Схема: Андрей Гусельников, URA.RU

Демонтаж будет происходить в два этапа. На подготовительном этапе (он уже пройден) были выполнены следующие работы:

— возле башни по направлению к реке насыпали земляную подушку, на которую будет падать башня;

— демонтирована «обстройка» нижних этажей башни;

— в теле башни проделаны «шпуры» — отверстия, в которые заложены взрывные патроны с веществом эманатом (газогенераторная смесь — она умеет «испепелять» бетон). «Мини-взрывы», всполошившие город в конце февраля, производились как раз на том уровне, где будет закреплена взрывчатка — на отметке 70 метров.

Второй этап демонтажа — обрушение. Сперва сработают заряды на высоте 70 метров, из-за чего рухнет верхняя часть башни. Затем через 30 секунд взорвутся заряды на отметке 10 метров, после чего упадет нижняя часть башни (смотрите схему и видео).

«Сохранение опоры с одной стороны и практически мгновенная ликвидация ее со стороны вруба создают под действием сил тяжести и реакции опоры опрокидывающий момент, обеспечивающий падение в заданном направлении», — написано в проектной документации.

В результате этих двух взрывов башня «сложится» и ляжет на землю. Сигнал «отбой» прозвучит через 15 минут после этого. Допуск людей к месту падения начнется через 30 минут.

Так будет «складываться» башня Скриншт: проектная документация АО «Р.В.С.»

Насколько сильными будут взрывы и ударная волна от них?

Как уверяет Юрий Овчаров, шум при обрушении башни будет даже меньше, чем во время городского фейерверка. Это должна обеспечить та самая «земляная подушка», на которую лягут четыре тысячи тонн бетона (во столько оценивают ее вес).

После падения такой массы бетона поднимется облако пыли. Как будут с ним бороться?

Проектом предусмотрены специальные работы по «пылеподавлению»: место падения башни будут «орошать водой».

«Из практического опыта высотных объектов радиус пылевого облака составляет не более 30 метров», — говорит в технической документации.

При температуре воздуха ниже ноля градусов Цельсия вода должна подогреваться или в нее будут добавляться специальные антиморозные добавки.

Где будет стоять оцепление во время взрыва?

Закладка взрывчатки на 70 метрах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Будет два контура оцепления. Один — по периметру запретной зоны (это вся та территория, которая сегодня отведена компании «Р.В.С.» для демонтажа башни — она обнесенная забором). В момент обрушения в этой зоне будут находиться работники этой подрядной организации, представители заказчика. Нахождение любых других лиц (посторонних) запрещено. На всех возможных местах подъезда к запретной зоне будут дежурить патрульные автомобили. Внутри запретной зоны находится опасная зона, подход к которой также будут охранять несколько постов (см. СХЕМУ). После сигнала сирены заход в опасную зону будет запрещен даже для самих подрывников.

Если вдруг башню решат оставить… Влияют ли сделанные проемы на ее прочность?

Практически нисколько. По мнению профессионалов, башня до сих пор очень крепка. «Скважины малого диаметра в процентном соотношении занимают такое ничтожно малое место на фоне всей площади башни, что никак не смогут повлиять на ее устойчивость», — считает профессор, заведущий кафедрой шахтного строительства Уральского государственного горного университета, доктор технических наук Михаил Корнилков.

Пока готовился текст, было выпущено уведомление о сносе телебашни Группа в Facebook «Спасем телебашню»

С ним согласен и старший научный сотрудник института геофизики Уральского отделения РАН Аркадий Овчаренко, который в 2012-13 годах проводил полное обследование конструкций башни. «Она неплохо стояла, когда мы на ней были, — рассказывает ученый. — Мы изучали колебания с помощью GPS — обвешали ее антеннами и неделю наблюдали — измеряли, как она колеблется. Оказалось, ничего страшного. У нее очень надежный фундамент, прочный бетон. Мы дали заключение, что ее можно реконструировать. Жалко ее, все-таки символ был, на весь мир прославился своим надписями».

Будут ли они предупреждать о дате сноса башни?

Руководитель взрывников Юрий Овчаров сообщил, что о точной дате сноса он обязан предупредить представителей властей, так как потребуется привлечение больших сил для обеспечения безопасности. Предупредить должны администрацию города, полицию, МЧС и собственников зданий, находящихся в округе — им всем сообщат время обрушения башни. У всех них эта информация уже имеется.

Когда точно снесут башню?

По последним данным, снос башни назначен на субботу, 24 марта — об этом уже предупредили работников цирка, администрацию города, руководство метрополитена, управляющую компанию комплекса апартаментов «Артек». Точное время пока неизвестно, но его можно вычислить. Эвакуация жителей «Артека» начнется в 7 утра. Пассажиров метро уже предупредили, что с 9.00 до 11.30 закрывается движение поездов от станции «Площадь 1905 года» до станции «Ботаническая». Исходя из этого, обрушение произойдет, вероятнее всего, с 9 до 10 — 10.30 утра. В 11 часов оцепление вокруг запретной зоны снимут.