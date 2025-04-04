Силовики раскрыли подробности задержания главного инженера «Гортранса» в Екатеринбурге

Задержанный главный инженер «Гортранса» Андрей Эльзессер получил взятку на 750 тысяч рублей от компании «Спецатомремсервис» (занимается ремонтом автобусов) за покровительство. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.
«По версии следствия, преступление было совершено в период с августа 2024 по январь 2025 года. Подозреваемый получил взятку в крупном размере от представителя одной из коммерческих структур за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по ранее заключённому договору между указанной коммерческой структурой и муниципальным предприятием», — пояснили в ведомстве.
Эльзессера подозревают в совершении преступления по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следователи СКР организовали расследование.
Специалиста задержали 3 апреля в рамках антикоррупционной кампании. Деньги он брал в офисе «Спецатомремсервиса», чьи менеджеры давали и бывшему главе «Гортранса» Сергею Нугаеву. Второго задержали 13 февраля на рабочем месте. Операцию проводили оперативники ФСБ.
Нугаев свою вину не признает. Его дело строится на показаниях неких свидетелей, знает источник URA.RU. 15 февраля суд отправил Нугаева под стражу на два месяца. Его место займет инженер «Гортранса» Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!