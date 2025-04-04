«Жестко облажалась»: Клава Кока неудачно сменила имидж. Видео

Клава Кока пожаловалась на неудачную смену имиджа
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока потратила на смену образа 11 часов, но на следующий день избавилась от него
Клава Кока потратила на смену образа 11 часов, но на следующий день избавилась от него Фото:

Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) решила сменить имидж и нарастила себе волосы. Однако эксперимент с прической оказался неудачным — артистка родом из Екатеринбурга призналась, что переживала из-за этого полночи. 

«Решилась на смену прически и жестко облажалась. Это я прощаюсь с привычным образом Клавы Коки и еду делать то, чему всю жизнь говорила „нет“. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу все пошло не так. Процесс новой прически занял 11 часов. Изначально план был чуть нарастить длину, сделать рваную стрижку и немного растянуть блонд», — поделилась певица в соцсетях.

Однако мастера сделали ей слишком длинные волосы, к тому же они были кудрявые. «Мысль о том, что теперь каждое утро мне надо жечь волосы, чтобы их вытягивать, трэш. Все точно исправит стильная рваная стрижка. Ну, вроде ничего, но, кажется, я похожа на Леру „Ранетку“ из 2008-го. Или вообще я просто на кого-то похожа, но не на себя», — сокрушалась Клава Кока.

Чтобы спасти ситуацию, на следующий день исполнительница обратилась к стилисту Владу Лисовцу, который сначала посмеялся, назвал Высокову «телочкой с Патриков», но взялся помочь. Певице срезали длину и вернули цвет. «Иногда лучше ничего не менять, чем что-то менять, чтобы просто что-то поменять. И меняйте прическу в ретроградный Меркурий», — подытожила артистка.

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Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) решила сменить имидж и нарастила себе волосы. Однако эксперимент с прической оказался неудачным — артистка родом из Екатеринбурга призналась, что переживала из-за этого полночи.  «Решилась на смену прически и жестко облажалась. Это я прощаюсь с привычным образом Клавы Коки и еду делать то, чему всю жизнь говорила „нет“. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу все пошло не так. Процесс новой прически занял 11 часов. Изначально план был чуть нарастить длину, сделать рваную стрижку и немного растянуть блонд», — поделилась певица в соцсетях. Однако мастера сделали ей слишком длинные волосы, к тому же они были кудрявые. «Мысль о том, что теперь каждое утро мне надо жечь волосы, чтобы их вытягивать, — трэш. Все точно исправит стильная рваная стрижка. Ну, вроде ничего, но, кажется, я похожа на Леру „Ранетку“ из 2008-го. Или вообще я просто на кого-то похожа, но не на себя», — сокрушалась Клава Кока. Чтобы спасти ситуацию, на следующий день исполнительница обратилась к стилисту Владу Лисовцу, который сначала посмеялся, назвал Высокову «телочкой с Патриков», но взялся помочь. Певице срезали длину и вернули цвет. «Иногда лучше ничего не менять, чем что-то менять, чтобы просто что-то поменять. И меняйте прическу в ретроградный Меркурий», — подытожила артистка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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