Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) решила сменить имидж и нарастила себе волосы. Однако эксперимент с прической оказался неудачным — артистка родом из Екатеринбурга призналась, что переживала из-за этого полночи.
«Решилась на смену прически и жестко облажалась. Это я прощаюсь с привычным образом Клавы Коки и еду делать то, чему всю жизнь говорила „нет“. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу все пошло не так. Процесс новой прически занял 11 часов. Изначально план был чуть нарастить длину, сделать рваную стрижку и немного растянуть блонд», — поделилась певица в соцсетях.
Однако мастера сделали ей слишком длинные волосы, к тому же они были кудрявые. «Мысль о том, что теперь каждое утро мне надо жечь волосы, чтобы их вытягивать, — трэш. Все точно исправит стильная рваная стрижка. Ну, вроде ничего, но, кажется, я похожа на Леру „Ранетку“ из 2008-го. Или вообще я просто на кого-то похожа, но не на себя», — сокрушалась Клава Кока.
Чтобы спасти ситуацию, на следующий день исполнительница обратилась к стилисту Владу Лисовцу, который сначала посмеялся, назвал Высокову «телочкой с Патриков», но взялся помочь. Певице срезали длину и вернули цвет. «Иногда лучше ничего не менять, чем что-то менять, чтобы просто что-то поменять. И меняйте прическу в ретроградный Меркурий», — подытожила артистка.
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