«Машина пропаганды» Югры выставила ультиматум властям

21:50 09 апреля 2018 0

Главы телерупор властей ХМАО не хочет платить за новое FM-радио. Последствия отразятся на всем медиарынке региона Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти ХМАО могут лишиться влияния на медиарынок региона. Налаженные финансовые схемы под угрозой срыва из-за денежного конфликта окружных чиновников с руководством ОТРК «Югра». Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников в правительстве и югорских СМИ.

По сведениям инсайдеров, гендиректор окружной телерадиокомпании (ОТРК) «Югра» Валерий Раевский рискнул пойти в открытую конфронтацию с правительством. Причиной стало открытие нового FM-радио на базе окружной телекомпании. «На запуск радио нужно 40 млн рублей. Раевский рассчитывал, что будет дополнительное финансирование, но ему сказали, что ОТРК и так получает в год 700 млн, поэтому телекомпания должна найти возможность для экономии и справиться своими силами. Раевский начал скандалить, требовал дать ему денег», — поделился источник в телекомпании.

ОТРК «Югра» едва ли не впервые демонстрирует властям характер Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Получить комментарий Раевского на момент публикации не удалось — гендиректор ОТРК не ответил на звонки на сотовый телефон. В региональном департаменте общественных и внешних связей подтвердили, что будет запускаться новое радио, но сам факт конфликта опровергли.

«Между департаментом общественных и внешних связей и ОТРК „Югра“ — нормальные, рабочие отношения, никаких конфликтов в повестке нет, тем более — по поводу финансирования. Телекомпании как подведомственному учреждению переданы средства на выполнение государственного задания, и объем финансирования достаточен для достижения тех целей, которые поставлены на год. Какие-то сложные моменты могут быть, но они улаживаются в рабочем порядке, и эти решения не представляют собой информационных поводов», — отметили в депсвязей.

Эта позиция противоречит тому, что сейчас обсуждают почти во всех югорских СМИ. И в первую очередь, из-за возможных последствий. Согласно самой популярной версии, Раевский якобы заявил во время одной из встреч в правительстве, что радио будет финансировать не из бюджета «Югры», а из тех финансовых потоков, которые проходят через телекомпанию.

Независимые СМИ прикормили через ОТРК. Схема будет нарушена Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Речь идет о якобы существующих договоренностях между властями региона и некоторыми частными независимыми СМИ. За определенные деньги медиа выполняют задания правительства и снижают количество критических материалов. «Телекомпаниям через ОТРК платят по 7-9 миллионов. Информагентствам, в зависимости от влиятельности, до 3 миллионов. Знаю, что платят и газетам, но цифрами не владею», — рассказывает источник, знакомый с положением дел. Официально в югорских СМИ это никто не подтверждает, но на условиях анонимности медиаменеджеры признаются, что схема была запущена еще несколько лет назад. Сначала ее обкатали на частных телекомпаниях, а потом распространили и на другие СМИ.

По версии инсайдера, деньги на другие СМИ «Югра» получает, выигрывая специальные аукционы. Если верить этой гипотезе, последние подобные тендеры были в начале года: ОТРК победила на закупке АУ «ЮграМегаСпорт» на организацию телетрансляции спортивных соревнований (15,8 млн рублей), и на организацию телетрансляции кубка IBU, проходившего в Ханты-Мансийске (12 млн рублей). В качестве косвенного подтверждения источник называет отмену конкурсов в тех случаях, когда на них заявлялись другие участники помимо ОТРК. «Год назад был прецедент, когда эти деньги выиграла контора из Тюмени. Пришлось искать новые источники финансирования, чтобы расплатиться со СМИ, а к аукционам стали подходить внимательнее», — рассказывает собеседник.

Глава «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко сообщил «URA.RU», что аукционы были признаны несостоявшимися, так как у всех участников в документах были найдены нарушения, на которые комиссия обратила внимание. «ОТРК существенно снизила цену и качественно все сделала», — прокомментировал Радченко подозрительные аукционы.

В правительстве факта наличия какие-то договоренностей с окружными медиа опровергают. «Средства окружного бюджета распределены в соответствии с госпрограммой, которая является публичным документном. Суммы на конкретную государственную программу постатейно закреплены в окружном бюджете, это тоже публичный документ. Учреждению они передаются по государственному заданию, которое тоже является публичным документом. Никаких эксклюзивных схем здесь нет, это бюджетный кодекс Российской Федерации», — прокомментировал в депсвязей, отметив, что учреждения могут привлекать партнеров, но это уже зона ответственности непосредственно руководителей организаций.

Добавим, по данным «URA.RU», в правительстве обсуждают вопрос передачи финансовых потоков из ОТРК «Югра» в «Открытый регион» — это предприятие властей также контактирует со СМИ, и в теории может выступать посредником между медиа и официальным Ханты-Мансийском. Что же касается окружной телекомпании, конфликт может стать причиной кадровых перестановок, а новый руководитель «Югры», скорее всего, найдет возможность запустить радио без допвливаний из бюджета. «URA.RU» будет следить за развитием событий