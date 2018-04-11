Отмена выборов не уничтожит Ройзмана, а даст ему новые суперполномочия

05:47 11 апреля 2018 0

Ройзман останется мэром несмотря на отмену выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действующий мэр — председатель думы Екатеринбурга Евгений Ройзман несколько месяцев будет исполнять не только представительские функции, но и возглавит городскую администрацию, став так называемым «сильным мэром». Таковы последствия проведенной реформы в управлении административным центром Свердловской области, утверждает депутат регионального Заксобрания и подтверждает его коллега в самой гордуме. Есть примеры, когда главы в схожих ситуациях, не покидали свой пост до года.

Как сообщило «URA.RU» несколько работающих в городской думе и областном Заксобрании юристов и депутатов, после изменения регионального законодательства основным полем для реализации реформы стали изменения в Устав Екатеринбурга, в котором должны быть прописаны переходные положения. Они должны включать пункты, как действующий мэр Евгений Ройзман будет передавать полномочия новому главе муниципалитета.

Комиссию по местному самоуправлению возглавляет Анатолий Шарапов, которого считают оппонентом мэрии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«В любом случае полномочия Ройзмана закончатся не в сентябре, а в день вступления в должность его преемника. То есть, после избрания нового состава гордумы Ройзману не придется уходить в отставку — он станет врио мэра. Если все пройдет без проволочек и накладок, то в сентябре будет создана конкурсная комиссия. К ноябрю она рассмотрит документы всех кандидатов и вынесет на рассмотрение депутатов минимум двух кандидатов. Только после того, как депутаты выберут одного из них, Ройзман окончательно покинет свой пост», — пояснил представитель областных органов власти.

При этом сторонник мэра считает, что Евгений Ройзман с большой долей вероятности будет противодействовать избирательной реформе и в новом качестве. Его обращения в суды и жалобы в различные инстанции могут затянуть процедуру избрания его преемника по «советской» схеме. Насколько длительной может стать эта проволочка показывает опыт соседнего Дегтярска, где из-за многочисленных судебных разбирательств между участниками конкурса на пост главы муниципалитета бывший мэр Игорь Бусахин оставался в статусе врио около года.

Александр Караваев обещает организовать «интерактивное шоу» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сам Евгений Ройзман заверил корреспондента «URA.RU», что впервые слышит о перспективе стать врио «сильного» мэра и пообещал изучить с юристами этот вопрос. Пока публично областные власти больше внимания уделяют внесению в Устав изменений, касающихся исключения оттуда нормы о прямых выборах главы. 16 апреля в гордуму будет внесен проект поправок. Как сообщил «URA.RU» влиятельный депутат городского парламента, документ не будет рассмотрен на назначенном на 18 апреля заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению — его повестка уже сформирована и корректировке не подлежит. Следовательно, он не войдет и в повестку апрельского пленарного заседания муниципального парламента.

Профильная думская комиссия сможет обсудить документ только в мае. Это значит, что решение о проведении публичных слушаний по поводу избирательной реформы гордума примет не ранее второй декады следующего месяца.

Владимир Тунгусов нашел минимально необходимое для корректировки Устава число депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первые конфликты разразятся уже на этой стадии. Часть опрошенных «URA.RU» депутатов уверены, что для проведения избирательной реформы слушания не обязательны. Они отмечают, что поправки к Уставу принимаются в рамках его приведения с изменившимся областных законодательством (3 апреля свердловское Заксобрание подавляющим большинством голосов приняло внесенный губернатором законопроект об отмене всенародных выборов екатеринбургского мэра). Поэтому, гордуме в любом случае придется принимать положительное решение — по доброй воле, либо после вмешательства прокуратуры.

Остальные депутаты уверены, что без слушаний не обойтись. По данным влиятельного источника в городских структурах власти, к этой же точке зрения склоняются юристы гордумы и администрации Екатеринбурга. Поэтому, данное мнение, скорее всего, возобладает.

Представители каждой стороны попытаются привести на майские слушания максимальное число сторонников. В результате они неизбежно перерастут в шумные, скандальные мероприятия. Параллельно противники выборов будут оспаривать каждый шаг оппонентов в судах.

«Определенно, нас ждут многочисленные суды, разбирательства и интерактивные шоу. Москва будет внимательно наблюдать за происходящими в Екатеринбурге событиями. Домашних заготовок у нас очень много.

Не буду пока их раскрывать. Оппоненты должны понимать, что легко им не будет в любом случае. Победа будет за нами. Прямые выборы отстоим», — заявил «URA.RU» лидер думских справедливороссов Александр Караваев.

Евгений Ройзман добавил, что его единомышленники забраковали идею о направлении жалобы на закон об отмене выборов главы Екатеринбурга в Конституционный суд. По его словам, немногим ранее КС уже отклонил аналогичный запрос из Иркутска. Вместо этого

команда главы Екатеринбурга выступит с инициативой о проведении общеобластного референдума о сохранении всенародных выборов мэра. Инициативная группа по его подготовке уже готовит необходимые документы.

«Никто не сдается. Все присутствующие возможности будут использованы», — заявил корреспонденту «URA.RU» действующий мэр.

Депутаты гордумы Екатеринбурга могут расколоться на голосовании за поправки в Устав, и подарить городу мэра Ройзмана с реальными полномочиями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спешки при проведении общественных слушаний не потребуется. Как пояснили «URA.RU» в Екатеринбургском горизбиркоме, комиссия будет действовать в полном соответствии с областным законодательством. В начале июня она назначит только выборы нового состава гордумы. Новые выборы мэра (несмотря на то, что упоминание о них останется в Уставе) назначаться не будут — в этом нет необходимости.

Главная политическая борьба развернется на июньском заседании гордумы. Какими бы ни были результаты общественных слушаний, они будут носить лишь рекомендательный характер. Депутаты вправе принять противоположное с высказанным горожанами решение.

Для принятия новой редакции Устава его сторонникам необходимо набрать минимум две трети голосов. Информированный источник в структурах городской власти сообщил, что

по поручению первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова были проведены переговоры с составляющими этот минимум 24 депутатами: «Им была обещана поддержка в повторном переизбрании в гордуму. Они в ответ гарантировали лояльность».

Представитель думской оппозиции подтвердил, что у администрации города есть 24 сторонника. Но как они поведут себя в день голосования, никто предугадать не сможет: «Кто-то может заболеть, кто-то не явиться. Кто-то может поменять за предстоящие два месяца позицию — даже из числа единороссов. Так что говорить об исходе голосования как о предрешенном я бы не стал — при таком минимальном перевесе каждый голос будет решающим».

Но даже положительное решение гордумы о принятии новой редакции Устава Екатеринбурга не станет последней точкой в этом конфликте.