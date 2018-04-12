Сможет ли УГМК получить 100% мест в Думе Верхней Пышмы?

23:46 12 апреля 2018 0

УГМК больше не упустит управление городом — слишко тяжелыми последствия это грозит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дума Верхней Пышмы обойдется без оппозиции и будет работать по «плану [гендиректора УГМК Андрея] Козицына». Такая цель уже утверждена предвыборным штабом Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и будет реализована на выборах в сентябре 2018 года. «URA.RU» выяснило полный перечень из 20 потенциальных претендентов на мандаты от холдинга: действующие депутаты, бизнесмены, рабочие, общественники, врачи и учителя. Бороться им придется за четыре пятимандатных округа, на которые поделен городской округ.

Лозунг для кампании УГМК придумала еще в феврале — до выборов президента. Свой план развития Козицын озвучил городу тогда же Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все кандидаты от УГМК пойдут на выборы с понятными и уже озвученными широкой общественности смыслами. Программа, по сути, была произнесена 21 февраля в ДК «Металлург» на вечерней встрече гендиректора УГМК Андрея Козицына с активными жителями Верхней Пышмы. Темой тогда стало «обозначение стратегической задачи по развитию Верхней Пышмы до 2023 года» и «превращение территории городского округа в лучший город страны». На том же мероприятии появилась и эмблема, с которой пойдут кандидаты — лозунг «Вперед, Верхняя Пышма 2018» (первые буквы выделены синим, так что аббревиатура ФИО президента России Владимира Владимировича Путина усматривается без проблем) будет размещаться на всех агитационных носителях.

«Продвижение и обучение работе с избирателем для кандидатов начнется уже со следующей недели, — делится планами работник предвыборного штаба. — Газету „Красное знамя“ (общегородская газета) уже переформатировали под выборную тематику, также будет запущено несколько интернет-проектов. Масштабной наружки не планируется, большая работа при этом возложена на самих кандидатов — им придется ногами доходить до избирателя».

Инсайдеры уже знают фамилии народных избранников, которых станет поддерживать УГМК. Это действующие депутаты верхнепышминской Думы: Сергей Шахмаев, Надежда Мамаева, Владимир Ланских, Александр Какуша — все они работники «Уралэлектромеди» (предприятие «УГМК-холдинга»), которая намерена отправить в Думу порядка семи своих представителей. Кроме того, еще с несколькими предприятиями, не входящими в структуру УГМК, ведутся переговоры о выдвижении их кандидатов.

Синара поведет своих кандидатов вместе с УГМК, признавая при этом первенство «медников» на территории Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В частности, троих своих представителей намерены завести в Думу «Уральские локомотивы» (подразделения «Группы Синара») — среди них действующий депутат Анатолий Шкуров, «Уралредмет» двигает своего директора по общим вопросам Николая Колпакова, группа компаний «Plaurum ОЦМ» двигает мастера цеха Олега Золотова, а частный предприниматель Андрей Челпанов — сам себя.

Затраты на каждого из кандидатов в Верхней Пышме на два порядка меньше (150-200 тысяч рублей), чем в Екатеринбурге, где идеологи горадминистрации выставляют кандидатам ценник в 16-18 млн рублей. Необходимости масштабных финансовых вливаний в Верхней Пышме, по словам действующего депутат, нет по причине слабости оппозиции. Впрочем, о полном отсутствии у нее возможностей пока говорить нельзя.

Противостоять кандидатам от УГМК, уточняют ветераны «медных» выборов, потенциально могут сразу несколько групп влияния. Общественник Руслан Магамуров перманентно выступает против проектов медного холдинга. Правда, после того, как местная мэрия через суд заставила его извиняться за пустые обвинения в коррупции, активист разбавил свой протест постоянными оговорками, защищающими от обвинений в клевете. Кроме того, «попытаться консолидировать оппозицию» может покинувший компанию еще в 2004 году из-за конфликта с руководством бывший директор по безопасности и режиму УГМК Валерий Вараксин.

«Может всплыть еще и [одиозный депутат свердловского Заксобрания Армен] Карапетян. В прошлом с ним был связан целый ряд конфликтных тем — по лесополосе, например. Если не уследить — он может попытаться усилиться, но пока все под контролем и его никто впускать не намерен», — уточняет источник в топ-менеджменте УГМК.

Партиям участвовать в выборах в Верхнюю Пышму не очень выгодно: трата ресурсов на заведомо нерабочее меньшинство и крайне малое число конфликтных тем, на которых можно было бы закрепиться и набирать очки. Тем не менее, политические объединения от участия в предстоящих выборах также не отказываются и заверяют, что не ведут переговоров с главной группой влияния, ориентирующейся исключительно на работу через «Единую Россию». В штабе УГМК это, к слову, подтверждают — другие партии не рассматривают.

Уже работающий в Думе коммунист Игорь Файфер на днях подал заявление о сложении полномочий по личным обстоятельствам («много работы и диссертация»), но уверен, что КПРФ попробует взять Пышму еще раз. «Мои соратники планируют без малого 3-4 мандата получить, и силы и люди для этого у нас есть». Оперативно получить комментарий в свердловском отделении ЛДПР пока не удалось.

Свой пул кандидатов — пять-шесть человек — формирует и «Справедливая Россия». «Есть желание провести несколько человек, которые будут добросовестно работать. Мы готовы полностью взять на себя нагрузку по личным приемам, защите прав граждан — этот фронт работы сейчас депутатами практически не охвачен. УГМК занимается крупными инфраструктурными проектами — молодцы, но до бытовых проблем жителей в сфере ЖКХ, благоустройства „единороссам“ дела нет. Мы этим занимаемся, и выжимать нас из общественно-политической жизни города было бы неразумно — иначе люди пойдут к несистемщикам, которые вместо реальной помощи будут заниматься личным пиаром через раскачку ситуации», — пояснил пресс-секретарь свердловского отделения «Справедливой России» Вениамин Помазкин.

Демонстрацию того, как УГМК-холдинг готов вырывать победу на выборах, «медники» устроили перед сентябрьскими выборами в 2017 году в Серове. В куда менее значимый для компании, чем Верхняя Пышма, город прибыл целый десант политтехнологов, задачей которых стало свести к минимуму эффект от действий бывшего мэра Владимира Анисимова и его движения «Серов — это мы!», пытавшихся укрепить свое влияние в городе.

Оппозиция своих кандидатов тоже выставит, но это будут зря потраченные ресурсы Фото: страница на Facebook Александр Ивачева

Желание медного холдинга получить целиком свою Думу в Верхней Пышме объясняется конфликтными историями начала 2000-х. До 2005 года медники были вынуждены мириться с тогдашним мэром Владимиром Лешковым, который помнил Козицыных совсем не спасителями российской металлургии, а потому и общался без должного пиетета. В 2005 проработавшего 8 лет Лешкова на выборах с перевесом в три процента обошел начальник ПТУ Юрий Яковлев. Конфликты с ним вокруг городского хозяйства были настолько масштабными, что против градоначальника был вынужден работать весь идеологический блок УГМК. В 2009 году компании удалось вернуть полный контроль через внедрение в городе «двуглавой системы», насаждаемой губернатором Александром Мишариным. Обе головы на тот момент оказались лояльными УГМК.

Помимо этого, главной страшилкой тех лет был приход к власти еще сохранявшего серьезное влияние ОПС «Уралмаш». Интересной территорию делала локационная близость и развивающиеся промышленные активы. Соседей удалось не пустить в город только через прямое информационное запугивание электората идеей «рвущегося во власть криминала».

«Только когда в городе появилась двуглавая система, УГМК стала вкладывать в город огромные деньги. До этого момента Андрею Анатольевичу, честно признаться, было не совсем до этого. Он строил бизнес, развивал компанию. А вот стабилизировавшись, компания перевела фокус внимания на город. Сейчас зачем УГМК полностью своя Дума — да чтобы не воровали. Кто-то пеняет на авторитарный режим, но при нем как минимум есть абсолютная уверенность, что из бюджета никто не оттянет на себя ни копейки и три с лишним миллиарда пойдут на развитие города. Конечно, нельзя сбрасывать со счетом и неформальное соревнование олигархов за то, чей курируемый город лучше — это побочная цель, но ее отрицать нельзя, Андрей Анатольевич человек амбициозный», — неформально пояснил главную цель компании один из ее топов. Официальный комментарий в компании оперативно получить не удалось.