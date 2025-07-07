Украинские беспилотники заметили в Подмосковье: карта атак БПЛА 7 июля

Сегодня ночью ВСУ массово атаковали российские регионы дронами, включая Новгородскую, Калужскую, Московскую, Смоленскую, Ленинградскую области. Российские силы ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник.
В Белгородской области двое мирных жителей погибли после атаки на легковой автомобиль. Карта атак беспилотников на 7 июля — в материале URA.RU.
Сводка Минобороны по атакам дронов
За прошедшую ночь силами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотник самолетного типа. Наибольшее количество сбитых дронов зафиксировано в Белгородской (20), Курской (14) и Липецкой (девять) областях, написало ведомство в своем telegram-канале.
По восемь БПЛА перехвачено над Брянской, Московской и Воронежской областями, семь — над Черным морем. В Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областях сбито по три дрона, в Орловской — два. По одному беспилотнику уничтожено над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.
Белгородская область
Над Алексеевским муниципальным округом силами ПВО сбито 14 беспилотников ВСУ, сообщил в своем telegram-канале Вячеслав Гладков. В Белгороде уничтожены три дрона, однако их обломки повредили частный дом и четыре автомобиля. В Белгородском районе удары пришлись по нескольким населенным пунктам. Всего было зафиксировано 11 атак, семь дронов сбито. В Черемошном беспилотник атаковал комбайн во время полевых работ, в результате чего получил ранения водитель сельхозтехники.
Валуйский муниципальный округ подвергся наиболее интенсивным атакам — 15 дронов атаковали села. В Борках пострадал частный дом. В Вейделевском районе ПВО сбила один беспилотник, но обломки повредили ЛЭП, оставив без электричества несколько населенных пунктов. Краснояружский район подвергся наиболее массированному огневому воздействию — 53 боеприпаса.
Трагический инцидент произошел на автодороге Шебекино — Белгород: атака дрона на легковой автомобиль привела к гибели двух мирных жителей — мужчины и женщины, машина сгорела. В Новой Таволжанке поврежден дом, в Графовке — два автомобиля, в Вознесеновке — сельхозпредприятие, в Гордюшкине уничтожена легковая машина.
Брянская область
Губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале сообщил о ранении мирной жительницы в результате атаки дронов-камикадзе на село Каменский Хутор Климовского района. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана медицинская помощь.
Московская область
Жители Краснозаводска сообщили о семи взрывах ночью, предположительно, в около одного из заводов. Кроме того, в Сергиево-Посадском округе слышали хлопки, вероятно, от работы ПВО. Официальных данных о повреждениях и пострадавших пока нет. Над регионом сбили восемь дронов.
Ленинградская область
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в Лужском районе средствами РЭБ подавлены украинские БПЛА. Жертв и разрушений нет, угроза атаки снята.
Тверская область
Силы ПВО РФ сбили три украинских беспилотника. По данным губернатора Игоря Рудени, пострадавших и разрушений нет.
Курская область
Зафиксирован пролет БПЛА над Обоянским районом. Власти объявили режим опасности атаки беспилотников.
Орловская область
Глава региона Андрей Клычков сообщил, что за сутки уничтожено семь вражеских дронов. Повреждений и пострадавших нет, на местах работают МЧС и правоохранительные органы.
Новгородская область
Врио губернатора Александр Дронов подтвердил уничтожение украинского БПЛА в небе над областью. Атака отражена силами ПВО.
Ограничения в аэропортах
В 01:14 по мск в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщила руководитель пресс-службы Александра Саблина, самолет авиакомпании SmartAvia уже вылетел в Нижний Новгород.
В 00:50 в аэропорту Гагарин (Саратов, ИКАО: UWSG) были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. К 1:59 они были отменены.
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