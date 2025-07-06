Над Россией сбили сотни дронов Украины за ночь, в зоне СВО активно ликвидируют наемников: карта СВО 6 июля

В Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь над регионами страны средства ПВО сбили 120 дронов армии Украины. Больше всего аппаратов уничтожено над Брянской и Курской областями — 30 и 29 БПЛА соответственно.
Помимо этого, в зоне спецоперации российские десантники уничтожили четверых наемников из рядов ВСУ. Один из бойцов подразделения сообщил, что ему было затруднительно опознать национальность этих иностранных военных, потому что он при них не было никаких документов или опознавательных знаков. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Атаки беспилотников противника на регионы РФ: сводка Минобороны
В ведомстве сообщили об уничтожении 120 беспилотников ВСУ. Так, наибольшее их количество сбили в воздушном пространстве Брянской и Курской областях — 30 и 29 аппаратов соответственно.
Также в Орловской области ликвидировано 18 дронов, в Белгородской — 17, а в Тульской — 13 аппаратов. Еще четыре БПЛА нейтрализованы в воздушных пространствах Калужской области, три — Ленинградской, по два аппарата — Смоленской и Новгородской областей. В небе над Тверской областью и акваторией Азовского моря сбили по одному беспилотнику.
Кроме того, за сутки в Смоленской области, по данным главы Василия Анохина, система ПВО сбила 11 беспилотников ВСУ. Атаки происходили в несколько волн днем и ночью. В результате произошедшего пострадавших или разрушений на земле не зафиксировано.
Последствия ударов ВСУ
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале сообщил, что после ночной атаки кровля одного из частных домов получила незначительные повреждения. Пострадавших среди местного населения при этом нет. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА.
Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе сбили пять беспилотников. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле в результате этого не зафиксировано.
В двух аэропортах Росси сняли ранее введенные ограничения на полеты
Ограничения на прилет и вылет самолетов в аэропорту Стригино Нижнего Новгорода отменили в 09:37 (по мск), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале. Аналогичные ограничения были сняты и в воздушной гавани Грабцево в Калуги несколькими минутами ранее.
ВС РФ ликвидировали четырех иностранных наемников в зоне СВО
Четверо иностранных военных из бригад ВСУ были уничтожены десантниками армии России в зоне проведения спецоперации. Командир боевой машины группировки войск «Днепр» с позывным «Сухой» рассказал, что подразделению ни раз приходилось сталкиваться с наемниками. По его предположениям, среди них были лица, похожие на мексиканцев и афроамериканцев. «Сухой» также обнаруживал тела около четырех людей подобных национальностей.
Запорожское направление
Российские военные продолжают зачищать Каменское, укрепляя контроль над северным берегом реки Янчекрак. Также отмечается продвижение подразделений ВС РФ в северо-восточном направлении от Степового. В районе Щербаков ведутся позиционные бои, передает военкор Евгений Лисицин в своем telegram-канале.
Часовоярское направление
В городе продолжаются ожесточенные бои — бойцов ВСУ последовательно вытесняют к западной части Часова Яра. Все линии снабжения противника находятся под огневым контролем артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) российских сил. Таким образом, оперативное окружение украинских подразделений постепенно сужается.
Помимо этого, в Минобороны России сообщили об уничтожении более 50 разведывательных БПЛА противника над городом за прошедшую неделю. Задачу выполнили операторы Ивановского гвардейского соединения ВДВ.
Падение обороны ВСУ у Часова Яра разрушит ее и на других участках
Освобождение Часова Яра станет ключевым фактором, который может привести к разрушению оборонительных рубежей ВС Украины в направлении Константиновки, Дружковки и Славянска. Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что при прорыве обороны противника ВС РФ смогут взять Константиновку под огневой контроль.
Купянское направление
Российские войска взяли под контроль участок территории между населенными пунктами Вишневое и Зеленый Гай. Также они продвигаются в направлении Богуславки и Боровской Андреевки.
Краснолиманское направление
ВС России на этом участке фронта заняли позиции к югу от Карповки. Кроме того, зафиксировано их продвижение в лесополосах к западу от Липового и Новомихайловки.
Торецкое направление
У Яблоновки и Александро-Калиново продолжаются активные бои. Подразделения ВС РФ обходят шахты имени Святой Матроны, продвигаясь в направлении восточной окраины Клебан-Быкского водохранилища. Главная задача войск заключается в блокировании позиций ВСУ на участке от водохранилища до Александро-Калиново.
Покровское направление
Изменений в линии боевого соприкосновения не зафиксировано. Сейчас позиционные бои идут у границы с Днепропетровской областью.
Белгородское направление
По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВС РФ начали активные боевые действия на новом направлении фронта, расположенном на стыке Белгородской и Харьковской областей, для формирования буферной зоны у Белгородчины. В результате наступления российские бойцы оттеснили противника на участках фронта от освобожденного Мелового и на западном направлении на расстояние до двух километров.
Харьковское направление
В российских силовых ведомствах рассказали, что украинское командование перебросило боевые резервы из состава подразделений 143-й отдельной механизированной бригады и 3-й отдельной танковой бригады на харьковский участок. Подобные меры предпринимаются Киевом для сдерживания наступления армии РФ, однако эти попытки не дают безрезультатными. Кроме того, источники отметили, что операторы FPV-дронов нанесли удары по позициям ВСУ в Хатнее и Амбарном, уничтожив личный состав и артиллерию.
Херсонское направление
Минобороны РФ сообщило об уничтожении грузового автомобиля военных Украины, перевозившего 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, на правобережье Херсонской области. Операция была выполнена с помощью осколочно-фугасных боеприпасов и FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением.
Красноармейское направление
Бойцы группировки войск «Центр» ликвидировали расчет беспилотников ВСУ, применив ударные дроны «Молния-2». В российском оборонном ведомстве сообщили, что обнаружить цель удалось в тот момент, когда украинские военные покидали свое укрытие.
Южнодонецкое направление
Артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям украинской армии на южнодонецком участке фронта — были уничтожены блиндажи и личный состав противника. В Минобороны сообщили, что также были ликвидированы пункты управления беспилотниками ВСУ.
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