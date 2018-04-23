Хранитель секретов Сумина, Юревича и Дубровского наконец их раскрыл

17:00 23 апреля 2018 0

Токий не исключает, что поставит пьесу о челябинской политике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почему не все было ладно в команде губернатора Петра Сумина? Как его преемник Михаил Юревич потерял бдительность, а потом — и власть? Почему вице-губернатора Николая Сандакова оставили в команде Бориса Дубровского? Хранитель всех секретов первых лиц Челябинской области, экс-начальник оргуправления правительства Александр Токий редко давал интервью что на посту, что на пенсии. Исключение сделал только для «URA.RU».

Александр Токий (за столом, посередине) почти 20 лет находился при первых лицах Челябинской области Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Один из самых опытных и уважаемых профессионалов, отвечавший за все выборы и проработавший при трех губернаторах, он мог бы написать политический бестселлер. А он, уйдя на пенсию, занялся куклами. Создал театр марионеток. Вернулся к временам своей молодости, когда еще не работал в правительстве. Но прежде чем говорить о марионетках настоящих, поговорим о марионетках политических.

— Александр Федорович, вы отработали во власти почти 20 лет. Есть истории, которые пока остались вне повестки. Например, как Петр Сумин в 1996 году стал губернатором. Расскажите про Кизильский район. Слышала, что вы его взяли штурмом для Сумина за несколько дней до выборов.

— В Кизил Смирнов вообще никого не пускал [Александр Смирнов — глава Кизильского района с 1991 по 2008 год]. Когда туда Владимир Мазуль [первый вице-спикер ЗСО с 1996 по 2000 год] приехал по Сумину договариваться, ему все колеса проткнули на машине, а его друзей в яму опустили, они там сутки просидели.

Мы с моим приятелем ночью приехали инкогнито и рано утром пришли к Смирнову, он проводил «селектор». Я ему докладываю: так, мол, и так, я представитель кандидата на пост главы администрации (тогда губернатора не было). Он: «А-а-а… Я вас сейчас в подвал опущу!»

«Николая Валуева мы сделали из большого уважения!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Хм, а через 12 лет его самого в подвал опустили! [в 2008 году Смирнов был осужден за получение взяток].

— Ну, в 1996 году и еще потом долго Смирнов был хозяином района. Я ему показал удостоверение помощника депутата Госдумы, и мы договорились. Дал согласие на совместное фото с Суминым. Потом, правда, меня чуть в местный ИВС не уволокли, когда я раздавал агитки с Суминым!

— А ведь тогда за Вадима Соловьева [глава администрации области в 1996 году] был включен весь адмресурс! Но вы же были небедный человек тогда, бизнесом занимались. Как в администрации остались?

— Как пришли мы в это здание на Цвиллинга, так меня оттуда и не отпустили. Они же все были бывшие комсомольцы, командиры, а исполнителей не хватало. Конец декабря 1996 года. Валентина Соловьева [начальник оргуправления до Токия], Наталья Сумина [ныне Алистратова, директор КРК «Рифей»] и я первые постановления готовили. Потому что те, кто пришел, не знали даже, как заседание правительства организовать!

Для Сталина есть роль в трагикомедии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Тогда заседания правительства по целому дню проводили! Даже с улицы могли в зал прорваться! А еще я помню, как на одно из заседаний ввалился Александр Морозов, тогда депутат ЗСО [позже был осужден на 19 лет за бандитизм]. Он заявил Сумину, что надо не развивать производства, а все деньги бросить на туризм. Конкретно так говорил, «по-пацански»…

— Помню! Мои мальчишки на входе стояли. Смотрю: какая-то заваруха. Он мне тычет удостоверением в нос: «Я депутат Законодательного собрания, и я имею право!» Заходит — и всё. На Сумина посмотрел, а он как бы незаметно мне махнул: «Пусть… Он не скандалит!» Морозов сразу к трибуне. Выступил и ушел. Его за воротами ждала целая бригада.

— Но это все-таки первые издержки. А в команде Сумина тогда царило полное согласие? Конфликт с Уткиным [Владимир Уткин, председатель правительства области с 1997 по 1999 год] всем помнится.

— Они равнозначные фигуры были, Сумин и Уткин. Изначально не надо было его делать председателем правительства. Один человек должен быть и губернатором, и главой правительства. Конфликт начался где-то примерно летом 1997 года. Уткин настоял, чтобы раздать большие кредиты всем. И заводам, и селянам. На селе собрали в том году большой урожай, а зерно возвращать не хотели.

Этот долг Уткину вписали, а потом Петр Иванович стал его окорачивать. Против Уткина многие стали работать. Однажды даже кабинет ему закрыли и он не мог туда попасть. Ушел Уткин, появился Виктор Тимашов [бывший первый вице-губернатор, был осужден за коррупцию]. И там уже был конфликт Тимашова с Дятловым [с 2003 по 2010 год первый вице-губернатор]. Вообще-то Сумин всех от себя отодвигал, они между собой бодались.

А это Роман Абрамович! Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— И все-таки к 2010 году вы были человеком Сумина. Почему остались, когда пришел Михаил Юревич?

— Такие же комсомольцы пришли. Все командиры — исполнителей не было. И потом — мне уже исполнилось 59 лет, меня надо было по закону сокращать, чтобы на досрочную пенсию отправить. А сокращать не хотели. В итоге остался. С Уфимцевым [Александр Уфимцев — вице-губернатор, руководитель аппарата с 2010 по 2013 год] сначала ссорились, а потом мы уважать друг друга стали.

— А почему Юревич, по-вашему, потерял власть?

— Я считаю, что Юревич потерял бдительность. Особенно когда поставил на пост вице-губернатора Николая Сандакова.

Отодвинули всех — Олега Грачева [первый вице-губернатора с 2010 по 2013 год], Вадима Евдокимова [действующий вице-губернатор], Уфимцев ушел. К этому времени «сандаковщина» (она началась, когда его помощником Юревича взяли) расцвела вовсю. Сплошные подставы. Когда-то монолитная команда треснула, развалилась. Я через Комякова [Сергей Комяков — первый вице-губернатор с 2010 по 2017 год] Михаила несколько раз предупреждал, что это плохо кончится. Грачев и Уфимцев перед уходом пытались предупредить. И когда приехала проверка из контрольного управления президента, говорил, что эти ребята будут принимать решения. Но и тогда не поняли.

Настя Каменских Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— А что, была проверка из контрольного управления перед отставкой Юревича?

— Да, она сидела в Челябинске два месяца, это были август и сентябрь 2013 года. В итоге главному в ноябре положили выводы на стол выводы — на четверть листа. Выжимку. На этом все и закончилось для Юревича. В январе 2014 года пришел Борис Дубровский.

— Почему все-таки Дубровский оставил Сандакова, на ваш взгляд?

— Из Москвы попросили, у Юревича еще оставались связи. Мол, Сандаков опытный, поможет. Дубровский на тот момент в политике неискушенный человек был, Сандаков этим пользовался, всех отодвинул. Я записку на имя Бориса Александровича подготовил. Ее полностью переписали — виноватым получился. Потом еще раз подставили.

— На суде по делу Сандакова вы очень нелестно о нем высказались…

Александр Токий договаривается о площадке для своего проекта: «Пусть будет театр!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Шпаной астраханской назвал! Шпана и есть! Из-за Сандакова я плюнул на все и ушел. Тем более что уже достиг пенсионного возраста. Вот теперь занялся марионетками.

— Кстати, почему марионетки? Смотрю у вас есть куклы Романа Абрамовича, Иосифа Сталина, «Битлз», Муслима Магомаева, Николая Валуева!

— Магомаев еще не готов. Глаза подбираем. «Битлз» и Валуев — из большого уважения. Сталин — готовим интермедию. Там будет еще Брежнев с густыми бровями, Петр Первый и Иван Грозный! Это совершенно иной вид кукол. Искусство сложное, почти умерло. Марионетки появились в театре Евгения Деммени в 1917 году в Питере. С его смертью все это выродилось. Но во время войны этих ленинградцев эвакуировали на Урал, в Свердловск и Челябинск. Здесь те, кто на фронт не ушел, наших артистов учили. Среди тех, кто учился, был наш театральный художник Виктор Жиляев. Он, кстати, потом учил меня. В Челябинском театре кукол была группа марионеток, но закрылась. Валерий Вольховский [директор театра до 1987 года] дал куклам новую жизнь. Кстати, мы у него утащили потом лучшую актрису, Свету Чудинову, и катались с ней с гастролями по всей стране.

— Я так понимаю — вы до власти были в сфере искусства?

— Создал ансамбль «Пилигримы» и в 1962-м снимался на телевидении, театром занимался. У меня даже есть письмо от легендарного кукольника Сергея Образцова: «Привет вашим куклам!» Это потом все ушло, когда во власти работал. Теперь на пенсии вновь захотелось заняться театром.

Пусть сюда приходят взрослые с детьми… Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Говорят, что с бизнесменом Александром Аристовым вы договариваетесь о помещении возле торгового центра.

— Да! Он думает и считает. Потому что на самом деле мы ему не нужны, понимаешь. Но в его ТЦ пустует много площадей — ну, пусть будет театр! Очень маленький, а зал — в тысячу раз уменьшенная копия зала Большого театра. С ярусами, ложами, люстрой. С муляжным золотом, с бархатом. Пусть сюда приходят взрослые с детьми на детские спектакли и отдельно на спектакли взрослые. Всем будет в радость. Это же у меня второй состав уже. Те ребята ждут, чем это разрешится, первые. Нужно, чтобы было уютно. И талантливых ребят найдем, и художников!

Я пока себя никак не проявлял. Это ты меня на интервью такое уговорила. Но стараюсь не высовываться, потому что сразу вспомнят: мол, чиновником был и себе бизнес придумал. Хотя вложил только свои деньги. Работал и стану работать бесплатно дальше.

— А пьеса по местным политическим мотивам будет?

— Все будет, если появится помещение.