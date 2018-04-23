Хранитель секретов Сумина, Юревича и Дубровского наконец их раскрыл

Почему не все было ладно в команде губернатора Петра Сумина? Как его преемник Михаил Юревич потерял бдительность, а потом — и власть? Почему вице-губернатора Николая Сандакова оставили в команде Бориса Дубровского? Хранитель всех секретов первых лиц Челябинской области, экс-начальник оргуправления правительства Александр Токий редко давал интервью что на посту, что на пенсии. Исключение сделал только для «URA.RU».
Один из самых опытных и уважаемых профессионалов, отвечавший за все выборы и проработавший при трех губернаторах, он мог бы написать политический бестселлер. А он, уйдя на пенсию, занялся куклами. Создал театр марионеток. Вернулся к временам своей молодости, когда еще не работал в правительстве. Но прежде чем говорить о марионетках настоящих, поговорим о марионетках политических.
— Александр Федорович, вы отработали во власти почти 20 лет. Есть истории, которые пока остались вне повестки. Например, как Петр Сумин в 1996 году стал губернатором. Расскажите про Кизильский район. Слышала, что вы его взяли штурмом для Сумина за несколько дней до выборов.
— В Кизил Смирнов вообще никого не пускал [Александр Смирнов — глава Кизильского района с 1991 по 2008 год]. Когда туда Владимир Мазуль [первый вице-спикер ЗСО с 1996 по 2000 год] приехал по Сумину договариваться, ему все колеса проткнули на машине, а его друзей в яму опустили, они там сутки просидели.
Мы с моим приятелем ночью приехали инкогнито и рано утром пришли к Смирнову, он проводил «селектор». Я ему докладываю: так, мол, и так, я представитель кандидата на пост главы администрации (тогда губернатора не было). Он: «А-а-а… Я вас сейчас в подвал опущу!»
— Хм, а через 12 лет его самого в подвал опустили! [в 2008 году Смирнов был осужден за получение взяток].
— Ну, в 1996 году и еще потом долго Смирнов был хозяином района. Я ему показал удостоверение помощника депутата Госдумы, и мы договорились. Дал согласие на совместное фото с Суминым. Потом, правда, меня чуть в местный ИВС не уволокли, когда я раздавал агитки с Суминым!
— А ведь тогда за Вадима Соловьева [глава администрации области в 1996 году] был включен весь адмресурс! Но вы же были небедный человек тогда, бизнесом занимались. Как в администрации остались?
— Как пришли мы в это здание на Цвиллинга, так меня оттуда и не отпустили. Они же все были бывшие комсомольцы, командиры, а исполнителей не хватало. Конец декабря 1996 года. Валентина Соловьева [начальник оргуправления до Токия], Наталья Сумина [ныне Алистратова, директор КРК «Рифей»] и я первые постановления готовили. Потому что те, кто пришел, не знали даже, как заседание правительства организовать!
— Тогда заседания правительства по целому дню проводили! Даже с улицы могли в зал прорваться! А еще я помню, как на одно из заседаний ввалился Александр Морозов, тогда депутат ЗСО [позже был осужден на 19 лет за бандитизм]. Он заявил Сумину, что надо не развивать производства, а все деньги бросить на туризм. Конкретно так говорил, «по-пацански»…
— Помню! Мои мальчишки на входе стояли. Смотрю: какая-то заваруха. Он мне тычет удостоверением в нос: «Я депутат Законодательного собрания, и я имею право!» Заходит — и всё. На Сумина посмотрел, а он как бы незаметно мне махнул: «Пусть… Он не скандалит!» Морозов сразу к трибуне. Выступил и ушел. Его за воротами ждала целая бригада.
— Но это все-таки первые издержки. А в команде Сумина тогда царило полное согласие? Конфликт с Уткиным [Владимир Уткин, председатель правительства области с 1997 по 1999 год] всем помнится.
— Они равнозначные фигуры были, Сумин и Уткин. Изначально не надо было его делать председателем правительства. Один человек должен быть и губернатором, и главой правительства. Конфликт начался где-то примерно летом 1997 года. Уткин настоял, чтобы раздать большие кредиты всем. И заводам, и селянам. На селе собрали в том году большой урожай, а зерно возвращать не хотели.
Этот долг Уткину вписали, а потом Петр Иванович стал его окорачивать. Против Уткина многие стали работать. Однажды даже кабинет ему закрыли и он не мог туда попасть. Ушел Уткин, появился Виктор Тимашов [бывший первый вице-губернатор, был осужден за коррупцию]. И там уже был конфликт Тимашова с Дятловым [с 2003 по 2010 год первый вице-губернатор]. Вообще-то Сумин всех от себя отодвигал, они между собой бодались.
— И все-таки к 2010 году вы были человеком Сумина. Почему остались, когда пришел Михаил Юревич?
— Такие же комсомольцы пришли. Все командиры — исполнителей не было. И потом — мне уже исполнилось 59 лет, меня надо было по закону сокращать, чтобы на досрочную пенсию отправить. А сокращать не хотели. В итоге остался. С Уфимцевым [Александр Уфимцев — вице-губернатор, руководитель аппарата с 2010 по 2013 год] сначала ссорились, а потом мы уважать друг друга стали.
— А почему Юревич, по-вашему, потерял власть?
— Я считаю, что Юревич потерял бдительность. Особенно когда поставил на пост вице-губернатора Николая Сандакова.
Отодвинули всех — Олега Грачева [первый вице-губернатора с 2010 по 2013 год], Вадима Евдокимова [действующий вице-губернатор], Уфимцев ушел. К этому времени «сандаковщина» (она началась, когда его помощником Юревича взяли) расцвела вовсю. Сплошные подставы. Когда-то монолитная команда треснула, развалилась. Я через Комякова [Сергей Комяков — первый вице-губернатор с 2010 по 2017 год] Михаила несколько раз предупреждал, что это плохо кончится. Грачев и Уфимцев перед уходом пытались предупредить. И когда приехала проверка из контрольного управления президента, говорил, что эти ребята будут принимать решения. Но и тогда не поняли.
— А что, была проверка из контрольного управления перед отставкой Юревича?
— Да, она сидела в Челябинске два месяца, это были август и сентябрь 2013 года. В итоге главному в ноябре положили выводы на стол выводы — на четверть листа. Выжимку. На этом все и закончилось для Юревича. В январе 2014 года пришел Борис Дубровский.
— Почему все-таки Дубровский оставил Сандакова, на ваш взгляд?
— Из Москвы попросили, у Юревича еще оставались связи. Мол, Сандаков опытный, поможет. Дубровский на тот момент в политике неискушенный человек был, Сандаков этим пользовался, всех отодвинул. Я записку на имя Бориса Александровича подготовил. Ее полностью переписали — виноватым получился. Потом еще раз подставили.
— На суде по делу Сандакова вы очень нелестно о нем высказались…
— Шпаной астраханской назвал! Шпана и есть! Из-за Сандакова я плюнул на все и ушел. Тем более что уже достиг пенсионного возраста. Вот теперь занялся марионетками.
— Кстати, почему марионетки? Смотрю у вас есть куклы Романа Абрамовича, Иосифа Сталина, «Битлз», Муслима Магомаева, Николая Валуева!
— Магомаев еще не готов. Глаза подбираем. «Битлз» и Валуев — из большого уважения. Сталин — готовим интермедию. Там будет еще Брежнев с густыми бровями, Петр Первый и Иван Грозный! Это совершенно иной вид кукол. Искусство сложное, почти умерло. Марионетки появились в театре Евгения Деммени в 1917 году в Питере. С его смертью все это выродилось. Но во время войны этих ленинградцев эвакуировали на Урал, в Свердловск и Челябинск. Здесь те, кто на фронт не ушел, наших артистов учили. Среди тех, кто учился, был наш театральный художник Виктор Жиляев. Он, кстати, потом учил меня. В Челябинском театре кукол была группа марионеток, но закрылась. Валерий Вольховский [директор театра до 1987 года] дал куклам новую жизнь. Кстати, мы у него утащили потом лучшую актрису, Свету Чудинову, и катались с ней с гастролями по всей стране.
— Я так понимаю — вы до власти были в сфере искусства?
— Создал ансамбль «Пилигримы» и в 1962-м снимался на телевидении, театром занимался. У меня даже есть письмо от легендарного кукольника Сергея Образцова: «Привет вашим куклам!» Это потом все ушло, когда во власти работал. Теперь на пенсии вновь захотелось заняться театром.
— Говорят, что с бизнесменом Александром Аристовым вы договариваетесь о помещении возле торгового центра.
— Да! Он думает и считает. Потому что на самом деле мы ему не нужны, понимаешь. Но в его ТЦ пустует много площадей — ну, пусть будет театр! Очень маленький, а зал — в тысячу раз уменьшенная копия зала Большого театра. С ярусами, ложами, люстрой. С муляжным золотом, с бархатом. Пусть сюда приходят взрослые с детьми на детские спектакли и отдельно на спектакли взрослые. Всем будет в радость. Это же у меня второй состав уже. Те ребята ждут, чем это разрешится, первые. Нужно, чтобы было уютно. И талантливых ребят найдем, и художников!
Я пока себя никак не проявлял. Это ты меня на интервью такое уговорила. Но стараюсь не высовываться, потому что сразу вспомнят: мол, чиновником был и себе бизнес придумал. Хотя вложил только свои деньги. Работал и стану работать бесплатно дальше.
— А пьеса по местным политическим мотивам будет?
— Все будет, если появится помещение.