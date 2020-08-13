Челябинские инсайды: Дубровские покидают Магнитогорск

Обычно на этом месте — веселый мем, но сегодня — фото из Белоруссии. Пусть между Челябинском и Минском расстояние более 2500 км, но ментально белорусы — наши братья, и мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела в их стране Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В кулуарах челябинских элит гадают, почему семья экс-губернатора Бориса Дубровского сворачивает бизнес. В политтусовке ждут заявлений от олигархов Александра Аристова и Юрия Антипова. В ожидании и единороссы: до выборов остался месяц, а губернатор Алексей Текслер не начал работать с партией в одной связке.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Текслер сохранит режим повышенной готовности

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти все ограничительные меры, введенные в Челябинской области из-за COVID-19, будут сняты во второй половине августа. Возможно, уже на будущей неделе. Это необходимо для того, чтобы школы и вузы смогли открыться 1 сентября. При этом, как сообщают инсайдеры, губернатор Алексей Текслер не будет полностью отменять режим повышенной готовности. Он позволяет сохранять запрет на массовые мероприятия. Кроме того, останется требование к ношению масок в общественных местах. Маски придется носить в школах учителям, а в вузах не только преподавателям, но и студентам.

В «ЕР» ждут губернатора

Как сообщают инсайдеры, в «Единой России» не могут дождаться того момента, когда губернатор Алексей Текслер, наконец, будет работать с партией в одной связке и тем самым поднимет их рейтинг. По слухам, выезды губернатора в территории с инспекционными проверками начали чуть-чуть улучшать положение единороссов. Теперь в «ЕР» ждут, когда на агитках Текслера будет появляться символика партии, а на фото с ним соратники. Но когда именно это произойдет, в партии до сих пор понять не могут и расстраиваются из-за этого.

Текслер отругал ашинского главу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что губернатор Алексей Текслер остался недоволен работой главы Ашинского района Виктора Лукьянова, когда объезжал территории горнозаводской зоны. Внешне все выглядело спокойно, но многое осталось за кадром. Выяснилось, что за минувший год Лукьянов не выполнил и половины поручений, что дал ему в августе 2019 года Текслер, когда был в Аше. Напротив фамилии Лукьянова в списках глав, кому предстоит осенью переизбираться, поставлен знак вопроса, что означает «черную метку». Особо Чистякову досталось за недавний мусорный коллапс в районе, когда был разорван контракт с региональным оператором кластера «Горный».

За мусор ответит замминистра

Депутаты заксобрания региона потребовали привлечь к ответственности тех, кто допустил мусорный коллапс в кластере «Горный». Спикер ЗСО Владимир Мякуш и его заместители не забыли, как жители Ашинского района чуть не забросали их мусором, когда депутаты, объезжали горнозаводскую зону по делам «Единой России». По словам инсайдера, отвечать за коллапс придется замминистра экологии региона Яне Куприковой, которая курирует в регионе мусорную реформу. Ей уже досталось от губернатора Алексея Текслера за всю эту историю, а теперь придется отвечать перед областным заксобранием. К слову, это не первый ее промах, если учесть, что она отвечала за строительство нового полигона в Чишме. Строительство так и не началось, а контракт с подрядчиком расторгли.

Дубровские перебираются в Москву

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что все перемены в бизнес-структурах семьи экс-губернатора Бориса Дубровского вызваны тем, что близкие бывшего главы региона собираются покинуть родной Магнитогорск. С мэрией города металлургов отношения испортились, с ММК — их просто нет. Остался лишь бизнес, который проще переписать на доверенных лиц, с правом финансовой подписи. По слухам, семья Дубровских переберется в Москву или Подмосковье, а их дела в Магнитогорске будут вести другие люди.

Аристов и Антипов ударили по рукам

Инсайдеры сообщают, что в самое ближайшее время бизнесмены Александр Аристов и Юрий Антипов выступят с официальным заявлением по разделу общих активов. Это будет их первое совместное заявление за последние годы. Юристы уже утрясли все дела, Аристов и Антипов ударили по рукам, обговорив все. В том числе и как будут делить товарные знаки.

Отмена чемпионата не расстроила власти

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В резиденции губернатора пока не поняли, как отнестись к тому, что Роспотребнадзор запретил проводить в Челябинске чемпионат России по легкой атлетике. С одной стороны, мероприятие знаковое. С другой — не известно, что будет со статистикой по COVID-19. Кроме того, соревнования, которые надо обеспечить мерами санитарной безопасности, должны были стартовать 8 сентября — за несколько дней до выборов в ЗСО и органы местного самоуправления. Такими же мерами санитарной безопасности надо обеспечить ход голосования, а заодно проследить, как эти меры соблюдаются в школах и вузах. «Так что может оно и к лучшему, что чемпионат запретили. Все равно бы все прошло при пустых трибунах», — рассуждают в резиденции.

Одер договаривается с Роспотребнадзором

Министр спорта Южного Урала Леонид Одер, чьими хлопотами область получила чемпионат России по легкой атлетике, в то время как другие регионы от такой нагрузки отказались, не может смириться с тем, что соревнования в Челябинске не состоятся. Он уже договорился с Роспотребнадзором, чтобы запрет на проведение чемпионата был снят. Хотя разрешение должно быть выдано не позднее, чем за 35 дней до начала соревнований. Роспотребнадзор выдвинул очень жесткие условия и власти пока не знают, стоит ли на них соглашаться.

Квитка подставил Мякуша

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка невольно подставил лидера челябинского отделения «ЕР» и спикера ЗСО Владимира Мякуша. Квитка по собственной инициативе заявил, что МКС должна согласовать кандидатуры глав районов Челябинска. Хотя такого никогда не было. Инициативу поддержал его давний приятель Мякуш. Однако челябинские элиты неоднозначно восприняли очередную попытку Квитки забрать полномочия губернатора и мэра Челябинска. Публично никто ему не стал возражать, чтобы не давать поводов для разговоров о конфликте. Но неуместная инициатива Квитки, поддержанная Мякушем, еще раз убедила в том, что региональным властям нужно забирать руководство партии в свои руки. Иначе боссы «ЕР», чувствуя вседозволенность, будут пытаться откусывать все больше и больше полномочий.

МГЕР дискредитирует главного единоросса

Откровенная работа «молодогвардейцев» на кандидатов от «Справедливой России» укрепляет союз депутатов Госдумы — лидера МГЕРовцев Владимира Бурматова и главу эсеров Валерия Гартунга. Но также здесь есть и скрытая цель. Плохой результат «ЕР» на выборах, бьет по позициям секретаря регионального отделения партии власти, спикера заксобрания области Владимира Мякуша. Он является человеком депутата Госдумы Ивана Квитки, главы уральского межрегионального координационного совета «ЕР». На муниципальных выборах в Челябинске в 2019 году и на выборах в ЗСО-2020 именно Квитка поначалу становился куратором кампаний. И каждый раз Бурматову удавалось аппаратно переигрывать его и забирать эти полномочия. Однако удар по Мякушу по итогам нынешних выборов ослабит и Квитку. Как рассказывают частники кампании, этим можно объяснить помощь «молодогвардейцев» кандидатами от «СР».

Павлов возвысил спикера ЗСО

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидаты в заксобрание Челябинской области от «Единой России» с улыбками вспоминают эпизод с закрытой встречи с губернатором Алексеем Текслером, состоявшейся в прошлую субботу в бизнес-отеле «Березка». Экс-министр промышленности региона Владимир Павлов, баллотирующийся в Троицком округе, вышел на сцену и спел дифирамбы лидеру регионального отделения «ЕР» и спикеру ЗСО Владимиру Мякушу. Кандидат был настолько красноречив, что его коллеги, напротив, потеряли дар речи. Так, Павлов сравнил Мякуша с восходящим солнцем, озаряющим все вокруг. Участники той встречи говорят, что надо поучиться у коллеги, как осыпать начальство комплиментами. Мякуш, кажется, был растроган.

Единороссы примеряются к «Справедливой России»

Выборы в заксобрание Челябинской области обнажили интересный кейс. Кандидаты, проигравшие праймериз «Единой России» или понимающие, что округ зачищен под конкретного политика, выдвинулись в ЗСО от «Справедливой России». Так произошло в нескольких округах. И сейчас желающие выдвигаться на выборы в Госдуму ведут сепаратные переговоры с лидером челябинского регионального отделения «СР» Валерием Гартунгом. Они рассматривают «СР», как запасную площадку для выдвижения в Госдуму, если проиграют праймериз или партийное начальство зачистит округ под конкретного кандидата. Это означает, что Гартунг уже нарушает договоренности с резиденцией губернатора, согласно которым лидер челябинских эсеров ведет свою кампанию и не интригует.

«ЕР» «сливает» Поддубную?

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На выборах в заксобрание Челябинской области по Копейскому округу часть «единороссов» вместо того, чтобы поддерживать своего кандидата Марину Поддубную оказывает помощь ее конкуренту — справедливороссу Дмитрию Сумину. Некоторые члены «ЕР» говорят о саботаже, в ответ им указывают на то, что Сумин — местный. И, самое главное, ресурсный кандидат. Бизнесмен может оплачивать поддержку своей кандидатуры. Поддубная в плане финансового ресурса уступает оппоненту. Так что итоги выборов в Копейске могут качнуться в любую сторону, за что, в итоге, придется отвечать партийному руководству.

«Пенсионеры» расслабились

Говорят, что Российская партия пенсионеров (РПП), выдвинувшаяся на выборы в заксобрание региона, начинает разочаровывать своих сторонников. Виной всему невнятная агитационная кампания. Самой партии почти не видно и не слышно. У челябинских пенсионеров даже нет своих аккаунтов в соцсетях. А те очень редкие лозунги, что иногда прорываются, совпадают с тематикой «Единой России». Хотя в Москве, когда смотрели списки малых партий на выборах в регионах, рассчитывали, что в Челябинской области «пенсионеры» зайдут в повестку «Справедливой России». Что вполне объяснимо, так как лидер списков челябинских эсеров, депутат Госдумы Валерий Гартунг, стоят у истоков создания РПП. Но в РПП эти шансом не спешат воспользоваться и перспективы преодолеть на выборах барьер в 5% становятся все туманней. «Стоило ли так биться за подписи, чтобы пройти регистрацию, если толку от этого никакого?» — недоумевают сторонники партии, помогавшие собирать подписи.

Фирстов увлекся другими выборами

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тому, что предвыборная кампания Партии Пенсионеров оказалось столь беззубой, есть объяснение. Руководитель регионального отделения Степан Фирстов откровенно ничего не делает. В его аккаунтах нет ни слова про выборы в ЗСО да и про саму партию. По слухам, Фирстову было достаточно того, чтобы пройти регистрацию, мол, уже победа, а сами выборы в ЗСО ему малоинтересны. Говорят, что Фирстов сосредоточился на выборах в горсобрание Миасса, куда пытается протащить нескольких своих человек. Для этого он даже сошелся с теми местными группировками, что считаются токсичными и за деятельностью которых пристально наблюдают силовики. А еще Фирстов готовится в 2021 году, чтобы выдвинуться на выборы в Госдуму по Златоустовскому округу. В 2016 года такая попытка закончилась неудачей.

На Мотовилова поступил заказ

Странные дела происходят на выборах в ЗСО в Советском округе, по которому от «ЕР» баллотируется действующий депутат Александр Мотовилов. В социальных сетях и telegram-каналах стали часто наезжать на компанию «Ремжилзаказчик», в которой Мотовилов занимает пост одного из руководителей. Естественно, достается и ему. По слухам, за этой атакой стоит директор одной из УК в Ленинском районе Челябинска, экс-депутат местного райсовета Наталья Салимова, которая устроила разнос компании через каналы политтехнолога Александра Большакова. Кто-то уверяет, что никакой политики тут нет, а Салимова по заданию своих хозяев просто борется с конкурентами. История получается очень интересная, если учесть что совладельцем «Ремжилзаказчика» является Антон Белоусов, сын депутата Госдумы Валерия Белоусова. Салимова работает в структуре, которые контролируются бывшим сити-менеджером Челябинска Сергеем Давыдовым.

«Зеленые» показывают зубы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что лидеры челябинского регионального отделения партии «Зеленая альтернатива» вступили в переговоры с известными челябинскими экологами и оппозиционерами. В резиденции губернатора уже недовольны тем, что партия, получившая негласную поддержку со стороны властей, начинает вести себя столь непредсказуемо, а где-то и на грани нарушения договоренностей. По слухам, в Челябинске высадился и останется до самых выборов «зеленый десант» во главе с федеральным лидером партии Русланом Хвостовым. Новые экологи всерьез рассчитывают перехватить голоса челябинцев, недовольным состоянием экологии.

Кому досталось козырное место в бюллетене

В политических кулуарах обсуждают итоги жеребьевки по размещению партий избирательном бюллетене на выборах в ЗСО. Инсайдеры уверены, что обычно самыми «козырными» в бюллетене считаются первое и последнее место. Якобы избиратель автоматически смотрит в начало и конец бюллетеня, обращая внимание на соответствующие партийные бренды. В этом смысле повезло «Зеленой Альтернативе», вытянувшей первое место в списке и Партии Роста, которой досталось последнее, девятое место. Обе партии так обрадовались, что резко активизировали свои действия. Партия Роста только в Челябинске и на подъездах к областному центру разместила более 500 билбордов.

В Миассе посмеялись над кандидатом

Кандидат в городское собрание Миасса, представитель ОПГ «Турбазовские» Владимир Мурашкин, он же деловой партнер Сергея Чащина, отбывающего срок за заказные убийства, выпустил предвыборную листовку, позабавившую город. Кандидат скромно поведал избирателям свою биографию, даже рассказал о своей судимости. Мол, потребовал с одного мошенника вернуть деньги простым людям и получил условный срок за самоуправство. При этом кандидат умолчал о деталях дела, где в ход шли пытки электрошокером. Но об этой истории знает весь Миасс. Удивило другое. В своей листовке Мурашкин пишет, что закончил Южно-Уральский государственный университет. О наличии диплома у Мурашкина, некогда серого кардинала мэрии, точно никто в Миассе не знал. На сайте избиркома, где выкладывают официальные данные на кандидатов, сведений об окончании вуза нет. Источники рассказывают, что листовкой уже заинтересовались силовики. Не имеет ли Мурашкин купленный диплом, который он не рискнул представить избирательной комиссии?

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