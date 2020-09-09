Промышленник, возрождающий Урал, отмечает юбилей

Промышленнику Игорю Алтушкину — 50 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель Совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин отмечает юбилей. Известному промышленнику и меценату исполнилось 50 лет. Последний перед круглой датой год стал для бизнесмена большим личным вызовом, на который он достойно ответил: спасал уральцев от COVID-19, возвращал к жизни и преображал города, занимался благотворительностью.

В поздравлениях Игоря Алтушкина благодарят за «весомый вклад в укрепление промышленной мощи региона» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одним из первых поздравивших Игоря Алтушкина сегодня стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своем поздравительном адресе он пожелал главе РМК «новых успехов в делах, крепкого здоровья, процветания, мира и благополучия в доме». Губернатор поблагодарил промышленника «за многолетнее плодотворное сотрудничество с органами власти Свердловской области, весомый вклад в укрепление промышленной мощи региона, реализацию социально значимых проектов» и «многочисленные благотворительные инициативы».

Несмотря на то, что год оказался непростым, Игорь Алтушкин и РМК продолжают генерировать уникальные события, которые привлекают внимание к городу, региону и всему Уралу. Три дня назад заработала новая штаб-квартира Русской медной компании — знаковый объект по проекту британского архитектурного бюро Нормана Фостера, преобразивший лицо Екатеринбурга. За то, что Игорь Алтушкин остается екатеринбуржцем юбиляра отдельно поблагодарил глава города Александр Высокинский. Мэр подчеркнул самоотдачу, с которой промышленник работает на благо уральской столицы и поблагодарил за реализацию многочисленных «благотворительных и социальных проектов».

Свое 50-летие Игорь Алтушкин встречает уже в новой штаб-квартире «Русской медной компании» Фото: Анна Майорова © URA.RU

За сохранение истинных ценностей Игоря Алтушкина сегодня благодарят и представители духовенства. «Сердечное» поздравление юбиляру направил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, особенно благодарный промышленнику за строительство собора Александра Невского в Зеленой Роще. «В его замечательной соразмерности и торжественной красе с какой-то особой силой отразились те радушие и свобода благотворения, о которых говорит Апостол Павел, и которыми отмечены Ваши благие дела», — подчеркнул иерарх.

К этим поздравлениям присоединился и митрополит Челябинский и Миасский Григорий. «Общеизвестно, что конечной целью Вашей предпринимательской деятельности является не личное обогащение, но служение благу Отечества и народа. Вы не жалеете времени и средств на богоугодные дела, продолжая лучшие традиции русских меценатов и благотворителей», — сказал владыка, поблагодарив Алтушкина за «величественный кафедральный собор Рождества Христова».

Подарив скорые Екатеринбургу, Алтушкин с партнерами оказали городу крайне своевременную помощь Фото: Анна Майорова © URA.RU

Этим летом Игорь Алтушкин вместе с партнерами-соорганизаторами Фонда Святой Екатерины (генеральным директором УГМК Андреем Козицыным и владельцем группы компаний «Сима-лэнд» Андреем Симановским) закупили и вручили Екатеринбургу 30 машин скорой помощи со всем необходимым оборудованием. Главный врач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев в своем поздравлении подчеркнул своевременность этой помощи: «Дорога ложка к обеду, а новые машины скорой помощи — в разгар пандемии коронавируса. Эту помощь невозможно переоценить».

До этого предприниматель вместе с коллегами профинансировали доставку из Китая в свердловские больницы аппаратов ИВЛ и средств защиты. Попутно по всей области были отправлены десятки тысяч продуктовых наборов для многодетных малоимущих семей. Такая же гуманитарная доставка при участии Алтушкина была организована в пользу пострадавших от наводнения в Нижних Сергах.

Гуманитарный груз, доставку которого организовали Алтушкин и соучредители Фонда Святой Екатерины, помог спасти жизни уральцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гуманитарную деятельность Алтушкина председатель совета директоров АО «Интертехэлектро» Артем Биков назвал подвигом: «Благодаря Вашему управленческому опыту растет и развивается гигантское промышленное производство — это тысячи рабочих мест, а значит благополучие в десятках тысячах семей. Этому сопутствует и огромный вклад в развитие социальной сферы страны — поддержку образования и сохранение истинных духовных ценностей. Вы совершили настоящий подвиг, организовав поток гуманитарной помощи на Урал — значительные силы, время, деньги, потраченные на доставку средств защиты и аппаратов ИВЛ, я убежден, спасли здоровье и жизни многих граждан. Знаю о Ваших многочисленных благотворительных проектах — тот факт, что значительная их часть проходит незримо для широкой общественности, заслуживает особого уважения. И последнее, но немаловажное: от знакомых, чьим вкусам я склонен доверять, слышу, как много сделано Вами для преображения уральской столицы — Екатеринбурга. Большое человеческое спасибо за Вашу неравнодушную позицию. Желаю Вам здоровья, удачи, богатства, счастья и реализации всего задуманного!»

Коллеги-бизнесмены с большой радостью поздравили Алтушкина: «Вы очень хороший человек. Таких, как Вы, мало» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коллеги-бизнесмены не остались в стороне и также поздравили главу РМК. От имени Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и от себя лично Игоря Алтушкина поздравил глава Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский: «Ваша созидательная энергия, умение находить верные решения, стремление постоянно совершенствовать достигнутый результат неизменно помогают Вам воплощать в жизнь множество важных и интересных проектов и снискали Вам заслуженное уважение делового сообщества».

С радостью поздравил Алтушкина соорганизатор Фонда Святой Екатерины и владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский: «Уважаемый Игорь Алексеевич! От всей души поздравляю Вас с Юбилеем! Вы очень хороший человек. Таких, как Вы, мало. Хочу пожелать Вам большого здоровья и, самое главное, ярких моментов в жизни!»

Игорь Алтушкин помог организовать выставку, посвященную разведчику Николаю Кузнецову, которого называют «русским Джеймсом Бондом». Наряду с этим промышленник продолжил благотворительную деятельность, которую предпочитает не афишировать. РМК организовала благотворительную столовую, содержит приют для девочек, курирует несколько детских домов, помогает детским онкологическим клиникам, оказывает финансовую помощь религиозным организациям.

«URA.Ru» поздравляет Игоря Алтушкина с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, процветания и семейного благополучия.