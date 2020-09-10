Кланы борются за влияние, а звезда TikTok удивила новым альбомом

Новый альбом Polnalyubvi начинается с песни «Кометы», которая за три месяца до релиза стала популярной в TikTok Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В пятницу, 11 сентября, предлагаем завершить будни на позитивной ноте. В новой подборке вас ждут самые интересные и полезные рекомендации, собранные в интернете: смотрим анонс фильма «Дюны» и слушаем первый альбом Марины Демещенко, который стал популярен еще до официального релиза. Отдыхаем вместе с новыми советами URA.RU. Время всех событий указано уральское (+ два часа к Москве).

Что сделать утром?

С утра слушаем новый альбом певицы Polnalyubvi (Марина Демещенко) под названием «Сказки лесной нимфы». Альбом начинается с песни «Кометы», которая за три месяца до официального релиза стала популярной благодаря TikTok. Она, как и другие семь песен альбома, наполнена отсылками к русскому фольклору и советской эстраде. По мнению критиков, прослушивание релиза напоминает 15-минутный драматичный сон.

Что сделать днем?

Знакомимся с первым роликом новой экранизации одноименного романа Фрэнка Герберта «Дюны». Фильм рассказывает о будущем, где человечество расселилось по планетам, а за власть постоянно борются семьи и кланы. Главный герой истории — Пол, наследник могущественной семьи Атрейдес. Он должен спасти вольный народ планеты. Премьера «Дюны» запланирована на 17 декабря.

Что сделать вечером?

На портале OperaVision в 22:00 смотрим трансляцию оперы Сергея Прокофьева «Игрок», премьера которой успела пройти в Вильнюсе до карантина. Главный герой оперы — Алексей, который путешествует вместе с семейством отставного русского генерала. Последний проигрался и вынужден залезть в долги. Влюбленный в падчерицу генерала Алексей надеется спасти ее, сорвав куш на рулетке. Режиссером постановки выступает Василий Бархатов, а главные роли исполняют Асмик Григорян и Дмитрий Головнин.

Бонус. Смотрим премьеру ситкома о британской матери-одиночке, которая хочет завести второго ребенка. Женщина сомневается: рожать ли от бывшего мужа-раздолбая или от найти донора. Еще одна дилемма — помешает ли новорожденный отношениям с дочерью Олив. Создатель, режиссер и исполнительница главной роли — стендап-комик и участница множества британских телешоу Кэтрин Райан.