Челябинские инсайды: дебош в избиркоме

До 1 сентября осталось совсем чуть-чуть. А какой вы запомнили школу? Коллаж: URA.RU

Губернатор Алексей Текслер хочет, чтобы в Челябинске появилось престижное учебное заведение Минобороны РФ. Тем временем два мэра с волнением ждут личной встречи с главой региона. В кулуарах правительства гадают, какие будут отставки в министерстве общественной безопасности региона. Зампрокурора Челябинска Михаил Венглер пишет объяснительные, а челябинские политэлиты посмеиваются на юристом Александром Лебедевым, чья карьера в очередной раз прервана.

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Алексей Текслер мечтает о кадетском корпусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске может появиться кадетский корпус

Как сообщают инсайдеры, губернатор Алексей Текслер ведет переговоры с Москвой о появлении в Челябинске кадетского корпуса. Пока держится в секрете, о каком именно корпусе идет речь. К примеру, на базе Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов (ЧВВАКУШ) действует кадетская школа-интернат. Статус корпуса, каких в системе Минобороны РФ в России 9, выше школы-интерната. «Повышение статуса для школы-интерната это возможность улучшить материально-техническую базу учебного заведения, да и престиж для города», — утверждает инсайдер. По словам источника, речь также может идти о президентском кадетском корпусе на базе бывшего Челябинского военного автомобильного училища. Лет десять назад эту идею поддерживал Николай Винниченко, на тот момент полпред президента в УрФО, но в Минобороны РФ этот проект не поддержали.

Григорий Тонких ждет с визитом Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два мэра ждут «черной метки» от Текслера

Губернатор Алексей Текслер посетит 28 августа Миасс, а, ориентировочно на 31 августа у него в планах значится поездка в Верхний Уфалей. «Больше всего визита губернатора боится мэр Миасса Григорий Тонких. Ему уже досталось от губернаторской резиденции, когда во время пожара на Лысой горе огонь приближался к садам, а его управление обратилось к садоводам с предложением позаботиться о сохранности своих вещей. Мол, сами себя спасайте!» — рассказал инсайдер. Это и многое другое Текслер припомнит Тонких во время визита в Миасс и на этот раз разнос будет публичным. Впрочем, мэру Верхнего Уфалея Сергею Тарасову тоже расслабляться не стоит. На него накопилось много жалоб.

Главному юристу правительства продлят контракт

Главный начальник управления юстиции Валерий Быков вопреки слухам останется в правительстве еще на один год. «Планировалось, что в сентябре он уйдет на пенсию. В 2020 году ему исполнилось 65 лет, предельный возраст для госслужбы и на один год контракт продляли. Законом разрешено продлить контракт еще раз и, скорее всего, так и будет. За это время он должен подготовить своего заместителя Ярослава Тляшева к тому, что тот возглавит ведомство», — говорят в кулуарах.

Владимир Гусак может уйти в отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

От министра-безопасника уйдут два зама

Инсайдеры сообщают, что в министерстве общественной безопасности грядут отставки после назначения руководителем ведомства Светланы Костиной, которая почти год работала в статусе и. о. министра. «Говорят, что может уволиться с поста замминистра Владимир Гусак, отвечающий за связи с правоохранительными органами. Ходят слухи, что покинет госслужбу и замминистра Валерий Устинов, он курирует связи с МЧС. Об их отставках говорили давно, но ждали, когда Костину наконец назначат постоянным руководителем», — говорят в кулуарах. При этом все гадают, связаны ли возможные отставки Гусака и Устинова с проверкой министерства, которую начала Контрольно-счетная палата региона.

Валерий Устинов работает в министерстве больше трех лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У Гусака и Устинова больше нет связей

Есть и другая возможная причина ухода Владимира Гусака и Валерия Устинова с постов заместителей министра общественной безопасности. «Все, с кем контачил Гусак в полиции, ушли на пенсию, а кто-то занялся бизнесом. Гусак, который долго рассчитывал занять пост министра, смирился, что повышения не будет и хочет уйти», — говорят в кулуарах. Что касается Валерия Устинова, то своей работой он обязан бывшему вице-губернатору Олегу Климову, который пригласил его на работу в феврале 2018 года. Они знакомы со времен работы в МЧС. Сам Климов давно на пенсии, и поддерживать Устинова некому.

Лидеру «Родины» оборвали телефон

Говорят, что как только появилась информация о том, что партия «Родина» делегировала в состав челябинского облизбиркома скандального юриста Александра Лебедева, секретарю регионального отделения партии Сергею Смышляеву оборвали все телефоны. «Каждый считал своим долгом высказаться, что партия совершила большую ошибку, связавшись с Лебедевым. Рассказывали о скандалах, связанных с ним. Видимо сигналы дошли и до Москвы, до секретаря партии Александра Журавлева и все быстро отыграли назад. Отозвали Лебедева из комиссии, заменив его на Игоря Зотова», — говорят в кулуарах. При этом все смеются над Лебедевым. Ему теперь принадлежит рекорд — всего полтора дня работы в облизбиркоме. Такого не удавалось никому.

Александр Лебедев славится скандалами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лебедев уничтожил свою карьеру

Впрочем, тому, что карьера Александра Лебедева оборвалась в очередной раз, не успев начаться, не удивился никто. «Как только „Родина“ ввела его в облизбирком, он мог бы хотя бы чуть-чуть держаться для приличия. А он уже на следующий день устроил дебош в кабинете председателя облизбиркома Сергея Обертаса. Больше с ним никто связываться не будет, потому что в очередной раз показал неуправляемость», — говорят в Челябинске. На самом деле главной ошибкой Лебедева стало то, что он писал в своих аккаунтах. Гордо сообщал, что его назначение согласовано с администрацией президента и ЦИК РФ. Это, по слухам, неправда, а вкупе с очередным дебошем выглядит совсем фантастически.

Алексею Денисенко припомнили контакты с Александром Лебедевым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

… И подвел депутата ЗСО

История с юристом Александром Лебедевым, которого со скандалом вывели из состава облизбиркома, бросает тень на депутата ЗСО Алексея Денисенко. Депутат в свое время неосторожно «засветился» на дне рождения Лебедева. Причем банкет проходил в ресторане Денисенко, а Лебедев выложил видео в своих аккаунтах. «Лебедев настолько считается нерукопожатным, что выкладывать в паблик общение с ним, считается токсичным. И свое „фи“ Денисенко сказали многие. Даже стали говорить, что Денисенко оплатил банкет, держит Лебедева на зарплате и атака на председателя облизбиркома Сергея Обертаса исходит от депутата», — говорят в кулуарах. Сам Денисенко уверяет, что все это неправда, зарплату Лебедеву он не платит, а на дне рождения был, потому что его пригласили.

Владимир Мякуш вернулся из отпуска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мякуш отчитал министров и депутатов

Спикер заксобрания региона Владимир Мякуш выйдя из отпуска показал, кто руководит парламентом. «На заседании комитета по бюджету и налогам он задавал довольно жесткие вопросы министру здравоохранения региона Юрию Семенову и начальнику территориального ФОМС Агате Ткачевой. Речь шла о зарплате санитаркам», — рассказал инсайдер. На сессии ЗСО Мякуш одернул депутата Александра Долгушина, который выступал не по теме. А еще с трибуны передал привет министру дорожного хозяйства и транспорта региона Алексею Нечаеву, который прислал на сессию вместо себя первого зама Станислава Харченко. «Злопыхатели уверяли, что Мякуш приболел и нескоро выйдет на работу, вот он и показал, кто в доме хозяин», — говорят в ЗСО.

Александр Лазарев примет власть осенью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власть в ЗСО сменится после выборов

Перед первой после каникул сессией челябинского заксобрания злопыхатели пытались вбросить слух, что спикер ЗСО Владимир Мякуш не только не вернется из отпуска, но и прямо на сессии будет принято решение о назначении председателем областного парламента первого вице-спикера Александра Лазарева. «Те, кто такие слухи распускали, не понимали, что подобные решения сначала принимаются на уровне областного президиума „Единой России“, а в ЕР об этом и речи не шло. Мякуш, как уже не раз сообщалось, действительно собирается передать пост первому вице-спикеру Александру Лазареву и усиленно готовит его к этому, но это произойдет осенью», — рассказал источник.

У Ларина закончились деньги

Говорят, что депутат челябинского ЗСО Дмитрий Ларин, который баллотируется в Госдуму от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» разрывают связи со своими политтехнологами. По слухам, таковыми являются депутат гордумы Александр Галкин и депутат Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев. «Дело не в политических разногласиях. Галкин и Хазиев выставили сумму, которой у Ларина просто нет. Впрочем, и на технологов помельче у него средств недостаточно», — говорят в кулуарах.

Владимиром Перезоловым недовольны в ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЕР составили черный список депутатов

В челябинском региональном отделении «Единой России» составили список депутатов, которые не только не помогают партии на выборах в Госдуму, но и не особо работают с избирателями. По словам инсайдеров, особенно много таких избранников оказалось в территориях, которые входят в Коркинский округ. «Есть ощущение, некоторые даже не знают, что такое встреча с избирателями. К примеру, есть претензии к депутату ЗСО от ЕР Владимиру Перезолову. А что касается муниципальных депутатов, то там вообще жизнь затихла», — говорят в кулуарах.

Антону Рыжему дали на выборы 40 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидат в Госдуму бережет миллионы

Что касается Коркинского округа на выборах в Госдуму, то в ЕР недовольны кандидатом от партии, врачом Антоном Рыжим. «Кажется, что Рыжий вообще забыл о том, что он участвует в выборах. Кампанию не ведет, ни рубля из фонда не потратил, а ему выделили 40 млн рублей. Свел всю работу к рассказам о себе в интернете», — говорят в кулуарах. При этом все понимают, что Коркинский округ ЕР как бы отдала лидеру челябинских эсеров Валерию Гартунгу, но сдаваться без боя, по мнению единороссов, нехорошо.

Зампрокурора писал объяснительную

Инсайдеры сообщают, что заместителю прокурора Челябинска Михаилу Венглеру здорово досталось за инцидент в мэрии. Во время аппаратного совещания, которое проходило в режиме ВКС, Венглер сидя в своем кабинете беседовал с кем-то о некоем уголовном деле. Так как он случайно включил микрофон, этот разговор слышали все чиновники, а также журналисты, следившие за совещанием. «В мэрии больше всего боялись, что Венглер сейчас выдаст какую-то секретную информацию или, не дай бог, выругается. Начальство, узнав об этом проводит служебную проверку, а сам он уже написал объяснительную», — рассказал инсайдер.

Владислав Макаров справился с поручением мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава района отличился перед мэром Челябинска

Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров оказался единственным из всех районных глав области, успевшим завершить анонсированный ко Дню города проект благоустройства. «Макаров заранее всё отторговал и все лето „пинал“ подрядчиков. В итоге сквер на улице Цвиллинга сдали еще до конца августа. Люди успеют там погулять не то, что в День города, но и раньше. А вот остальные не успели. Мэр Наталья Котова оценила и результат Макарова, и провалы других глав», — рассказал инсайдер.

У мэра Златоуста появился еще один недруг

В Златоусте обсуждают информацию, что среди недоброжелателей мэра Златоуста Максима Пекарского появилась крупная по местным меркам фигура — депутат заксобрания Олег Садовских. «Мигрировавшие из Златоуста предприниматели Сгояны, державшие при прежней власти дорожные контракты в городе, рассчитывают с помощью контакта в ЗСО вернуться обратно. Проблема лишь в том, что даже соединенными с местной оппозицией усилиями найти компромат на Пекарского не получается. Зато к самому Садовских появляются претензии по линии „Единой России“. В партии считают, что активность уместнее проявлять в предвыборной гонке — до выборов в Госдуму меньше месяца», — рассказал инсайдер.

Машину Сергея Ковалева выставили на торги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ковалев продает Mercedes

В спортивных кругах удивляются объявлению о продаже Mercedes знаменитого земляка, боксера Сергея Ковалева, чьим именем названа спортшкола в Челябинске. «Сам „Крашер“, так зовут Ковалева в спортивных кругах, сейчас в Америке, „мерс“ ему не нужен. Якобы кто-то из доверенных лиц выставил его на продажу. Вопросов нет, но по объявлению машина „не бита и не крашена“, почти новенькая. А вот в соцсетях в свое время было фото, где покореженный автомобиль увозят на эвакуаторе», — смеются недоброжелатели.