Пермские власти настроили ядерный электорат против себя

Многие НКО оказались не готовы к новым условиям борьбы за гранты в Пермском крае Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Десятки пермских благотворительных организаций остались без финансирования за три недели до сентябрьских выборов в Госдуму, заксобрание края и гордуму Перми. Грантовую поддержку из губернаторского фонда не получили организации, которые оказывают поддержку тысячам ветеранов и инвалидов, а также семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Эксперты, политтехнологи и сами грантополучатели называют это досадной оплошностью исполнителей, результатом которой станет рост протестного голосования.

87 проектов получили в 2021 году более 88 млн рублей из фонда губернаторских грантов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В числе тех, кто остался «за бортом» и без финансирования оказались краевая организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», благотворительный экологический фонд «Обитаемый Урал», благотворительная организация «Нас много» и краевая организация ветеранов. Для некоторых из них грантовая поддержка — это практически единственный источник финансирования.

«Результаты этого этапа конкурса показали, что финансовую поддержку получили в первую очередь организации, которые действуют на территории региона и ранее не получавшие грантовое финансирование. „Картина“ как раз показывает, что подобными грантовыми конкурсами можно и нужно выстраивать диалог общества и власти результатом которого является действенная помощь и поддержка», — сообщили URA.RU в департаменте информполитики администрации губернатора Пермского края.

Ирина Ермакова вышла из состава общественной палаты Пермского края в день подведения итогов конкурса Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Правила игры и распределения грантов изменились в 2021 году — теперь распределением средств занимается специально созданный Фонд губернаторских грантов. Вероятно, многие экс-грантополучатели к этому оказались не готовы. Они сами признаются, что, пожалуй, единственная ошибка, которую они допустили — это то, что не посетили специальный семинар.

Впрочем, многие уверены, что дело вовсе не в обучающем вебинаре, а в том, что заявки были рассмотрены не объективно. Вячеслав Марков («Обитаемый Урал») рассказал URA.RU, что сейчас он готовит обращение с требованием независимой оценки грантовых заявок. Он пояснил, что его уже поддержали несколько проигравших участников конкурса.

«Мы же выигрываем президентские гранты, но те же проекты почему-то у нас не проходят на уровне города и края.

Такое ощущение, что сейчас идет нежелание помочь Пермскому краю, либо вредительство, либо что-то еще более серьезное. Идет уничтожение сектора НКО, чтобы мы уходили в другие регионы.

Пермяки, оставшись без поддержки, могут усилить протестное голосование 19 сентября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Меня приглашают в другие регионы, зовет местное правительство. Им интересны те проекты, которые мы делаем и те результаты, которые мы получаем», — пояснил URA.RU Марков. Он рассказал, что сейчас вновь будет вкладывать свои средства в проекты, как делал это последние 11 лет. «Но предел-то какой-то должен быть. Мои средства тоже не безграничны», — уточнил он.

С этим не согласен экономист и общественный деятель Антон Любич. Он называет ситуацию опрометчивым и оскорбительным формалистским решением. По его мнению, это сигнал того, что теперь любая реально работающая благотворительная организация может остаться без поддержки «по непрозрачным и сомнительным мотивам».

«Некоторые из организаций, которым отказали в поддержке, весьма многочисленны. И это как раз ядерный электорат. Не исключаю, что на федеральных выборах они проголосуют за президента и его партию, а вот на краевых — выскажут отношение к решению администрации губернатора», — пояснил URA.RU Любич.

Строительство пермского реабилитационного центра для детей-инвалидов оказалось под угрозой Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Руководитель фонда «Счастье жить» Анастасия Гилева рассказала URA.RU, что узнала о решении власти от шокированных родителей детей-инвалидов, которые начали ей писать сообщения в мессенджер. «Я до сих пор нахожусь в шоке. Для меня это удар по команде», — рассказала URA.RU Гилева.

Под ударом основной проект фонда — будущий центр развития детей с особыми образовательными потребностями, детей с инвалидностью и детей с ОВЗ «Дом Счастье жить». Гилева рассказала, что в капремонт здания вложено в два раза больше годового бюджета фонда и сейчас нет средств продолжать ремонт. Она допускает вероятность того, что откажется от здания и вернет его региону.

«Я считаю, что [вся эта ситуация скажется] негативно [на взаимоотношениях с властью]. Мне родители в нашем общем чате писали, что инвалиды никому не нужны. Они говорят, что нас и так всегда „футболят“: нет никаких льгот на уровне города. Сейчас нас еще и край подвигает», — говорит Гилева.

Пермские ветераны 10 лет получали подарки на грантовые средства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

По ее данным, в регионе около 9500 детей-инвалидов. В 2020 году поддержку фонда получили 6500 человек, а всего было оказано около 24800 услуг. Не менее многочисленный и краевой совет ветеранов. Его председатель Надежда Максютенко рассказала URA.RU, что без денег остались 57 реготделений

«Я не могу понять почему, я до сих пор пребываю в недоумении, и я не знаю, что делать. Мы проводим мероприятия и вдруг… я вообще в шоке. Бог им судья», — сказала Максютенко.

Претензии к порядку распределения грантов озвучил и пермский юрист Виталий Степанов. Он обнаружил, что некоторые грантополучатели находятся в прямой или косвенной зависимости от членов комиссии по распределению грантов. Более того, кто-то состоит даже в родственных отношениях с ними.

«Полагаю, что в руководстве таких проектов как Фонд грантов губернатора должны принимать участие люди, максимально дистанцированные от будущих бенефициаров распределения грантов. Это достаточно очевидно, прежде всего, с общественных, гражданских позиций», — рассказал URA.RU Степанов.

Политтехнолог Олег Борисенко рассказал URA.RU, что власть должна оперативно принять решение о поддержке проигравших и еще до выборов пообещать финансирование. «Это звонок властям. Недовольные есть. Поэтому нужно придумать механизм поддержки. Не у всех есть способность выиграть грант», — добавил Борисенко.

В департаменте информполитики сообщили URA.RU, что следующий этап конкурса будет объявлен 15 сентября. «Предполагается серия семинаров ФГГ по отработке типичных ошибок, которые были допущены некоммерческими организациями при подготовке заявок на конкурс, с той целью, чтобы повысить качество будущих заявок и, соответственно, шансы на получение грантовой поддержки», — уточнили там. Расписание семинаров должно быть опубликовано на сайте фонда.