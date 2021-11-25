Пермские инсайды: мэр купил квартиру в Сочи

Зампред комитета Госдумы предложил не указывать в СМИ должности людей, а в Чечне предложили запретить упоминание национальностей. Как бы это выглядело, если бы СМИ начали соблюдать эти правила Коллаж URA.RU

На уходящей неделе Вячеслав Торчинский сделал все, чтобы быть уволенным с поста министра и нажил себе врагов. А новому спикеру краснокамской думы припомнили прошлое, прикамские главы отказываются слушать руководство ЕР, а внезапному повышению стоимости проезда в Перми нашлось объяснение. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов».

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Министр надоел Махонину…

Вячеслав Торчинский раздул скандал своим уходом на новое место работы Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Слухачи обсуждают новое назначение увольняющегося министра культуры Вячеслава Торчинского и его своеобразный характер. «Да он постоянно писал заявления на увольнения, — говорит источник в администрации. — Первые несколько заявлений потом разрывал. А тут уже губернатор, видимо, не выдержал и подписал. Он просто всех достал в правительстве. Ему везде мерещились заговоры».



…и выбил себе новую должность

А для того, чтобы Торчинскому было куда направить энергию, его отправили строить Пермскую художественную галерею. Причем изначально новость подали в СМИ, исказив должность. Впервые прозвучало, что он возглавит специальную дирекцию по возведению галереи. А спустя неделю пришло уточнение, что он будет директором галереи вместо Юлии Тавризян. «Никакой специальной дирекции, которую должен был возглавить Торчинский, не было никогда. Это пыль в глаза, — говорит источник в политтусовке. — Специально так подали в СМИ, разделив новость по сути на два инфоповода. Возможно, не хотели будоражить культурную общественность и тянули интригу. Как показало возмущение в соцсетях по поводу смещения Тавризян — не зря».



Водянов пытается сделать вид, что полезен Махонину

Пермские телеграмм-каналы заполонили посты о том, как здорово, что депутат Госдумы, советник губернатора Махонина Роман Водянов вошел в комитет по безопасности и противодействия коррупции. Публикации вышли во всех известных политических пабликах в разных вариациях. «Главный посыл: что, попав в комитет, Водянов якобы бесконечно усилит Махонина и поможет ему решать вопросы с силовиками (в том числе, почему-то по отставке вице-премьера Дмитрия Самойлова). «Выглядит это все, конечно, очень смешно, — говорят слухачи. — Ни для кого же не секрет, что рядовые депутаты не выбирают комитеты. Их заранее распределяют. Если кому и помогли высокие связи, то это Ирине Ивенских: она вошла в комитет по профилю (по образованию) и заняла там должность заместителя».

Глава пермских коммунистов решила последовать примеру депутата ГД

Ксения Айтакова раздает обещания Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Инсайдеры заметили, что лидер коммунистов в Пермском крае Ксения Айтакова «наступила на те же грабли», что и депутат Госдумы Ирина Ивенских. «Айтакова, приехала на север Пермского края, в Гайны вскоре после Ивенских. И также, как и депутат ГД принялась раздавать обещание про решение проблем, даже не вникая в их суть. Например, разобраться с проблемным ФОКом, который нужно ремонтировать. Она, также как и Ивенских, похоже не владеет ситуацией. Фирмы, которая строила ФОК, давно нет. Поэтому местная администрация сейчас „рвет волосы“, чтобы понять, как устранить „косяки“ подрядчика, а спортобъект продолжал работать», — рассказал инсайдер.

Григорьев не может справиться с «Единой Россией»

В региональной ячейке партии власти — патовая ситуация «верхи не могут — низы не хотят». Руководитель реготделения ЕР Вячеслав Григорьев и его подчиненные из секретариата не могут выстроить работу с местными ячейками. «Раньше ведь как было — местные отделения возглавляли как правило главы территорий. Они могли как-то организовать работу. А сейчас партбоссы на местах откровенно игнорируют поручения партии. Прямо говорят: «утром деньги — вечером стулья». Не хотят работать за бесплатно, а денег им никто не дает», — говорит инсайдер.



Коллапс в партии уже якобы заметили в Москве и даже вызывали Вячеслава Григорьева на ковер. Но проблема остается. Обернется ли она кадровыми рокировками в партии пока непонятно. «Тут интересная ситуация, — говорит другой собеседник. — Григорьева же назначили при [бывшем губернаторе Максиме] Решетникове. И реальной власти у него было. Фактически партией управлял губернатор. Нынешний глава региона Дмитрий Махонин от партии дистанцируется, насколько это возможно в нынешних реалиях, напрямую он руководить не хочет. И лишние конфликты с центральном аппаратом ЕР из-за Григорьева Махонину точно не нужны.

В пермскую больницу нагрянули прокуроры

Поговаривают, что в ДКБ №13 в Перми нагрянули прокуроры. Якобы надзорные органы проверяют, действительно ли медиков отправляют работать в ковидарии только после того, как они пройдут обучение за свой счет. «Деньги небольшие (1000 рублей), но смущает то, что никакой отчетности при этом нет. Медики просто отдают наличку, нигде не расписываясь», — отмечает инсайдер. Он добавляет, что прокуроры также проверяют обоснованность снижения ставки за работы с ковидными пациентами.

Депутат-коммунист обогатился на спикере Краснокамска

Игорь Малых умудрился заработать на своем шефе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что депутат-коммунист заксобрания Прикамья Игорь Малых в свое время обогатился за счет директора Краснокамского полиграфического комбината Дмитрия Чеплыгина, который сейчас возглавляет гордуму Краснокамска. «Малых формально был у него трудоустроен в должности коммерческого директора, пока был депутатом. Получал зарплату, но на работу при этом не ходил. Говорят, даже проводил какие-то хитрые манипуляции с коммерческой недвижимостью — купил за несколько сотен тысяч одно здание, которое умудрился потом Чеплыгину продать за три миллиона рублей, не вложив в него ни копейки», — сообщил инсайдер. Поговаривают, что в манипуляциях с недвижимостью участвовал глава одного из районов Краснокамская, которого потом посадили.

Главе Пермского района не может договориться с протестными территориями

Пермский район остается сегодня единственным муниципалитетом, где сохранилась двухуровневая система МСУ. После решения проблемы с главой округа (вместо Александра Кузнецова им стал Владимир Цветов) главной задачей является проведение объединения. «Цветов уже давно ведет переговоры с главами на местах, — говорит инсайдер в районной администрации. Другое дело, что достичь компромисса в этой территории будет непросто. «Там пока остаются три протестно настроенных поселения, — рассказывает инсайдер. — Это Юго-Камск, Кондратово и Сылва».

Местные власти объединяться не хотят, им важно сохранить свои кресла, объясняет источник. А по закону должно быть не больше двух». Учитывая, что в Юго-Камске и в Сылвенском поселении у руля стоят идейные руководители, возможно, ставка будет сделана на Кондратово. Здесь у местного авторитета, председателя Совета депутатов Андрея Костарева исключительно бизнес-интересы. И если власти разрешат ему застроить земли сельхозназначения, он пойдет на контакт.

Кудымкар объединят с районом в 2022 году

Коми-пермяки не избегут преобразования муниципалитета Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Муниципальная реформа в Пермском крае выходит на новый уровень. В 2022 году перед властями стоит задача объединения Кудымкарского городского с Кудымкарским муниципальным округом. «В 2019 году, когда прошли основные преобразования, Кудымкар трогать не стали, — поясняет инсайдер. — Было слишком много объединений и выборов, решили подождать, когда ситуация будет поспокойнее. Сейчас время пришло. Столица Коми-округа сегодня выделяется. Нигде в крае уже нет такого, чтобы город и район существовали отдельно. Поэтому будут объединять.

Пермяки опасаются, что власть опять полезет в их карманы

Пермяки переживают, что платить за новый транспорт в конечном счете придется им Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Между тем ходят слухи, что пермяки опасаются, будто власть оплатит крупный федеральный кредит за счет жителей. «Городские власти в условиях дефицитного бюджета хотят получить миллиарды из федерального центра на покупку трамваев. Напрашивается вопрос: а кто оплатит возврат кредита? Получается, что опять повысится стоимость проезда», — рассуждают слухачи. Они опасаются, что народный гнев может вылиться на улицы: пермяки и так возмущены недавним повышением стоимости проезда.

В мэрии Чусового отомстили за позор

Слухачи обсуждают недавний коммунальный позор городских властей Чусового, прославившихся на всю страну, благодаря федеральному каналу. «На федеральном ТВ вышел сюжет про жителей, которые живут в домах без крыши — подрядчики, делавшие капремонт кровли бросили их на произвол судьбы. После выхода сюжета местные власти начали пакостить директору управляющей компании, который подключил журналистов к освещению проблемы. Неожиданно стали появляться проблемы, которые как будто кто-то намеренно чинил: то задвижка на теплотрассе к дому перекрыта, то еще что-то. Очевидно, что власти просто мстят», — отметил источник.

Глава Краснокамска обзавелся недвижимостью в Сочи

Пермский политик переезжает в теплый климат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как сообщают любители слухов, глава Краснокамска Игорь Быкариз приобрел жилую недвижимость в Сочи и собирается перебраться на юга. «Он купил там недвижимость, видимо, собирается переехать в Сочи», — сказал источник. Якобы, заработать на недвижимость мэр города-спутника Перми смог не без помощи подрядных организации его сына, Максима Быкариза.

Чайковский чиновник не справляется с новой должностью

Злые языки поговаривают, что депутат чайковской гордумы Антон Андреев не может справиться с доверенным ему стадионом «Центральный». Источники уверяют, что чиновник после назначения главой стадиона не может справиться с управлением учреждением и с его ремонтом. «На стадионе ничего не готово, ему как могут помогают влиятельные друзья, но Андреев не может ни с чем справиться. Он встревает в ремонтный процесс, хотя совершенно в этом ничего не понимает», — рассказал инсайдер. По словам источника, в декабре в город должен приехать губернатор Дмитрий Махонин, но к его визиту стадион готов точно не будет.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.