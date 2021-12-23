Инсайды ХМАО: главе ГИБДД скидываются на телевизор

Об отмененных корпоративах, борьбе с антиваксерами и тайном мэре. Выпуск 951

24 декабря 2021 в 20:59 Размер текста - 17 +

Чиновники ХМАО недовольны обязанностью дарить подарки Фото: коллаж URA.RU Региональный парламент окончательно потерял протестный потенциал. Но стабильность не везде: так, уже привычные думские корпоративны отменены, а в конфликте мэра Лянтора и местного бизнесмена пришлось разбираться региональным чиновникам. Также в сегодняшних «Инсайдах»: кто, как и мэр Ханты-Мансийска, не лезет за словом в карман, чтобы добиться от чиновников результатов и каких подарков ждут высокопоставленные силовики от подчиненных. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. После встречи с губернатором ХМАО главврачу грозит разнос Губернатор Комарова не впервые решает проблемы подчиненных, но обычно для них это ничем хорошим не заканчивается Фото: Владимир Андреев © URA.RU Говорят, что после встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой с трудовым коллективом Сургутской клинической травматологической больницы, где покончила с собой анестезиолог Аяжан Ташмагамбетова, руководство больницы ждет серьезный разнос. «На встрече с рядовыми сотрудниками глава региона убедила людей быть спокойными за сохранение своих рабочих мест и пообещала, что поможет в решении их проблем. Учитывая еще, что дело расследует следственный комитет ХМАО, то руководству, а также главному врачу больницы Дмитрию Гарайсу, стоит беспокоиться за сохранение своего рабочего. Если губернатор начинает заниматься не своей работой, то тот, вместо кого она работает, обычно попадает в опалу», — сказал слухач. Членам правительства ХМАО запретили выезжать за границу на Новый год Чиновникам ХМАО загранпаспорта в новогодние праздники вряд ли пригодятся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По слухам, членам правительства ХМАО запретили на новогодние каникулы выезжать за пределы РФ. В первую очередь, это связано с коронавирусными ограничениями. Кроме того, отпуск за границей может помешать чиновникам быть на связи с губернатором Югры Натальей Комаровой. «Говорят, что глава региона планирует приступить к работе уже с 4 января. И любой из подчиненных должен быть в зоне доступа. Нарушителей этого запрета будет ждать неприятный разговор. А то, что кто-то был за границей все равно можно будет узнать. Ведь в таком случае нужно будет сдавать ПЦР-тест и сидеть несколько дней на карантине», — шепчутся в окружном правительстве. Депутаты думы ХМАО остались без новогоднего корпоратива Широко отметить Новый год с коллегами получится не у всех Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поговаривают, что депутаты думы ХМАО остались без новогоднего корпоратива. Декабрьское заседание окружного парламента прошло в онлайн-формате. Народные избранники подключались к нему по видеоконференц-связи с рабочих мест. «Увидеться с коллегами не удалось. Так что никаких праздничных мероприятий не запланировано. Может быть какая-то программа будет предусмотрена только для аппарата думы и тех депутатов, которые живут в Ханты-Мансийске», — предполагает один из югорских парламентариев. Оппозиция в думе ХМАО пропала Инсайдер рассказывает, что в думе ХМАО окончательно иссяк оппозиционный потенциал. Какую-то протестную повестку, по мнению спикера агентства, мог бы поднять лидер коммунстов Алексей Савинцев, но весь свой ресурс он тратит на странные заявления про сосульки для чиновников. «Ничем не лучше „справедливороссы“ и ЛДПР. Мы видим, что оппозиция „сдулась“: у ЛДПР внутренний раскол из-за конфликта с тюменским лагерем и парламентарии боятся делать заявления, потому что может „прилететь“ от своих же, желающих подставить. Лидер же справедливоросов Михаил Сердюк зависим от региональных контрактов на застройку, у него большие проблемы со сдачей построенных им домов в Белом Яру. Влюбой момент покупатели квартир могут попасть в список обманутых дольщиков. Коммунисты, которые получили колоссальную поддержку населения на выборах, занимаются сливом оппозиционной повестки, единогласно принимая бюджет и не чураясь популистских заявлений о QR-кодах и вакцинации», — рассказывает инсайдер, знакомый с раскладами сил в окружной думе. Местные чиновники не знают, как выполнить задачу властей ХМАО Чиновники рассказывают, что их вынуждают создавать дублирующие системы, работая в которых шанс ошибки только увеличивается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Говорят, что местные чиновники с опасением относятся к новой системе муниципальных центров управления (местный аналог системы «Центр управления регионом», задача которого — оперативное реагирование на жалобы жителей и такое же оперативное распространение официальных сообщений властей). Связано это якобы с тем, что из-за сжатых сроков на ответ начальство не успевает контролировать ответы специалистов, а это сулит дополнительными проблемами. «У большинства чиновников по этому поводу крупные опасения, так как система автоматически направляет запрос компетентному специалисту, а тот обязан выдать оперативный ответ. Но из-за сжатых регламентом сроков, согласование ответа с руководством эта система не предусматривает. Что, кажется, только добавляет хлопот вышестоящему начальству», — считает слухач из числа чиновников, добавляя, что пока нет понимания, как решить эту проблему. В ХМАО чиновники и депутаты недовольны тратами на проект «Елка желаний» Становиться «Дедами морозами» по принуждению и за свой счет мало кто желает Фото: Размик Закарян © URA.RU Поговаривают, что многие югорские чиновники и депутаты не в восторге от участия в проекте «Елка желаний». В его рамках они должны исполнить новогодние мечты детей с ограниченными возможностями или семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. «Не все депутаты или чиновники обладают солидным заработком. А иногда запросы у участников акции заоблачные. Кто-то, к примеру, хочет на Новый год ноутбук. А это значит, что купить его нужно за собственные деньги. Хотя есть еще собственные семьи и дети со своими запросами. Им чужой дядя ничего не подарит», — сетуют втихую в политтусовке. В мэрии Ханты-Мансийска боятся не только Ряшина Мэр Ханты-Мансийск не единственный в ХМАО, кто не скрывает обсценную лексику Фото: Алексей Григорьев © URA.RU Ходят слухи, что позволить себе резкие высказывания в адрес подчиненных, как и мэр города Максим Ряшин, может и вице-мэр Наталья Дунаевская. «Дунаевская хороший управленец, но может позволить себе резкие высказывания, порой нецензурные, в адрес нерадивых подчиненных. В основном это те, кто действительно провинился», — рассказал слухач. В Нефтеюганске чиновника подозревают в махинациях с госзакупками По слухам, в Нефтеюганске председателя местного спорткомитета Виктора Федина подозревают в мошенничестве на Госзакупках. «В конце 2016 года его компания выиграла очередной контракт через неделю после ее ликвидации по решению суда. Контракт был на предоставление услуг социального такси и перевозки людей, но почему-то правоохранители не обратили внимания на его деятельность. Наоборот: после всех этих событий наш герой из бюджетной сферы ушел и продолжил заниматься какими-то проектами, в том числе, от „Единой России“, а затем стал исполнительным секретарем партии», — говорит источник. Мэр Лянтора Сергей Махиня (на фото) и бизнесмен Евгений Городилов винят друг друга в неисполнении условий заключенного контракта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В конфликт мэра и местного бизнесмена втянули власти ХМАО Поговаривают, что власти ХМАО не остались в стороне от коммунального конфликта в Лянторе, где мэр Сергей Махиня и бизнесмен Евгений Городилов винят друг друга в неисполнении условий заключенного контракта. «Все проблемы, копившиеся годами в местной мэрии, теперь вынуждены расхлебывать региональные чиновники. Так, по слухам, в лянторскую администрацию приезжал замдиректора департамента внутренней политики региона Радик Батрутдинов и выяснял все обстоятельства взаимоотношений между бизнесменов и чиновниками, явно выискавая кандидата на увольнение. Также его интересовало, какие взаимоотношения у чиновников с Махиней и кого они видят на месте главы в случае его отставки», — говорит инсайдер. Мэр из ХМАО вынудил чиновницу купить себе iPad Чиновницу заставили купить планшет за свой счет, чтобы сэкономить бюджет Фото: Алексей Андронов © URA.RU Говорят, что глава города Урай Тимур Закирзянов вынудил руководителя управления по информационным технологиям и связям Светлану Осипову купить за свой счет планшет iPad. «Осипова сразу сказала, что сделать этого она не может, Закирзянов якобы под угрозой увольнения настоял на покупке планшета. Чиновница не стала идти на конфликт с главой и купила iPad за свой собственный счет», — сказал слухач. Отстраненная по уголовному делу мэр из ХМАО продолжает работать По слухам, отстраненная от работы по решению суда глава Белого Яра Елена Никифорова продолжает негласно управлять городом. По сообщению инсайдера, отставка никак не мешает Никифоровой принимать ключевые управленческие решения по муниципалитету. Исполняющая обязанности мэра Светлана Хохрякова якобы находится в постоянном и тесном контакте с Никифоровой. «Они регулярно созваниваются и основные решения принимаются только по согласованию с Никифоровой, ее отставка лишь формальная и де-факто ни на что не влияет», — говорит источник. Вице-мэр Ханты-Мансийска готовится к увольнению Вице-мэр Ханты-Мансийска не выдерживает переработок и большой ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Говорят, вице-мэр Ханты-Мансийска Ирина Черкунова готова уволиться, если часть ее обязанностей не делегируют другим чиновникам. Якобы на Черкунову свалились обязанности предыдущего заместителя главы Татьяны Бормотовой, а заместителя на ее место не назначают уже больше трех месяцев. На данный момент Черкунова курирует работу 13 городских структур, что в разы больше, чем у остальных заместителей. «Объем работы свалился колоссальный. Если назначение нового зама затянется и после Нового года, то Черкунова просто не справится и вынуждена будет уйти. И сейчас работать тяжело, но впереди праздники и есть возможность выдохнуть», — сказал слухач. На антиваксеров в ХМАО пытаются натравить силовиков Антиваксеры убеждены, что в их сообществах появились провокаторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, что в сообществах антипрививочников в ХМАО появляются радикальные сообщения, которые можно расценить как призыв к насилию или оскорбления в адрес действующей власти. Такие сообщения якобы намеренно оставляют в тематических группах для привлечения внимания силовиков. «К ним в чаты и группы заходят „специальные“ люди, чтобы оставлять призывы к свержению власти и экстремистские воззвания. Сообщения в духе „не помогут ваши петиции, пора переходить к решительным действиям“. Лидеры движения антиваксеров убеждены, что это намеренная провокация и делается ради привлечения правоохранительных органов», — сказал слухач. Однако о том, кто именно оставляет сообщения — не уточнил. В главке югорской полиции ждут дорогих подарков от подчиненных Па слухам, традиция делать дорогие подарки начальству, существует в полиции не первый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ходят слухи, что руководство окружного управления полиции ждет дорогостоящих подарков от территориальных подразделений для закрытия показателей по итогам года. Стоимость может достигать весьма внушительных сумм. «К примеру, один из начальников югорской ГИБДД заказал подчиненным одного из муниципалитетов плазменный телевизор, цена которого составляет около сотни тысяч рублей. Гаишники были вынуждены пойти на такой шаг. В противном случае, годовой отчет у них могли бы и не принять. Впрочем, они скидывались на подарок не из зарплаты», — смеются слухачи в силовых структурах. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Региональный парламент окончательно потерял протестный потенциал. Но стабильность не везде: так, уже привычные думские корпоративны отменены, а в конфликте мэра Лянтора и местного бизнесмена пришлось разбираться региональным чиновникам. Также в сегодняшних «Инсайдах»: кто, как и мэр Ханты-Мансийска, не лезет за словом в карман, чтобы добиться от чиновников результатов и каких подарков ждут высокопоставленные силовики от подчиненных. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. После встречи с губернатором ХМАО главврачу грозит разнос Говорят, что после встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой с трудовым коллективом Сургутской клинической травматологической больницы, где покончила с собой анестезиолог Аяжан Ташмагамбетова, руководство больницы ждет серьезный разнос. «На встрече с рядовыми сотрудниками глава региона убедила людей быть спокойными за сохранение своих рабочих мест и пообещала, что поможет в решении их проблем. Учитывая еще, что дело расследует следственный комитет ХМАО, то руководству, а также главному врачу больницы Дмитрию Гарайсу, стоит беспокоиться за сохранение своего рабочего. Если губернатор начинает заниматься не своей работой, то тот, вместо кого она работает, обычно попадает в опалу», — сказал слухач. Членам правительства ХМАО запретили выезжать за границу на Новый год По слухам, членам правительства ХМАО запретили на новогодние каникулы выезжать за пределы РФ. В первую очередь, это связано с коронавирусными ограничениями. Кроме того, отпуск за границей может помешать чиновникам быть на связи с губернатором Югры Натальей Комаровой. «Говорят, что глава региона планирует приступить к работе уже с 4 января. И любой из подчиненных должен быть в зоне доступа. Нарушителей этого запрета будет ждать неприятный разговор. А то, что кто-то был за границей все равно можно будет узнать. Ведь в таком случае нужно будет сдавать ПЦР-тест и сидеть несколько дней на карантине», — шепчутся в окружном правительстве. Депутаты думы ХМАО остались без новогоднего корпоратива Поговаривают, что депутаты думы ХМАО остались без новогоднего корпоратива. Декабрьское заседание окружного парламента прошло в онлайн-формате. Народные избранники подключались к нему по видеоконференц-связи с рабочих мест. «Увидеться с коллегами не удалось. Так что никаких праздничных мероприятий не запланировано. Может быть какая-то программа будет предусмотрена только для аппарата думы и тех депутатов, которые живут в Ханты-Мансийске», — предполагает один из югорских парламентариев. Оппозиция в думе ХМАО пропала Инсайдер рассказывает, что в думе ХМАО окончательно иссяк оппозиционный потенциал. Какую-то протестную повестку, по мнению спикера агентства, мог бы поднять лидер коммунстов Алексей Савинцев, но весь свой ресурс он тратит на странные заявления про сосульки для чиновников. «Ничем не лучше „справедливороссы“ и ЛДПР. Мы видим, что оппозиция „сдулась“: у ЛДПР внутренний раскол из-за конфликта с тюменским лагерем и парламентарии боятся делать заявления, потому что может „прилететь“ от своих же, желающих подставить. Лидер же справедливоросов Михаил Сердюк зависим от региональных контрактов на застройку, у него большие проблемы со сдачей построенных им домов в Белом Яру. Влюбой момент покупатели квартир могут попасть в список обманутых дольщиков. Коммунисты, которые получили колоссальную поддержку населения на выборах, занимаются сливом оппозиционной повестки, единогласно принимая бюджет и не чураясь популистских заявлений о QR-кодах и вакцинации», — рассказывает инсайдер, знакомый с раскладами сил в окружной думе. Местные чиновники не знают, как выполнить задачу властей ХМАО Говорят, что местные чиновники с опасением относятся к новой системе муниципальных центров управления (местный аналог системы «Центр управления регионом», задача которого — оперативное реагирование на жалобы жителей и такое же оперативное распространение официальных сообщений властей). Связано это якобы с тем, что из-за сжатых сроков на ответ начальство не успевает контролировать ответы специалистов, а это сулит дополнительными проблемами. «У большинства чиновников по этому поводу крупные опасения, так как система автоматически направляет запрос компетентному специалисту, а тот обязан выдать оперативный ответ. Но из-за сжатых регламентом сроков, согласование ответа с руководством эта система не предусматривает. Что, кажется, только добавляет хлопот вышестоящему начальству», — считает слухач из числа чиновников, добавляя, что пока нет понимания, как решить эту проблему. В ХМАО чиновники и депутаты недовольны тратами на проект «Елка желаний» Поговаривают, что многие югорские чиновники и депутаты не в восторге от участия в проекте «Елка желаний». В его рамках они должны исполнить новогодние мечты детей с ограниченными возможностями или семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. «Не все депутаты или чиновники обладают солидным заработком. А иногда запросы у участников акции заоблачные. Кто-то, к примеру, хочет на Новый год ноутбук. А это значит, что купить его нужно за собственные деньги. Хотя есть еще собственные семьи и дети со своими запросами. Им чужой дядя ничего не подарит», — сетуют втихую в политтусовке. В мэрии Ханты-Мансийска боятся не только Ряшина Ходят слухи, что позволить себе резкие высказывания в адрес подчиненных, как и мэр города Максим Ряшин, может и вице-мэр Наталья Дунаевская. «Дунаевская хороший управленец, но может позволить себе резкие высказывания, порой нецензурные, в адрес нерадивых подчиненных. В основном это те, кто действительно провинился», — рассказал слухач. В Нефтеюганске чиновника подозревают в махинациях с госзакупками По слухам, в Нефтеюганске председателя местного спорткомитета Виктора Федина подозревают в мошенничестве на Госзакупках. «В конце 2016 года его компания выиграла очередной контракт через неделю после ее ликвидации по решению суда. Контракт был на предоставление услуг социального такси и перевозки людей, но почему-то правоохранители не обратили внимания на его деятельность. Наоборот: после всех этих событий наш герой из бюджетной сферы ушел и продолжил заниматься какими-то проектами, в том числе, от „Единой России“, а затем стал исполнительным секретарем партии», — говорит источник. В конфликт мэра и местного бизнесмена втянули власти ХМАО Поговаривают, что власти ХМАО не остались в стороне от коммунального конфликта в Лянторе, где мэр Сергей Махиня и бизнесмен Евгений Городилов винят друг друга в неисполнении условий заключенного контракта. «Все проблемы, копившиеся годами в местной мэрии, теперь вынуждены расхлебывать региональные чиновники. Так, по слухам, в лянторскую администрацию приезжал замдиректора департамента внутренней политики региона Радик Батрутдинов и выяснял все обстоятельства взаимоотношений между бизнесменов и чиновниками, явно выискавая кандидата на увольнение. Также его интересовало, какие взаимоотношения у чиновников с Махиней и кого они видят на месте главы в случае его отставки», — говорит инсайдер. Мэр из ХМАО вынудил чиновницу купить себе iPad Говорят, что глава города Урай Тимур Закирзянов вынудил руководителя управления по информационным технологиям и связям Светлану Осипову купить за свой счет планшет iPad. «Осипова сразу сказала, что сделать этого она не может, Закирзянов якобы под угрозой увольнения настоял на покупке планшета. Чиновница не стала идти на конфликт с главой и купила iPad за свой собственный счет», — сказал слухач. Отстраненная по уголовному делу мэр из ХМАО продолжает работать По слухам, отстраненная от работы по решению суда глава Белого Яра Елена Никифорова продолжает негласно управлять городом. По сообщению инсайдера, отставка никак не мешает Никифоровой принимать ключевые управленческие решения по муниципалитету. Исполняющая обязанности мэра Светлана Хохрякова якобы находится в постоянном и тесном контакте с Никифоровой. «Они регулярно созваниваются и основные решения принимаются только по согласованию с Никифоровой, ее отставка лишь формальная и де-факто ни на что не влияет», — говорит источник. Вице-мэр Ханты-Мансийска готовится к увольнению Говорят, вице-мэр Ханты-Мансийска Ирина Черкунова готова уволиться, если часть ее обязанностей не делегируют другим чиновникам. Якобы на Черкунову свалились обязанности предыдущего заместителя главы Татьяны Бормотовой, а заместителя на ее место не назначают уже больше трех месяцев. На данный момент Черкунова курирует работу 13 городских структур, что в разы больше, чем у остальных заместителей. «Объем работы свалился колоссальный. Если назначение нового зама затянется и после Нового года, то Черкунова просто не справится и вынуждена будет уйти. И сейчас работать тяжело, но впереди праздники и есть возможность выдохнуть», — сказал слухач. На антиваксеров в ХМАО пытаются натравить силовиков Говорят, что в сообществах антипрививочников в ХМАО появляются радикальные сообщения, которые можно расценить как призыв к насилию или оскорбления в адрес действующей власти. Такие сообщения якобы намеренно оставляют в тематических группах для привлечения внимания силовиков. «К ним в чаты и группы заходят „специальные“ люди, чтобы оставлять призывы к свержению власти и экстремистские воззвания. Сообщения в духе „не помогут ваши петиции, пора переходить к решительным действиям“. Лидеры движения антиваксеров убеждены, что это намеренная провокация и делается ради привлечения правоохранительных органов», — сказал слухач. Однако о том, кто именно оставляет сообщения — не уточнил. В главке югорской полиции ждут дорогих подарков от подчиненных Ходят слухи, что руководство окружного управления полиции ждет дорогостоящих подарков от территориальных подразделений для закрытия показателей по итогам года. Стоимость может достигать весьма внушительных сумм. «К примеру, один из начальников югорской ГИБДД заказал подчиненным одного из муниципалитетов плазменный телевизор, цена которого составляет около сотни тысяч рублей. Гаишники были вынуждены пойти на такой шаг. В противном случае, годовой отчет у них могли бы и не принять. Впрочем, они скидывались на подарок не из зарплаты», — смеются слухачи в силовых структурах. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.