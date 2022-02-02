Путин показал отношение государства к простым россиянам

Демонстрация прошла в Кремле

02 февраля 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал, что государство оценит успехи россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин показал россиянам, что власти ценят их достижения на благо страны. Такой вывод делают эксперты URA.RU по итогам вручения госнаград выдающимся деятелям, прошедшее в Кремле 2 февраля. Это мероприятие призвано также внести позитив в информационную повестку, забитую ожиданиями конфликта с Западом, отмечают политологи. В начале встречи Путин сказал, что у каждого из присутствующих своя судьба, своя «линия жизни», но всех объединяет «стремление работать на благо родной страны, общества, на благо наших граждан». По словам президента, пример лауреатов награждения особенно значим сейчас, во время «испытания пандемией коронавируса». «И сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры. Таким событием, безусловно, всегда является и вручение государственных наград — как выражение глубокой признательности нашим достойным согражданам», — подчеркнул глава государства. Владимир Путин присвоил звание Героя России летчику-испытателю Евгению Крутову (справа) фото: kremlin.ru/ТАСС Путин отметил почетного президента «Курчатовского института» Евгения Велихова, летчика-испытателя Евгения Крутова, президента «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Ивана Дедова, главврача московской больницы № 52 Марьяну Лысенко, гендиректора «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Андрея Каприна, главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. Среди лауреатов президент также выделил гендиректора «Кубанского казачьего хора» Виктора Захарченко, гендиректора — худрука «Государственного кремлевского дворца» Петра Шаболтая, гендиректора «Общественного телевидения России» Виталия Игнатенко, глав «Газпрома» и «Транснефти» Алексея Миллера и Николая Токарева, замгендиректора — управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова. Глава государства поздравил лауреатов с наградами. «Повторю, ваши достижения вызывают чувство самой искренней гордости, дают уверенность в том, что история успехов России, выдающихся свершений непременно будет продолжена», — заключил президент. Владимир Путин удостоил звания Героя труда Росси академика РАН, почетного президента «Курчатовского института» Евгения Велихова (справа) фото: kremlin.ru/ТАСС Путин вручением наград показывает, что государство ценит людей, которые совершают выдающиеся поступки, говорит руководитель Института региональных проблем, экс-сотрудник Кремля Дмитрий Журавлев. «В США каждый человек считает, что его успех — это дело его рук. В России в успехе или неудаче виновато государство. И вручение наград показывает, что государство способно оценить человека по заслугам. Награждаемые — это положительные примеры, демонстрирующие, что если человек все сделал правильно, его ждет успех», — резюмировал он. Путин повышает ценность госнаград, поскольку такие мероприятия объединяют страну, отмечает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Любая культура развивается с опорой на знаковые события. Общество не существует без идентифицирующих его общих побед. В данный момент Россия столкнулась с угрозой, противостоянием с Западом. И в этих условиях внутренняя сплоченность и солидарность, готовность к ударам и к противостояниям, как и к победам, определяет возможности любой нации оставаться субъектной и суверенной», — объясняет политолог. Статья по теме Путин нашел способ расколоть Запад. Лидер страны-участницы НАТО и ЕС показал, что выгоднее дружить с Россией Кремль находится в поиске позитивных новостей еще и потому, что информационная повестка сейчас удручающая, считает социальный психолог Алексей Рощин. «В последний месяц зимы люди устают от постоянной темноты, холода, нехватки витаминов, роста цен на овощи и фрукты. И самое главное, что всех угнетает, это даже не „Омикрон“, а ожидание войны, потоков гробов. На этом фоне, чтобы сгладить настроение людей, власти используют поводы для радости», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Владимир Путин показал россиянам, что власти ценят их достижения на благо страны. Такой вывод делают эксперты URA.RU по итогам вручения госнаград выдающимся деятелям, прошедшее в Кремле 2 февраля. Это мероприятие призвано также внести позитив в информационную повестку, забитую ожиданиями конфликта с Западом, отмечают политологи. В начале встречи Путин сказал, что у каждого из присутствующих своя судьба, своя «линия жизни», но всех объединяет «стремление работать на благо родной страны, общества, на благо наших граждан». По словам президента, пример лауреатов награждения особенно значим сейчас, во время «испытания пандемией коронавируса». «И сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры. Таким событием, безусловно, всегда является и вручение государственных наград — как выражение глубокой признательности нашим достойным согражданам», — подчеркнул глава государства. Путин отметил почетного президента «Курчатовского института» Евгения Велихова, летчика-испытателя Евгения Крутова, президента «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Ивана Дедова, главврача московской больницы № 52 Марьяну Лысенко, гендиректора «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Андрея Каприна, главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. Среди лауреатов президент также выделил гендиректора «Кубанского казачьего хора» Виктора Захарченко, гендиректора — худрука «Государственного кремлевского дворца» Петра Шаболтая, гендиректора «Общественного телевидения России» Виталия Игнатенко, глав «Газпрома» и «Транснефти» Алексея Миллера и Николая Токарева, замгендиректора — управляющего директора ПАО «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова. Глава государства поздравил лауреатов с наградами. «Повторю, ваши достижения вызывают чувство самой искренней гордости, дают уверенность в том, что история успехов России, выдающихся свершений непременно будет продолжена», — заключил президент. Путин вручением наград показывает, что государство ценит людей, которые совершают выдающиеся поступки, говорит руководитель Института региональных проблем, экс-сотрудник Кремля Дмитрий Журавлев. «В США каждый человек считает, что его успех — это дело его рук. В России в успехе или неудаче виновато государство. И вручение наград показывает, что государство способно оценить человека по заслугам. Награждаемые — это положительные примеры, демонстрирующие, что если человек все сделал правильно, его ждет успех», — резюмировал он. Путин повышает ценность госнаград, поскольку такие мероприятия объединяют страну, отмечает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Любая культура развивается с опорой на знаковые события. Общество не существует без идентифицирующих его общих побед. В данный момент Россия столкнулась с угрозой, противостоянием с Западом. И в этих условиях внутренняя сплоченность и солидарность, готовность к ударам и к противостояниям, как и к победам, определяет возможности любой нации оставаться субъектной и суверенной», — объясняет политолог. Кремль находится в поиске позитивных новостей еще и потому, что информационная повестка сейчас удручающая, считает социальный психолог Алексей Рощин. «В последний месяц зимы люди устают от постоянной темноты, холода, нехватки витаминов, роста цен на овощи и фрукты. И самое главное, что всех угнетает, это даже не „Омикрон“, а ожидание войны, потоков гробов. На этом фоне, чтобы сгладить настроение людей, власти используют поводы для радости», — резюмировал эксперт.