Путин нашел способ расколоть Запад

Лидер страны-участницы НАТО и ЕС показал, что выгоднее дружить с Россией

01 февраля 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин показал, что с Россией выгоднее сотрудничать, чем воевать Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 1 февраля показал, что НАТО и Евросоюз не монолитны. В обеих структурах есть страны, которые вместо введения санкций и давления готовы сотрудничать на взаимовыгодных условиях, объясняют эксперты URA.RU. И встреча лидеров двух государств в этом плане стала показательной. Путин с самого начала встречи дал понять, что с Орбаном у него особые отношения, обращаясь к гостю на «ты». «Уважаемый господин премьер-министр, дорогой Виктор, очень рад видеть тебя!.. Несмотря на кризисные ограничения, — мы стараемся бороться даже совместно с COVID-19: поставили более двух миллионов доз вакцины, у вас зарегистрировали наш „Спутник Лайт“ и сейчас мы прорабатываем вопрос передачи технологии и производства на территории Венгрии — несмотря на все эти ограничения все-таки за прошлый год, за 11 месяцев прошлого года товарооборот вырос на 30%», — подчеркнул российский лидер. Из-за ковидных ограничений лидеры страны и переводчики разговаривали на внушительном расстоянии Фото: kremkin.ru По словам президента РФ, отечественные специалисты строят два новых блока атомной электростанции «Пакш». В прошлом году «Газпром» подписал два долгосрочных контракта на поставку газа до 2036 года. «И, конечно, мне важно обменяться с тобой мнениями о ситуации в сфере безопасности в Европе. Известно, что мы направили НАТО и США свои предложения о заключении письменных взаимных обязательств на этот счет, и я с удовольствием проинформирую тебя о том, как развивается этот процесс», — отметил Путин. Орбан напомнил, что впервые встретился с российским коллегой 13 лет назад, и это уже 12-я встреча. «Практически все, кто были моими коллегами по руководству стран Евросоюза с того момента, уже не являются таковыми. Получается, что у нас с вами за 13 лет накопились самые значительные воспоминания о едином прошлом России и Евросоюза», — сказал венгерский премьер. По словам Виктора Орбана, Россия помогла Венгрии с вакциной «Спутник Лайт» Фото: Денис Моргунов © URA.RU По его словам, 2021 год оказался самым успешным в отношениях стран. Было два главных вызова: коронавирус и завершение контракта на поставку газа. И в обоих случаях Россия помогла: поставила вакцину и перезаключила контракт. «В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок», — анонсировал важнейшую тему переговоров Орбан. Он оценил на «отлично» проект «Пакш» и отметил, что привез еще несколько предложений по дальнейшему наращиванию взаимодействия в этой сфере. Венгерский лидер добавил, что его визит — это «отчасти еще и миссия мира». Он заверил, что «ни один из руководителей Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны». «Мы выступаем за политическое решение на выгодных соглашениях… Непростые времена, но в очень хорошей компании мы их проводим», — добавил Орбан. Благодаря долгосрочному контракту, Венгрия покупает газ по цене в пять раз ниже нынешней рыночной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин рассмеялся на последнюю фразу. «Согласен… Эти договоры до 2036 года, подписанные в прошлом году, — результат прежде всего вашей работы. Важно не только то, что будут обеспечены стабильные поставки до 2036 года, но и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе», — заметил президент. И выразил надежду, что стороны продолжат работу и после апрельских выборов в Венгрии, в которых будет участвовать Орбан. Визит главы страны-члена НАТО и ЕС в Москву показывает, что в Европе нет единой политики: ее часто выражает Еврокомиссия, но при этом станы могут сохранять разные позиции по разным вопросам, объясняет директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Пример — долгосрочные газовые контракты, которые Венгрия продлила, хотя ЕС рекомендовала отказаться. И строительство АЭС „Пакш“, который реализует Росатом. Польша выступает резко против газопровода „Северный поток-2“, европейская бюрократия принимает максимум усилий, чтобы остановить. Но Германия поддерживает проект. И по другим вопросам европейские страны могут занимать разный позиции», — говорит собеседник. Россия строит в Венгрии два новых блока АЭС «Пакш» (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более того, Венгрия не просто не идет в одной упряжке с НАТО, а активно выступает против антироссийской линии, отмечает директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Пример Венгрии показывает, что ЕС и НАТО — не монолит, что отдельные страны готовы сотрудничать с Россией. Это мешает европейскому единению против России. Из-за этого Европе будет сложно принимать какие-то коллективные акты против России. И Хорватия, например, уже объявила, что не будет участвовать в военных действиях антироссийского характера в составе НАТО», — резюмировал эксперт. 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Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 1 февраля показал, что НАТО и Евросоюз не монолитны. В обеих структурах есть страны, которые вместо введения санкций и давления готовы сотрудничать на взаимовыгодных условиях, объясняют эксперты URA.RU. И встреча лидеров двух государств в этом плане стала показательной. Путин с самого начала встречи дал понять, что с Орбаном у него особые отношения, обращаясь к гостю на «ты». «Уважаемый господин премьер-министр, дорогой Виктор, очень рад видеть тебя!.. Несмотря на кризисные ограничения, — мы стараемся бороться даже совместно с COVID-19: поставили более двух миллионов доз вакцины, у вас зарегистрировали наш „Спутник Лайт“ и сейчас мы прорабатываем вопрос передачи технологии и производства на территории Венгрии — несмотря на все эти ограничения все-таки за прошлый год, за 11 месяцев прошлого года товарооборот вырос на 30%», — подчеркнул российский лидер. По словам президента РФ, отечественные специалисты строят два новых блока атомной электростанции «Пакш». В прошлом году «Газпром» подписал два долгосрочных контракта на поставку газа до 2036 года. «И, конечно, мне важно обменяться с тобой мнениями о ситуации в сфере безопасности в Европе. Известно, что мы направили НАТО и США свои предложения о заключении письменных взаимных обязательств на этот счет, и я с удовольствием проинформирую тебя о том, как развивается этот процесс», — отметил Путин. Орбан напомнил, что впервые встретился с российским коллегой 13 лет назад, и это уже 12-я встреча. «Практически все, кто были моими коллегами по руководству стран Евросоюза с того момента, уже не являются таковыми. Получается, что у нас с вами за 13 лет накопились самые значительные воспоминания о едином прошлом России и Евросоюза», — сказал венгерский премьер. По его словам, 2021 год оказался самым успешным в отношениях стран. Было два главных вызова: коронавирус и завершение контракта на поставку газа. И в обоих случаях Россия помогла: поставила вакцину и перезаключила контракт. «В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок», — анонсировал важнейшую тему переговоров Орбан. Он оценил на «отлично» проект «Пакш» и отметил, что привез еще несколько предложений по дальнейшему наращиванию взаимодействия в этой сфере. Венгерский лидер добавил, что его визит — это «отчасти еще и миссия мира». Он заверил, что «ни один из руководителей Европейского союза, стран-членов не хотел бы войны». «Мы выступаем за политическое решение на выгодных соглашениях… Непростые времена, но в очень хорошей компании мы их проводим», — добавил Орбан. Путин рассмеялся на последнюю фразу. «Согласен… Эти договоры до 2036 года, подписанные в прошлом году, — результат прежде всего вашей работы. Важно не только то, что будут обеспечены стабильные поставки до 2036 года, но и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе», — заметил президент. И выразил надежду, что стороны продолжат работу и после апрельских выборов в Венгрии, в которых будет участвовать Орбан. Визит главы страны-члена НАТО и ЕС в Москву показывает, что в Европе нет единой политики: ее часто выражает Еврокомиссия, но при этом станы могут сохранять разные позиции по разным вопросам, объясняет директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «Пример — долгосрочные газовые контракты, которые Венгрия продлила, хотя ЕС рекомендовала отказаться. И строительство АЭС „Пакш“, который реализует Росатом. Польша выступает резко против газопровода „Северный поток-2“, европейская бюрократия принимает максимум усилий, чтобы остановить. Но Германия поддерживает проект. И по другим вопросам европейские страны могут занимать разный позиции», — говорит собеседник. Более того, Венгрия не просто не идет в одной упряжке с НАТО, а активно выступает против антироссийской линии, отмечает директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Пример Венгрии показывает, что ЕС и НАТО — не монолит, что отдельные страны готовы сотрудничать с Россией. Это мешает европейскому единению против России. Из-за этого Европе будет сложно принимать какие-то коллективные акты против России. И Хорватия, например, уже объявила, что не будет участвовать в военных действиях антироссийского характера в составе НАТО», — резюмировал эксперт.