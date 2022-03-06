Десять лет назад не стало знаменитого советского «Пассажа»

Вспоминаем, как рушилось и рождалось одно из культовых торговых сооружений Екатеринбурга

08 марта 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Новый «Пассаж» сделал центр города ярче Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Ровно десять лет назад, 8 марта 2012 года, начался снос знаменитого универмага «Пассаж» в Екатеринбурге. В советские годы этот магазин был самым крупным не просто в городе, но во всей Свердловской области: жители региона приезжали в «Пассаж», чтобы купить там модную одежду, красивые игрушки, бижутерию, духи и другие дефицитные вещи. URA.RU предлагает читателям краткий экскурс в историю культового для свердловчан здания, а также вспомнить, как проходила борьба за бывший крупнейший магазин Урала. Облик «Пассажа» в эпоху зарождения Советского Союза Фото: wikimapia.org Здание товарной биржи в Свердловске (старое предназначение советского «Пассажа») было возведено в 1925 году. Автор проекта — архитектор Константин Бабыкин, построивший такие свердловские здания, как железнодорожный вокзал, Уральский политехнический институт и Театр оперы и балета. После товарной биржи здание заняло Управление строительством Магнитогорского металлургического комбината, располагавшееся там в период с 1929 по 1933 годы. Следом туда въехал универмаг «Пассаж». Жители вспоминают, что «Пассаж» был самым большим магазином в Свердловске до строительства ЦУМа, а приобрести там можно было практически все. У многих душа до сих пор пронизана ностальгией о советском универмаге. «Помню, что гуляли там в детстве с родителями. Ассортимент там был воодушевляющим — я постоянно проходил мимо прилавков с открытым ртом. Но я бы и не сказал, что нынешний „Пассаж“ плох. Там детишки летом по фонтанам бегают, постоянно много людей в сквере сидит, болтают, читают книжки», — рассказал URA.RU один из свидетелей сноса универмага. В 2011 году прошла «большая общественная дискуссия» вокруг судьбы «Пассажа» — большинство историков и архитекторов сошлись на необходимости реконструкции. Причиной называлась ветхость сооружения. В этом же году, в ходе историко-культурной экспертизы, комиссия утвердила предметы охраны культурного наследия, среди которых числились: полностью фасад на улице Вайнера с оконными проемами 1930-х годов, частично фасады с Театрального и Банковского переулков с теми же окнами, фрагменты лестничного проема из уральского гранита, частично сохранившаяся плитка пола универмага, а также монтируемые элементы декора (светильники, лепнина, люстры, двери времен НЭПа). Так выглядело советское здание «Пассажа» Фото: wikimapia.org Само по себе здание и его объемно-пространственные характеристики предметом охраны не являлись. В заключении экспертная комиссия одобрила проект застройщика с сохранением охраняемых объектов культурного наследия (ОКН). Документ был подписан 24 апреля 2011 года. Казалось бы, реставрация памятника в центре города должна была вот-вот начаться, но в дело вмешались городские активисты, и начало стройки пришлось остановить. «Сложно поверить, что горожане протестуют против реконструкции здания исключительно из любви к архитектуре и культурному наследию. Это смахивает на информационную кампанию, которая могла быть заказана, например, конкурентами «Пассажа», — говорил в то время член Общественной палаты Екатеринбурга Илья Филиппов. Тем не менее, первые шаги к изменению конструкции исторического ТЦ начали делать и сами жители города. Например, летом 2011 года на Вайнера вышли художники и провели пленэр напротив «Пассажа». Акция должна была раскрыть мнение творческих кругов, как должен выглядеть универмаг в условиях обновленной пешеходной улицы Вайнера. Новость по теме Открывается главный магазин Екатеринбурга. Куда сходить, что потрогать, «куда дели памятник» и что будет дальше. ГИД, ФОТО К тому моменту здание уже было законсервировано. И состояние у него было ужасное — крыша постоянно протекала, из-за чего существовала опасность и для проводки, и для всего сооружения в целом. А сквер рядом с универмагом — так называемая «плешка» — превратился в место сборища неформалов и массового распития алкоголя. Все это образовало огромнейший парадокс — здание нуждалось в реконструкции, но этого не позволяли делать городские активисты. Утром 8 марта 2012 начались работы по демонтажу, а люди вышли на массовые акции протеста. Общественники города собирали петиции и атаковали тогдашнего губернатора Александру Мишарина и региональный Минкульт гневными письмами. Активисты собирали круглые столы, привлекали внимание чиновников. Снос универмага был приостановлен. Снос не раз останавливали из-за накаленной обстановки в городе Фото: Павел Лисицин\РИА 21 марта на улицы Екатеринбурга вышли тысячи людей для поддержки бизнесменов из общества «Малышева 73» на шествие, которые одобряли реконструкцию «Пассажа». Среди лозунгов звучали: «Долой серое, унылое здание», «Мы — за новый Екатеринбург», «Хотим Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге». Спустя несколько дней, 24 марта, улицы заполонили активисты с противоположным мнением, которых было значительно меньше. В этот раз лозунги были категоричнее: «Вяткин и Якоб (главный архитектор города и градоначальник в 2012 году, — прим. URA.RU), руки прочь от „Пассажа“!» «Бадаев и Курашев (главы региональных минкульта и управления охраной объектов культурного наследия, — прим. URA.RU) вон из культуры! Вон из города!» а также «За „Пассаж“!» Митинг закончился подписанием протестующими резолюции, в которой они требовали остановить работу на территории памятника «Пассаж» и восстановить разрушенное здание, а также впредь не допускать незаконных сносов других памятников культуры. Перед тем, как горожане разошлись, они дружно возложили траурные гвоздики к строительному забору вокруг полуразрушенного здания. Новый «Пассаж» на месте старого универмага строили порядка трех лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Позднее, по поручению Евгения Куйвашева, в то время занимавшего чин полномочного представителя президента РФ в УрФО, были организованы общественные слушания, где каждый мог высказать свои мысли о судьбе «Пассажа». Куйвашев также попросил замгенпрокурора проверить снос универмага на законность. В итоге после четырехлетней борьбы на месте старого универмага вырос трехэтажный торговый центр «Пассаж» и распахнул свои двери для свердловчан в конце 2015 года. Застройщики изменили и сквер — благоустройством занималась голландская команда урбанистов. «Красивый, в чем-то даже пафосный торговый центр в самом сердце Екатеринбурга, с выходом на местный Арбат. Было много переживаний у жителей, что испортится стратегия архитектуры центра города, но нет — все великолепно! Магазин, конечно, красавец и снаружи, и внутри. Невозможно уже представить наш город без этого места», — считают уральцы. Восстановленный фасад универмага в Банковском переулке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новый «Пассаж» превосходил своего предшественника по площади в 100 раз Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вид на квартал с новым моллом с высоты птичьего полета Фото: Анна Майорова © URA.RU Место перед «Пассажем» радует в жаркие дни детвору Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Юные горожане обожают купаться в фонтанах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ровно десять лет назад, 8 марта 2012 года, начался снос знаменитого универмага «Пассаж» в Екатеринбурге. В советские годы этот магазин был самым крупным не просто в городе, но во всей Свердловской области: жители региона приезжали в «Пассаж», чтобы купить там модную одежду, красивые игрушки, бижутерию, духи и другие дефицитные вещи. URA.RU предлагает читателям краткий экскурс в историю культового для свердловчан здания, а также вспомнить, как проходила борьба за бывший крупнейший магазин Урала. Здание товарной биржи в Свердловске (старое предназначение советского «Пассажа») было возведено в 1925 году. Автор проекта — архитектор Константин Бабыкин, построивший такие свердловские здания, как железнодорожный вокзал, Уральский политехнический институт и Театр оперы и балета. После товарной биржи здание заняло Управление строительством Магнитогорского металлургического комбината, располагавшееся там в период с 1929 по 1933 годы. Следом туда въехал универмаг «Пассаж». Жители вспоминают, что «Пассаж» был самым большим магазином в Свердловске до строительства ЦУМа, а приобрести там можно было практически все. У многих душа до сих пор пронизана ностальгией о советском универмаге. «Помню, что гуляли там в детстве с родителями. Ассортимент там был воодушевляющим — я постоянно проходил мимо прилавков с открытым ртом. Но я бы и не сказал, что нынешний „Пассаж“ плох. Там детишки летом по фонтанам бегают, постоянно много людей в сквере сидит, болтают, читают книжки», — рассказал URA.RU один из свидетелей сноса универмага. В 2011 году прошла «большая общественная дискуссия» вокруг судьбы «Пассажа» — большинство историков и архитекторов сошлись на необходимости реконструкции. Причиной называлась ветхость сооружения. В этом же году, в ходе историко-культурной экспертизы, комиссия утвердила предметы охраны культурного наследия, среди которых числились: полностью фасад на улице Вайнера с оконными проемами 1930-х годов, частично фасады с Театрального и Банковского переулков с теми же окнами, фрагменты лестничного проема из уральского гранита, частично сохранившаяся плитка пола универмага, а также монтируемые элементы декора (светильники, лепнина, люстры, двери времен НЭПа). Само по себе здание и его объемно-пространственные характеристики предметом охраны не являлись. В заключении экспертная комиссия одобрила проект застройщика с сохранением охраняемых объектов культурного наследия (ОКН). Документ был подписан 24 апреля 2011 года. Казалось бы, реставрация памятника в центре города должна была вот-вот начаться, но в дело вмешались городские активисты, и начало стройки пришлось остановить. «Сложно поверить, что горожане протестуют против реконструкции здания исключительно из любви к архитектуре и культурному наследию. Это смахивает на информационную кампанию, которая могла быть заказана, например, конкурентами «Пассажа», — говорил в то время член Общественной палаты Екатеринбурга Илья Филиппов. Тем не менее, первые шаги к изменению конструкции исторического ТЦ начали делать и сами жители города. Например, летом 2011 года на Вайнера вышли художники и провели пленэр напротив «Пассажа». Акция должна была раскрыть мнение творческих кругов, как должен выглядеть универмаг в условиях обновленной пешеходной улицы Вайнера. К тому моменту здание уже было законсервировано. И состояние у него было ужасное — крыша постоянно протекала, из-за чего существовала опасность и для проводки, и для всего сооружения в целом. А сквер рядом с универмагом — так называемая «плешка» — превратился в место сборища неформалов и массового распития алкоголя. Все это образовало огромнейший парадокс — здание нуждалось в реконструкции, но этого не позволяли делать городские активисты. Утром 8 марта 2012 начались работы по демонтажу, а люди вышли на массовые акции протеста. Общественники города собирали петиции и атаковали тогдашнего губернатора Александру Мишарина и региональный Минкульт гневными письмами. Активисты собирали круглые столы, привлекали внимание чиновников. Снос универмага был приостановлен. 21 марта на улицы Екатеринбурга вышли тысячи людей для поддержки бизнесменов из общества «Малышева 73» на шествие, которые одобряли реконструкцию «Пассажа». Среди лозунгов звучали: «Долой серое, унылое здание», «Мы — за новый Екатеринбург», «Хотим Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге». Спустя несколько дней, 24 марта, улицы заполонили активисты с противоположным мнением, которых было значительно меньше. В этот раз лозунги были категоричнее: «Вяткин и Якоб (главный архитектор города и градоначальник в 2012 году, — прим. URA.RU), руки прочь от „Пассажа“!» «Бадаев и Курашев (главы региональных минкульта и управления охраной объектов культурного наследия, — прим. URA.RU) вон из культуры! Вон из города!» а также «За „Пассаж“!» Митинг закончился подписанием протестующими резолюции, в которой они требовали остановить работу на территории памятника «Пассаж» и восстановить разрушенное здание, а также впредь не допускать незаконных сносов других памятников культуры. Перед тем, как горожане разошлись, они дружно возложили траурные гвоздики к строительному забору вокруг полуразрушенного здания. Позднее, по поручению Евгения Куйвашева, в то время занимавшего чин полномочного представителя президента РФ в УрФО, были организованы общественные слушания, где каждый мог высказать свои мысли о судьбе «Пассажа». Куйвашев также попросил замгенпрокурора проверить снос универмага на законность. В итоге после четырехлетней борьбы на месте старого универмага вырос трехэтажный торговый центр «Пассаж» и распахнул свои двери для свердловчан в конце 2015 года. Застройщики изменили и сквер — благоустройством занималась голландская команда урбанистов. «Красивый, в чем-то даже пафосный торговый центр в самом сердце Екатеринбурга, с выходом на местный Арбат. Было много переживаний у жителей, что испортится стратегия архитектуры центра города, но нет — все великолепно! Магазин, конечно, красавец и снаружи, и внутри. Невозможно уже представить наш город без этого места», — считают уральцы.