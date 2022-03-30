Путин поменял формат встреч с губернаторами

Санкции изменили приоритеты региональной политики

30 марта 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Владимир Путин на встречах с губернаторами акцентирует внимание на борьбе с последствиями санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин изменил порядок встреч с губернаторами. Как объяснили URA.RU политологи по итогам его совещания главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым, теперь в приоритете у руководителя государства стоят не политические, а экономические вопросы. Эксперты объясняют это борьбой с последствиями санкций со стороны Запада. После начала спецоперации на Украине это четвертая встреча президента с главами регионов. Так, 1 марта Путин провел совещание с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, 21 марта принял главу Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, 22 марта в Кремль приезжал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов (справа) рассказал президенту Владимиру Путину о проблемах малоземелья и водоотведения в регионе Фото: Kremlin.ru «Рад вас видеть. Как обстоят дела в республике?» — поинтересовался президент в начале встречи. В регионе уже нет задолженностей по социальным вопросам, завершено строительство госпиталя для ветеранов войн, рассказал Калиматов. Ситуацию с коронавирусной инфекцией в Ингушетии удалось купировать благодаря помощи Минздрава и Минпрома, добавил он. «Хорошо. Я смотрю, в экономике в целом у вас стабильная ситуация. Стройка подрастает, да?» — осведомился Путин. Темпы строительства подрастают, но существует проблемы с малоземельем и водоотведением, пожаловался глава региона. Не оставил без внимания президент и проблему с отсутствием нужного количества детсадов и школ. «Пока все-таки проблема полностью не решена: еще очень много ребятишек занимаются во вторую и третью смену», — заметил президент. Калиматов поспешил напомнить, что в регионе будут сданы около 20 школ и девять детских садов, тем не менее до 2030 года в Ингушетии «еще нужно очень много» таких учреждений. Эксперт: основная цель встреч президента с губернаторами купирование негативной последствий в экономике из-за санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин изменил формат встреч с губернаторами — теперь акцент делается не на политическую составляющую, а на экономику, обратил внимание президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Сложная экономическая ситуация, необходимо полностью перенастраивать экономические процессы, поэтому Путин проводит разные встречи с главами субъектов РФ, включая представителей Северного Кавказа. Основной целью встреч президента является антикризисная работа и купирование негативных последствий в российской экономике», — считает эксперт. Ингушетия является дотационной республикой, ее проблемы усугубляется низкими доходами населения, а санкции ухудшили ситуацию, поэтому Путину нужно принимать стратегические решения в ручном режиме, заметил политолог. Статья по теме Путин определил губернаторам новых помощников Глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов согласился, что в Ингушетии существуют экономические проблемы, именно поэтому президент провел встречу с Калиматовым. «В своем трудном расписании работы Путин оставляет место для встреч с главами регионов. Их подбирают в зависимости от важности и проблемности региона», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин изменил порядок встреч с губернаторами. Как объяснили URA.RU политологи по итогам его совещания главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым, теперь в приоритете у руководителя государства стоят не политические, а экономические вопросы. Эксперты объясняют это борьбой с последствиями санкций со стороны Запада. После начала спецоперации на Украине это четвертая встреча президента с главами регионов. Так, 1 марта Путин провел совещание с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, 21 марта принял главу Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, 22 марта в Кремль приезжал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. «Рад вас видеть. Как обстоят дела в республике?» — поинтересовался президент в начале встречи. В регионе уже нет задолженностей по социальным вопросам, завершено строительство госпиталя для ветеранов войн, рассказал Калиматов. Ситуацию с коронавирусной инфекцией в Ингушетии удалось купировать благодаря помощи Минздрава и Минпрома, добавил он. «Хорошо. Я смотрю, в экономике в целом у вас стабильная ситуация. Стройка подрастает, да?» — осведомился Путин. Темпы строительства подрастают, но существует проблемы с малоземельем и водоотведением, пожаловался глава региона. Не оставил без внимания президент и проблему с отсутствием нужного количества детсадов и школ. «Пока все-таки проблема полностью не решена: еще очень много ребятишек занимаются во вторую и третью смену», — заметил президент. Калиматов поспешил напомнить, что в регионе будут сданы около 20 школ и девять детских садов, тем не менее до 2030 года в Ингушетии «еще нужно очень много» таких учреждений. Путин изменил формат встреч с губернаторами — теперь акцент делается не на политическую составляющую, а на экономику, обратил внимание президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Сложная экономическая ситуация, необходимо полностью перенастраивать экономические процессы, поэтому Путин проводит разные встречи с главами субъектов РФ, включая представителей Северного Кавказа. Основной целью встреч президента является антикризисная работа и купирование негативных последствий в российской экономике», — считает эксперт. Ингушетия является дотационной республикой, ее проблемы усугубляется низкими доходами населения, а санкции ухудшили ситуацию, поэтому Путину нужно принимать стратегические решения в ручном режиме, заметил политолог. Глава компании «Маркком», политолог Сергей Маркелов согласился, что в Ингушетии существуют экономические проблемы, именно поэтому президент провел встречу с Калиматовым. «В своем трудном расписании работы Путин оставляет место для встреч с главами регионов. Их подбирают в зависимости от важности и проблемности региона», — добавил эксперт.