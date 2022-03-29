Путин определил губернаторам новых помощников

Они помогали бороться с коронавирусом, теперь — с санкциями

29 марта 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин определил для губернаторов цель в условиях перенастройки российской экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин определил поддержку некоммерческого сектора одной из целей для региональных элит в новых экономических условиях. Этот сигнал губернаторам он послал не встрече с директором Фонда президентских грантов Ильей Чукалиным 29 марта, считают эксперты. Гражданские активисты помогли властям справиться с пандемией коронавируса, и сейчас на фоне санкционного давления, накала отношений с Западом они могут стать опорой для государства, поясняют URA.RU политологи. Фонд президентских грантов в 2022 году отмечает 5-летие. Первый юбилей стал поводом для встречи Путина с руководителем фонда Чукалиным. «Наверное, это тот редкий случай, когда объем работы людей, которые занимаются определенным видом деятельности, рост объема их работы не может не радовать. Начинали [5 лет назад] с четырех миллиардов рублей, а сейчас уже — 10 миллиардов [в год]», — начал разговор президент. Глава государства остался доволен итогами 5-летней работы команды директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин признался, что ему особенно приятно, когда гражданские активисты «реализуют свои идеи в социальной сфере». «Это, конечно, напрямую связано с поддержкой людей, которые ждут этой помощи, и эта помощь приходит как раз вовремя, эффективно реализуются средства, получаемые от государства», — отметил Путин. За пять лет существования фонда, некоммерческий сектор экономики «получил беспрецедентный импульс развития, сообщил Чукалин. Он стал одним из основных источников поддержки гражданских инициатив. «Созданы уникальные условия для самореализации людей в секторе социально ориентированных НКО… Мы получили 110 тысяч инициатив, провели независимую экспертизу, и 22 тысячи проектов уже получили президентские гранты на то, чтобы быть реализованными… Люди могут сами выбирать то, во что они верят и чем они хотят заниматься. Это охрана здоровья, социальная поддержка, множество направлений, которые реально в социальной сфере существуют», — сообщил Чукалин. Поддержка НКО Фондом президентских грантов оказалась беспрецедентной: за пять лет более 45 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин тут же отреагировал цифрой — общая сумма поддержки за счет средств Фонда за эти годы составила 45,2 млрд рублей. «Некоммерческий сектор никогда не видел ничего подобного», — констатировал Чукалин. При этом поддержка НКО стала распределяться более справедливо, подчеркнул руководитель фонда. Если до 2016 года 40% грантов получали столичные организации, то сейчас среди победителей их только 11%. Например, в Ханты-Мансийском АО в течение 15 лет существования президентских грантов поддержано было только 19 инициатив, после создания фонда, всего за пять лет, эта цифра выросла до 402 инициатив. «Все-таки в регионах люди получше видят свои проблемы», — заметил Путин и поинтересовался, помогают ли губернаторы реализовывать добровольческие инициативы: «Денежки дают, поддерживают?» Фонд президентских грантов делает упор на поддержку региональных инициатив, отметил Илья Чукалин Фото: Алексей Балашов © URA.RU Чукалин напомнил, что в прошлом году было введено софинансирование проектов-победителей региональных конкурсов. На это выделено 1,5 млрд рублей, и в результате удвоенную поддержку получили около четырех тысяч инициатив в 74 регионах. В этом году выделено уже 2 млрд рублей для участников грантовых конкурсов в 78 регионах страны. Путин поинтересовался, в каких регионах работа идет более активно. Глава фонда вновь привел в пример Ханты-Мансийский АО, а также Ленинградскую и Челябинскую области, Камчатский край, где «большое внимание уделяется работе некоммерческих организаций». Некоммерческие организации, как показала пандемия коронавируса, — это основа поддержки граждан, объясняет руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. За последние два года НКО показали себя как эффективный механизм. «[Встреча] это сигнал [региональным элитам] — надо продолжать. Не стоит отказываться от обкатанных механизмов поддержки. И регионы должны в этом участвовать: если инициативы реализуются применительно к конкретной территории, к группам граждан, было бы странно, если бы это было только федеральное финансирование», — отметил Кирьян. Грантовая поддержка из президентского фонда стала прозрачной и понятной всем НКО, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Грантовая поддержка эффективна, когда охватывает не только инициативы федерального центра, но и повышает вовлеченность регионов, поясняет директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Иначе это будет однобокая история с раздачей денег в Москве. Это мы проходили, и зачастую это носит формальный характер, что противоречит самой идее поддержке НКО», — считает эксперт. Поддержка со стороны властей в том числе на региональном уровне нужна особенно сейчас, когда «необходимо перестраивание внутри страны из-за беспрецедентного давления на Россию», добавил Мартынов. Актуальность гражданских инициатив для развития страны и регионов подчеркивает и профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. Эксперт привел в пример события 1941 года, когда в Москве знаменитый фантаст, инженер Александр Казанцев создал Институт Жюля Верна [сегодня — ВНИИ электромеханики им. А.Г. Иосифьяна]. Казанцев занимался военными разработкам: создал самоходные, дистанционно управляемые торпеды, сыгравшие значительную роль в прорыве блокады Ленинграда, разработал проект электромагнитной пушки, которая «только сейчас начинает использоваться», отметил Черняховский. Гражданские инициативы могут быть самыми разными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Проекты могут быть самыми разными, в том числе в социальной сфере, чтобы „расшивать“ узкие [проблемные] участки, которые иногда образуются. Эта инновационность и инициативность нужны всегда — это помогает обществу быстро развиваться», — резюмировал эксперт. 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Президент РФ Владимир Путин определил поддержку некоммерческого сектора одной из целей для региональных элит в новых экономических условиях. Этот сигнал губернаторам он послал не встрече с директором Фонда президентских грантов Ильей Чукалиным 29 марта, считают эксперты. Гражданские активисты помогли властям справиться с пандемией коронавируса, и сейчас на фоне санкционного давления, накала отношений с Западом они могут стать опорой для государства, поясняют URA.RU политологи. Фонд президентских грантов в 2022 году отмечает 5-летие. Первый юбилей стал поводом для встречи Путина с руководителем фонда Чукалиным. «Наверное, это тот редкий случай, когда объем работы людей, которые занимаются определенным видом деятельности, рост объема их работы не может не радовать. Начинали [5 лет назад] с четырех миллиардов рублей, а сейчас уже — 10 миллиардов [в год]», — начал разговор президент. Путин признался, что ему особенно приятно, когда гражданские активисты «реализуют свои идеи в социальной сфере». «Это, конечно, напрямую связано с поддержкой людей, которые ждут этой помощи, и эта помощь приходит как раз вовремя, эффективно реализуются средства, получаемые от государства», — отметил Путин. За пять лет существования фонда, некоммерческий сектор экономики «получил беспрецедентный импульс развития, сообщил Чукалин. Он стал одним из основных источников поддержки гражданских инициатив. «Созданы уникальные условия для самореализации людей в секторе социально ориентированных НКО… Мы получили 110 тысяч инициатив, провели независимую экспертизу, и 22 тысячи проектов уже получили президентские гранты на то, чтобы быть реализованными… Люди могут сами выбирать то, во что они верят и чем они хотят заниматься. Это охрана здоровья, социальная поддержка, множество направлений, которые реально в социальной сфере существуют», — сообщил Чукалин. Путин тут же отреагировал цифрой — общая сумма поддержки за счет средств Фонда за эти годы составила 45,2 млрд рублей. «Некоммерческий сектор никогда не видел ничего подобного», — констатировал Чукалин. При этом поддержка НКО стала распределяться более справедливо, подчеркнул руководитель фонда. Если до 2016 года 40% грантов получали столичные организации, то сейчас среди победителей их только 11%. Например, в Ханты-Мансийском АО в течение 15 лет существования президентских грантов поддержано было только 19 инициатив, после создания фонда, всего за пять лет, эта цифра выросла до 402 инициатив. «Все-таки в регионах люди получше видят свои проблемы», — заметил Путин и поинтересовался, помогают ли губернаторы реализовывать добровольческие инициативы: «Денежки дают, поддерживают?» Чукалин напомнил, что в прошлом году было введено софинансирование проектов-победителей региональных конкурсов. На это выделено 1,5 млрд рублей, и в результате удвоенную поддержку получили около четырех тысяч инициатив в 74 регионах. В этом году выделено уже 2 млрд рублей для участников грантовых конкурсов в 78 регионах страны. Путин поинтересовался, в каких регионах работа идет более активно. Глава фонда вновь привел в пример Ханты-Мансийский АО, а также Ленинградскую и Челябинскую области, Камчатский край, где «большое внимание уделяется работе некоммерческих организаций». Некоммерческие организации, как показала пандемия коронавируса, — это основа поддержки граждан, объясняет руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. За последние два года НКО показали себя как эффективный механизм. «[Встреча] это сигнал [региональным элитам] — надо продолжать. Не стоит отказываться от обкатанных механизмов поддержки. И регионы должны в этом участвовать: если инициативы реализуются применительно к конкретной территории, к группам граждан, было бы странно, если бы это было только федеральное финансирование», — отметил Кирьян. Грантовая поддержка эффективна, когда охватывает не только инициативы федерального центра, но и повышает вовлеченность регионов, поясняет директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Иначе это будет однобокая история с раздачей денег в Москве. Это мы проходили, и зачастую это носит формальный характер, что противоречит самой идее поддержке НКО», — считает эксперт. Поддержка со стороны властей в том числе на региональном уровне нужна особенно сейчас, когда «необходимо перестраивание внутри страны из-за беспрецедентного давления на Россию», добавил Мартынов. Актуальность гражданских инициатив для развития страны и регионов подчеркивает и профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. Эксперт привел в пример события 1941 года, когда в Москве знаменитый фантаст, инженер Александр Казанцев создал Институт Жюля Верна [сегодня — ВНИИ электромеханики им. А.Г. Иосифьяна]. Казанцев занимался военными разработкам: создал самоходные, дистанционно управляемые торпеды, сыгравшие значительную роль в прорыве блокады Ленинграда, разработал проект электромагнитной пушки, которая «только сейчас начинает использоваться», отметил Черняховский. «Проекты могут быть самыми разными, в том числе в социальной сфере, чтобы „расшивать“ узкие [проблемные] участки, которые иногда образуются. Эта инновационность и инициативность нужны всегда — это помогает обществу быстро развиваться», — резюмировал эксперт.