Власти объявили тотальную борьбу с контрафактом в России

Российские власти увеличат масштабы борьбы с не качественными продуктами и товарами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти России объявили тотальную борьбу с контрафактной продукцией. Так эксперты объяснили «URA.RU» решение о более широком применении механизма «тайный покупатель», заявленное 2 августа на рабочей встрече премьер-министра Михаила Мишустина с главой Росстандарта Антоном Шалаевым. Аналитики отметили, что власти хотят предупредить распространение некачественных товаров в условиях быстрого развития собственных производств и параллельного импорта.

Обращаясь к главе Росстандарта, Михаил Мишустин отметил, что Россия активно развивает собственное производство. «При этом нельзя допустить потери качества для конечного потребителя. А наиболее важным инструментом для этого являются госстандарты», — подчеркнул премьер.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (на фото) поинтересовался у главы Росстандарта Антона Шалаева, что делается для борьбы с контрафактом на рынке РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава правительства поинтересовался, как Росстандарт контролирует качество топлива на автозаправках? А также спросил, «что в целом ведомство делает для того, чтобы не допускать небезопасную продукцию на российский рынок?»

По словам Шалаева, Росстандарт ежегодно проверяет более тысячи АЗС. Работа началась в 2015 году. Тогда на более чем 20% заправок было выявлено топливо, не соответствующее физико-химическим свойствам. По итогам 2021 года, их число снизилось до 4,9%.

С 2015 года в России в четыре раза снизилось число АЗС, которые торгуют несоответствующим топливом, рассказал Антон Шалаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«За это время объем фальсифицированного бензина, который используют наши жители, сократился более чем в четыре раза. И это результат, я думаю, не только контрольно-надзорных мероприятий, но и, в первую очередь, определенной работы, которая ведется ведомством с АЗС. Это и введение предупреждающих, профилактических мер, новых требований, разъяснительные беседы», — уточнил глава Росстандарта.

В 2021 году вступило в силу новое законодательство, напомнил Шалаев. Теперь в России применяется новая мониторинговая закупка, хорошо зарекомендовавшая себя в мире, — режим тайного покупателя, сказал глава ведомства.

Росстандарт переключился с проверки АЗС на безопасность детских автобусов, рассказал Антон Шалаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Мы разработали и аттестовали методику исследований, которая тоже нам поможет активизировать деятельность в этой сфере. Но мы, конечно, учитываем, что в 2022 году введен мораторий на контрольно-надзорные мероприятия.

Поэтому сейчас ведомство полностью сконцентрировано на проведении профилактических мероприятий, профилактики правонарушений — как в части автомобильного топлива, так и в других областях», — рассказал Шалаев.

В России проверили качество школьных автобусов, а также детские удерживающие устройства в автомобилях, привел пример руководитель Росстандарта. «Выявлено огромное количество несоответствий», — добавил Шалаев.

Власти сигнализируют поставщикам, что они не дождутся послаблений по качеству продукции, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские власти используют механизм тайных покупателей для сохранения качества производимой и ввозимой продукции в условиях параллельного импорта, отмечает профессор Финансового университет при правительстве РФ Александр Сафонов. «Под параллельный импорт можно загнать все, что угодно. Это определенный сигнал поставщикам, что не удастся дождаться, когда государство ослабит внимание к безопасности товаров. Контроль качества означает, например, безопасность эксплуатации автомашин, оборудования, бытовых приборов и обеспечение здоровья населения. Государство еще раз подчеркивает свое внимание к такого рода секторам экономики», — рассказал эксперт.

Власти борются с контрафактом, чтобы создать стабильные условия для развития экономики, а фальсификат подрывает основу работы законопослушных производителей, полагает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Контрафактная продукция угрожает здоровью и безопасности россиян. Как правило, фальсификаты изготавливают рабочие на нелегальных предприятиях, а это значит, что их владельцы уклоняются от налогов и находятся вне экономики. Подделки известных брендов дискредитируют российский рынок товаров. Это вызывает дополнительное недовольство правообладателей. Несмотря на санкции и разрешение параллельного импорта, надо сохранить отношения с ними», — пояснил собеседник.

Правительство РФ принимает предупредительные меры для снижения объемов некачественной продукции, соглашается ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. «В последние месяцы в Россию из-за границы приехало продукции на 4 млрд долларов, одновременно резко усилилось кредитование россиян в валюте. Это означатся, что челночный бизнес восстанавливается. А челноки всегда идут рука об руку с контрафактом. Они не отвечают за безопасность товара», — резюмировал эксперт.