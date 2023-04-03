Челябинские врачи 11 лет не могли поставить диагноз ребенку

Болезнь распознали только после смерти мальчика

03 апреля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Медики не успели отправить умиравшего четыре дня ребенка на лечение в Челябинск Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Катав-Ивановске (Челябинская область) врачи 11 лет не могли поставить правильный диагноз ребенку. Только после смерти мальчика выяснилось, что его неправильно лечили. Родные взыскали с лечебного учреждения один миллион рублей. Как URA.RU рассказала защищавшая семью юрист Анастасия Котова, суд принял во внимание моральные страдания родственников. Исполнительные листы для выплат 29 марта направлены в региональный минфин. «Суд вынес решение в пользу родителей и брата в общей сумме один миллион рублей. Судья учел, что дефекты медицинской помощи принесли моральные страдания родственникам и не дали реализоваться благоприятному исходу для здоровья ребенка», — уточнила URA.RU Котова. Суд вынес решение в пользу родных умершего ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Согласно материалам уголовного дела (имеется в распоряжении URA.RU), боли в животе у Михаила Робких (имя и фамилия изменены) впервые появились около семи лет. К врачам родители обратились в сентябре 2018 года, когда у сына начались тошнота и рвота. Несколько консультаций с районными медиками, среди которых были педиатр, инфекционист и хирург, указали на возможные причины заболевания: инфекция или отравление. Прописали соответствующие лекарства, одно из которых дало видимый эффект, и симптомы прошли. В тот раз все обошлось. Когда начинались обострения, родители шли к педиатру, им прописывали одни и те же медикаменты от проблем пищеварения. Лечились сами — лекарствами и фруктами для расслабления желудка. Лечащий врач направляла на обследование и осмотр гастроэнтеролога в областную детскую больницу, но родители ребенка так и не свозили. Потом мама объяснила это тем, что рассчитывала на выздоровление сына. Очередной приступ начался 31 августа 2020 года. Мальчик стал вялым и малоподвижным к вечеру, а утром 1 сентября выглядел болезненным. Несмотря на визит врача, состояние ребенка ухудшилось ночью 3 сентября: с отцом на карете «скорой» Мишу транспортировали в местную районную больницу. Там ребенка осмотрела и. о. главврача и дежурный хирург Елена Шильцына. Как потом она пояснила следователю, поводов для госпитализации не увидела, поставила уколы для обезболивания и снятия спазмов, и в 4 часа утра больной с отцом на такси вернулись домой. Позже отказ в госпитализации страховая компания признала необоснованным. Получить комментарии у Шильцыной URA.RU не удалось: не звонок не ответила. Через 12 часов состояние Миши ухудшилось. Когда мальчика 4 сентября доставили в ту же больницу, там для обследований не оказалось препарата «Бария». Пока отец нашел его в аптеке, время было потеряно. Транспортировать в Челябинск для экстренного лечения ребенка решили только под вечер. Но не успели: в 23:40 медики констатировали смерть пациента. Перед кончиной мальчика начало обильно рвать «фонтаном» содержимым кишечника, сердце и дыхание остановились. Транспортировать в Челябинск ребенка не успели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Судебно-медицинская экспертиза позже заключила: у ребенка был целый набор врожденных заболеваний. А именно: единая брыжейка толстого и тонкого кишечника, патологическая подвижность петель кишечника, его кровоснабжению мешал тугой заворот. Развилась гангрена кишечника. Все это выяснили потом, не объяснив, почему с семи лет, когда мальчик пошел в школу и в ней учился, неоднократные обследования УЗИ никаких патологий в органах брюшной полости не выявляли. По словам одного из медиков больницы, дети с указанными патологиями живут до пяти-шести лет. Не ясно, как Миша протянул до одиннадцати. Остались и другие вопросы. Юристу Котовой не понятно, почему Робких не отправили в Челябинск еще первого сентября. Проверка страховой компании обнаружила ряд дефектов оказания медпомощи. «При болях в животе не проведено уточнение, какова причина болей с тошнотой и рвотой с 2015 года, описание кишечника по УЗИ отсутствует. Учитывая боль в животе, тошноту, рвоту с примесью желчи в течение трех суток [в сентябре 2020 года] не произведено дополнительных методов диагностики УЗИ и обзорной рентгенографии брюшной полости. Какая кишечная колика длится три дня?» — задались вопросом страховщики из компании «СМК „Астра-Металл“». По результатам расследования никто не наказан. В минздраве области указали на сложность диагностирования болезни. Комиссия заключила: смерть вызвана обострением врожденной аномалии. Согласно результатам комплексной судмедэкспертизы, из-за недооценки состояния Миши Робких в первые три-четыре часа 4 сентября его не оперировали. Указанные дефекты медпомощи снизили ее эффективность, лишив ребенка шанса поправиться. Однако с летальными осложнениями эксперты это не связали. В настоящий момент уголовное дело закрыто, компенсация будет выплачена. Однако, как отметила юрист, ребенка это родителям не вернет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Катав-Ивановске (Челябинская область) врачи 11 лет не могли поставить правильный диагноз ребенку. Только после смерти мальчика выяснилось, что его неправильно лечили. Родные взыскали с лечебного учреждения один миллион рублей. Как URA.RU рассказала защищавшая семью юрист Анастасия Котова, суд принял во внимание моральные страдания родственников. Исполнительные листы для выплат 29 марта направлены в региональный минфин. «Суд вынес решение в пользу родителей и брата в общей сумме один миллион рублей. Судья учел, что дефекты медицинской помощи принесли моральные страдания родственникам и не дали реализоваться благоприятному исходу для здоровья ребенка», — уточнила URA.RU Котова. Согласно материалам уголовного дела (имеется в распоряжении URA.RU), боли в животе у Михаила Робких (имя и фамилия изменены) впервые появились около семи лет. К врачам родители обратились в сентябре 2018 года, когда у сына начались тошнота и рвота. Несколько консультаций с районными медиками, среди которых были педиатр, инфекционист и хирург, указали на возможные причины заболевания: инфекция или отравление. Прописали соответствующие лекарства, одно из которых дало видимый эффект, и симптомы прошли. В тот раз все обошлось. Когда начинались обострения, родители шли к педиатру, им прописывали одни и те же медикаменты от проблем пищеварения. Лечились сами — лекарствами и фруктами для расслабления желудка. Лечащий врач направляла на обследование и осмотр гастроэнтеролога в областную детскую больницу, но родители ребенка так и не свозили. Потом мама объяснила это тем, что рассчитывала на выздоровление сына. Очередной приступ начался 31 августа 2020 года. Мальчик стал вялым и малоподвижным к вечеру, а утром 1 сентября выглядел болезненным. Несмотря на визит врача, состояние ребенка ухудшилось ночью 3 сентября: с отцом на карете «скорой» Мишу транспортировали в местную районную больницу. Там ребенка осмотрела и. о. главврача и дежурный хирург Елена Шильцына. Через 12 часов состояние Миши ухудшилось. Когда мальчика 4 сентября доставили в ту же больницу, там для обследований не оказалось препарата «Бария». Пока отец нашел его в аптеке, время было потеряно. Транспортировать в Челябинск для экстренного лечения ребенка решили только под вечер. Но не успели: в 23:40 медики констатировали смерть пациента. Перед кончиной мальчика начало обильно рвать «фонтаном» содержимым кишечника, сердце и дыхание остановились. Судебно-медицинская экспертиза позже заключила: у ребенка был целый набор врожденных заболеваний. А именно: единая брыжейка толстого и тонкого кишечника, патологическая подвижность петель кишечника, его кровоснабжению мешал тугой заворот. Развилась гангрена кишечника. Все это выяснили потом, не объяснив, почему с семи лет, когда мальчик пошел в школу и в ней учился, неоднократные обследования УЗИ никаких патологий в органах брюшной полости не выявляли. По словам одного из медиков больницы, дети с указанными патологиями живут до пяти-шести лет. Не ясно, как Миша протянул до одиннадцати. Остались и другие вопросы. Юристу Котовой не понятно, почему Робких не отправили в Челябинск еще первого сентября. Проверка страховой компании обнаружила ряд дефектов оказания медпомощи. «При болях в животе не проведено уточнение, какова причина болей с тошнотой и рвотой с 2015 года, описание кишечника по УЗИ отсутствует. Учитывая боль в животе, тошноту, рвоту с примесью желчи в течение трех суток [в сентябре 2020 года] не произведено дополнительных методов диагностики УЗИ и обзорной рентгенографии брюшной полости. Какая кишечная колика длится три дня?» — задались вопросом страховщики из компании «СМК „Астра-Металл“». По результатам расследования никто не наказан. В минздраве области указали на сложность диагностирования болезни. Комиссия заключила: смерть вызвана обострением врожденной аномалии. Согласно результатам комплексной судмедэкспертизы, из-за недооценки состояния Миши Робких в первые три-четыре часа 4 сентября его не оперировали. Указанные дефекты медпомощи снизили ее эффективность, лишив ребенка шанса поправиться. Однако с летальными осложнениями эксперты это не связали. В настоящий момент уголовное дело закрыто, компенсация будет выплачена. Однако, как отметила юрист, ребенка это родителям не вернет.