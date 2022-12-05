Путин раскрыл уникальный ресурс, который приблизит победу в СВО

Его численность превышает 20 миллионов человек

05 декабря 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин представил мирную армию России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин раскрыл уникальный ресурс России. Речь о 20-миллионной армии добровольцев, которые для власти стали союзниками сначала в пандемию, а теперь и в ходе спецоперации на Украине, объяснили эксперты участие Путина в форуме «МыВместе» 5 декабря. По словам политологов, СВО стала для России особым кейсом, когда люди без оружия в руках приближают победу. Участие Путина в форуме «#МыВместе» стало уже доброй традицией. Сегодня президент приехал на него сразу после посещения Крымского моста, который полностью восстановлен после теракта, устроенного украинскими спецслужбами в начале октября. Зал приветствовал Путина стоя. Впрочем, в течение нескольких минут, что глава государства был на сцене, ни один участник форума не присел на свое место — каждый успевал запечатлеть этот момент. Волонтерское движение России превысило 20 миллионов человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин поздравил волонтеров. Он признался, что «трудно найти слова, которые передали бы отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца посвящают значительную часть своей жизни помощи другим — тем, кто нуждается в этой помощи». «Это — наши волонтеры. Их более 20 миллионов человек, более 15% всего населения нашей страны. Это целая армия. Огромная армия. Бойцов, прошедших спецоперацию, Манеж приветствовал стоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Особенно ценно и важно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках спецоперации выполняют важнейшие задачи по поддержке людей в Донбассе, в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом», — подчеркнул Путин, добавив, что особо востребована помощь семьям военных. Путин заверил, что государство будет и дальше поддерживать волонтерское движение. А имена самых достойных узнают все. «Многие с начала специальной военной операции чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там, на месте. Они сделали это, рискуя своей жизнью и здоровьем. Это не обязаловка какая-то была, люди поехали по зову сердца. И имена этих людей должна знать вся страна», — убежден Путин. Борис Гуркин поехал в Донбасс спасать жизни бойцов и мирных жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страна их сегодня действительно узнала. Победителями в своих номинациях стали волонтеры из разных уголков страны. Среди них врач Борис Гуркин из Новочеркасска, который добровольцем отправился в Донбасс, чтобы помогать раненым бойцам и местным жителям. Когда Борис Евгеньевич уже держал свою награду в руках, ведущий объявил, что в зале находятся два его бывших пациента — одному доктор смог сохранить руку, другому — ноги. Такие люди составляют национальную идентичность России, подчеркнул президент. А это то, добавил он, что «лежит в основе мощи России». Герою-добровольцу сегодня стоя аплодировал весь зал Фото: Владимир Андреев © URA.RU Еще одним таким человеком по праву стал руководитель Народной дружины Донбасса Владимир Тараненко, которому Путин вручил главную награду — «Волонтер года — 2022». Вместе со своей командой Владимир эвакуировал свыше 30 тысяч жителей ДНР, доставлял гуманитарные грузы. Получив награду из рук президента, волонтер в первую очередь поблагодарил Путина за поддержку Донбасса. «Спасибо за то, что мы наконец-то дома», — сказал Тараненко. Волонтерский форум уже стал международным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спецоперация оказалась «уникальным русским кейсом», убежден политолог, профессор Дмитрий Нечаев. «Огромное число людей, не афишируя, не пытаясь сделать на этом пиар, помогают тем, кто находится на фронте. Это говорит о том, что у нас реально появляется русское гражданское общество в лице волонтерского движения. Власть получает очень мощный человеческий кадровый ресурс, который не ослабляет, а усиливает и государство, и саму власть», — объяснил URA.RU эксперт особое внимание президента к добровольцам. Аналитиков не удивляет победа именно представителя Донбасса. По мнению Дмитрия Нечаева, это люди, которые прошли закалку в битвах в Донбассе и которые стали героями сегодняшнего дня. «Для Путина и для других это пример того, как надо держаться за свою идентичность — этническую, религиозную, православную, за свое государство. В Донбассе, в Новороссии большинство людей больше русские, чем мы с вами: у нас, как ни странно, солидарные связи слабее, чем там», — считает Нечаев. На церемонии награждения волонтеров звучали только патриотические песни Фото: Владимир Андреев © URA.RU То, что обычные люди, после начала спецоперации пришли на помощь армии, властям, стали «скидываться по копеечке, чтобы купить что-то для наших солдат», показывает их желание приблизить победу, полагает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «От этого желания зависит, насколько быстро мы одержим победу. И это важно государству, поэтому оно поддерживает волонтерство. Власть понимает, что люди, которые помогают бойцам, мирным жителям, не будут задавать вопросы про то, зачем нам эта спецоперация и не лучше ли заключить мир любой ценой. Они просто своими делами приближают победу», — убежден Поляков. Статья по теме Путин обозначил новую цель государства в Донбассе Владимир Тараненко стал олицетворением помощи власти людям, пострадавшим от действий киевского режима и нуждающихся в ней, объяснил URA.RU директор Институт исследования проблем современной политики Антон Орлов. Президент Путин, отметил эксперт, продемонстрировал «отношение к гражданским подвигам людей, которое измеряется не только в деньгах, но и общественном признании». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин раскрыл уникальный ресурс России. Речь о 20-миллионной армии добровольцев, которые для власти стали союзниками сначала в пандемию, а теперь и в ходе спецоперации на Украине, объяснили эксперты участие Путина в форуме «МыВместе» 5 декабря. По словам политологов, СВО стала для России особым кейсом, когда люди без оружия в руках приближают победу. Участие Путина в форуме «#МыВместе» стало уже доброй традицией. Сегодня президент приехал на него сразу после посещения Крымского моста, который полностью восстановлен после теракта, устроенного украинскими спецслужбами в начале октября. Зал приветствовал Путина стоя. Впрочем, в течение нескольких минут, что глава государства был на сцене, ни один участник форума не присел на свое место — каждый успевал запечатлеть этот момент. Путин поздравил волонтеров. Он признался, что «трудно найти слова, которые передали бы отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца посвящают значительную часть своей жизни помощи другим — тем, кто нуждается в этой помощи». «Это — наши волонтеры. Их более 20 миллионов человек, более 15% всего населения нашей страны. Особенно ценно и важно, что вы поддерживаете наших ребят, которые в рамках спецоперации выполняют важнейшие задачи по поддержке людей в Донбассе, в Новороссии, вносят свой вклад в борьбу с неонацизмом», — подчеркнул Путин, добавив, что особо востребована помощь семьям военных. Путин заверил, что государство будет и дальше поддерживать волонтерское движение. А имена самых достойных узнают все. «Многие с начала специальной военной операции чуть ли не на линию фронта выехали, чтобы помогать людям там, на месте. Страна их сегодня действительно узнала. Победителями в своих номинациях стали волонтеры из разных уголков страны. Среди них врач Борис Гуркин из Новочеркасска, который добровольцем отправился в Донбасс, чтобы помогать раненым бойцам и местным жителям. Когда Борис Евгеньевич уже держал свою награду в руках, ведущий объявил, что в зале находятся два его бывших пациента — одному доктор смог сохранить руку, другому — ноги. Такие люди составляют национальную идентичность России, подчеркнул президент. А это то, добавил он, что «лежит в основе мощи России». Еще одним таким человеком по праву стал руководитель Народной дружины Донбасса Владимир Тараненко, которому Путин вручил главную награду — «Волонтер года — 2022». Вместе со своей командой Владимир эвакуировал свыше 30 тысяч жителей ДНР, доставлял гуманитарные грузы. Получив награду из рук президента, волонтер в первую очередь поблагодарил Путина за поддержку Донбасса. «Спасибо за то, что мы наконец-то дома», — сказал Тараненко. Спецоперация оказалась «уникальным русским кейсом», убежден политолог, профессор Дмитрий Нечаев. «Огромное число людей, не афишируя, не пытаясь сделать на этом пиар, помогают тем, кто находится на фронте. Это говорит о том, что у нас реально появляется русское гражданское общество в лице волонтерского движения. Власть получает очень мощный человеческий кадровый ресурс, который не ослабляет, а усиливает и государство, и саму власть», — объяснил URA.RU эксперт особое внимание президента к добровольцам. Аналитиков не удивляет победа именно представителя Донбасса. По мнению Дмитрия Нечаева, это люди, которые прошли закалку в битвах в Донбассе и которые стали героями сегодняшнего дня. «Для Путина и для других это пример того, как надо держаться за свою идентичность — этническую, религиозную, православную, за свое государство. В Донбассе, в Новороссии большинство людей больше русские, чем мы с вами: у нас, как ни странно, солидарные связи слабее, чем там», — считает Нечаев. То, что обычные люди, после начала спецоперации пришли на помощь армии, властям, стали «скидываться по копеечке, чтобы купить что-то для наших солдат», показывает их желание приблизить победу, полагает руководитель Центра электоральных практик Сергей Поляков. «От этого желания зависит, насколько быстро мы одержим победу. И это важно государству, поэтому оно поддерживает волонтерство. Владимир Тараненко стал олицетворением помощи власти людям, пострадавшим от действий киевского режима и нуждающихся в ней, объяснил URA.RU директор Институт исследования проблем современной политики Антон Орлов. Президент Путин, отметил эксперт, продемонстрировал «отношение к гражданским подвигам людей, которое измеряется не только в деньгах, но и общественном признании».