Автомобилистов предупредили о повышении штрафов

Правительство одобрило повышение штрафов за перевозку детей без детских кресел
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Количество ДТП с нарушениями при перевозке детей увеличилось с 918 до 959 с 2020 по 2024 год
Количество ДТП с нарушениями при перевозке детей увеличилось с 918 до 959 с 2020 по 2024 год Фото:

Штрафы за перевозку детей без детских кресел увеличатся с трех до пяти тысяч рублей. Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ. 

«Законопроект предусматривает увеличение штрафов для водителей — с трех до пяти тысяч рублей», — передает текст документа ТАСС. Там добавили, что для должностных лиц сумма штрафа поднимется с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч.

В правительстве отметили, что количество ДТП с нарушениями при перевозке детей возросло с 918 до 959 за период с 2020 по 2024 год, что говорит о необходимости ужесточения ответственности. По действующим правилам, детей до семи лет следует перевозить в автолюльках или креслах, а старше семи — на заднем сиденье с ремнями безопасности.

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Штрафы за перевозку детей без детских кресел увеличатся с трех до пяти тысяч рублей. Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ.  «Законопроект предусматривает увеличение штрафов для водителей — с трех до пяти тысяч рублей», — передает текст документа ТАСС. Там добавили, что для должностных лиц сумма штрафа поднимется с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч. В правительстве отметили, что количество ДТП с нарушениями при перевозке детей возросло с 918 до 959 за период с 2020 по 2024 год, что говорит о необходимости ужесточения ответственности. По действующим правилам, детей до семи лет следует перевозить в автолюльках или креслах, а старше семи — на заднем сиденье с ремнями безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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