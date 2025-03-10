Автомобилистов предупредили о повышении штрафов

Штрафы за перевозку детей без детских кресел увеличатся с трех до пяти тысяч рублей. Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ.
«Законопроект предусматривает увеличение штрафов для водителей — с трех до пяти тысяч рублей», — передает текст документа ТАСС. Там добавили, что для должностных лиц сумма штрафа поднимется с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч.
В правительстве отметили, что количество ДТП с нарушениями при перевозке детей возросло с 918 до 959 за период с 2020 по 2024 год, что говорит о необходимости ужесточения ответственности. По действующим правилам, детей до семи лет следует перевозить в автолюльках или креслах, а старше семи — на заднем сиденье с ремнями безопасности.
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