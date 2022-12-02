Путин обозначил новую цель государства в Донбассе

Решение президент принимал под звуки разрывов украинских снарядов

02 декабря 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поддержал создание реабилитационного центра в Донецке Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин обозначил новую цель власти в Донбассе — там должен появиться реабилитационный центр для защитников региона и мирных жителей, пострадавших от обстрелов ВСУ. Тем самым Путин подтверждает, что Россия там навсегда, она не оставит людей один на один с неонацистами, комментируют политологи встречу президента с инвалидами 2 декабря. РФ создает условия для возврата к нормальной жизни, в то время как Киев продолжает бомбить Донецк. Встречи президента с людьми с ограниченными возможностями проходят ежегодно накануне учрежденного под эгидой ООН Международного дня инвалидов. Путин подчеркнул, что такое живое общение почти в неформальной обстановке позволяет ему не только вскрыть пробелы в сфере защиты и обеспечения прав инвалидов, но и понять, как еще государство может улучшить их жизнь. Каждый из участников встречи с президентом для себя решил, что инвалидность — не приговор Фото: kremlin.ru Для этих людей важно отношение к ним общества. «В современной России это отношение изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Общество, государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться или закрыть глаза, а напротив, уделяют этим темам все больше внимания», — подчеркнул Путин. Это стало возможно, в частности, благодаря работе Фонда президентских грантов, который поддерживает проекты НКО (начиная с 2017 года поддержку получили более 7 тысяч проектов, направленных на помощь инвалидам — это свыше 14 млрд рублей). Причем государство «учитывает мнение общественников, включает лучшие наработки в собственную практику». «Именно так, объединяя усилия государства и общества, нам нужно работать и дальше», — считает президент. Президент заверил, что повышение качества жизни людей с инвалидностью — один из приоритетов государства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У людей с инвалидностью в последние годы появилось больше возможностей реализовать себя. По словам Путина, «такого, чтобы человек из-за физических ограничений оставался один на один со своими проблемами, оказывался фактически заперт в своей квартире, доме, быть не должно». На помощь инвалидам будут направлены усилия не только соцработников и медиков, но и ученых, инженеров, создающих средства реабилитации. Особое внимание будет уделяться участникам спецоперации на Украине. «Эти люди — настоящие мужчины. Это — защитники нашей страны, наши герои. Они с честью, с доблестью выполнили свой воинский долг. Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними», — заявил Путин. Президент пообещал, что реабилитационный центр для защитников Донбасса появится в Донецке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Один из бойцов пообщался с президентом. Бывший военнослужащий батальона «Сомали» Вадим Серик, находясь в Донецке, делился своей историей с Владимиром Путины в момент, когда ВСУ в очередной раз обстреливали город. Вадима пришлось эвакуировать, но он успел рассказать и о себе, и о своей мечте. По словам мужчины, его ранило еще в 2015 году в районе донецкого аэропорта. «Меня ребята больше часа выносили, спасая мою жизнь, рискуя своей. Меня лечили в Донецке, в Москве, в Ростове-на-Дону, но… В 2018 году во время реабилитации познакомился со своей будущей супругой Валерией, тоже колясочницей. Начали вязать игрушки, придумали акцию „Игрушка добра“. Инвалидность — не приговор», — сказал Серик. Вадим попросил президента создать в Донецке реабилитационный центр, чтобы «ребята обучались там заново жить». «Наша мечта — организовать такой реабилитационный центр, чтобы парни, девушки, гражданские, не потеряли себя, а жили вопреки всему и всем назло. Хотел бы поблагодарить вас за то, что вы забрали нас в Россию. Не зря мы боролись. Не зря пацаны погибли», — сказал Вадим и не смог сдержаться от слез. В будущем центре реабилитацию смогут пройти и мирные жители, пострадавшие от постоянных обстрелов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Путина тронули слова бойца. «Хочу выразить восхищение такими людьми, как вы: вы не побоялись бороться, рискуя своей жизнью, своим здоровьем. Вы человек с такой непростой судьбой и сильный духом. Идея создания центров реабилитации правильная. Есть несколько точек, где эта работа идет, но она на начальной стадии. Этого недостаточно. Она должна быть многосторонней. Все, что нужно в рамках этого центра, мы сделаем», — заверил президент. Это решение Путина имеет серьезное политическое значение: президент показывает, что Россия не собирается уходить со своих новых территорий, что она будет их развивать и помогать людям, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, после передислокации войск в Херсоне (с правого берега на левый) у жителей могли появиться опасения, что Россия отступит. Но Путин четко дал понять, что это не так: РФ в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях навсегда. Статья по теме Путин вводит новый вид помощи участникам спецоперации Президент еще раз продемонстрировал, что мирные жители Донбасса, пострадавшие от бомбежек, добровольцы, защищавшие ДНР восемь лет, — это россияне, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Президент показал, что там живут такие же жители России, как и в других субъектах. И государство их не бросит», — пояснил Мартынов. У людей, прошедших горячие точки, много лет живших под бомбежками, действительно много проблем со здоровьем, и помочь справиться с ними может и должно как раз государство. Поэтому президент поддержал инициативу бойца, полагает член общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов. «После афганской и чеченской войн попытки создать такие центры были, но не было понимания, как строить эту работу. Сейчас оно есть — принято много решений в этой области. Важно, что этот центр будет заниматься реабилитацией не только бойцов, но и всех пострадавших, в том числе мирных жителей», — заключил Асафов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин обозначил новую цель власти в Донбассе — там должен появиться реабилитационный центр для защитников региона и мирных жителей, пострадавших от обстрелов ВСУ. Тем самым Путин подтверждает, что Россия там навсегда, она не оставит людей один на один с неонацистами, комментируют политологи встречу президента с инвалидами 2 декабря. РФ создает условия для возврата к нормальной жизни, в то время как Киев продолжает бомбить Донецк. Встречи президента с людьми с ограниченными возможностями проходят ежегодно накануне учрежденного под эгидой ООН Международного дня инвалидов. Путин подчеркнул, что такое живое общение почти в неформальной обстановке позволяет ему не только вскрыть пробелы в сфере защиты и обеспечения прав инвалидов, но и понять, как еще государство может улучшить их жизнь. Для этих людей важно отношение к ним общества. «В современной России это отношение изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Общество, государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться или закрыть глаза, а напротив, уделяют этим темам все больше внимания», — подчеркнул Путин. Это стало возможно, в частности, благодаря работе Фонда президентских грантов, который поддерживает проекты НКО (начиная с 2017 года поддержку получили более 7 тысяч проектов, направленных на помощь инвалидам — это свыше 14 млрд рублей). Причем государство «учитывает мнение общественников, включает лучшие наработки в собственную практику». «Именно так, объединяя усилия государства и общества, нам нужно работать и дальше», — считает президент. У людей с инвалидностью в последние годы появилось больше возможностей реализовать себя. По словам Путина, «такого, чтобы человек из-за физических ограничений оставался один на один со своими проблемами, оказывался фактически заперт в своей квартире, доме, быть не должно». На помощь инвалидам будут направлены усилия не только соцработников и медиков, но и ученых, инженеров, создающих средства реабилитации. Особое внимание будет уделяться участникам спецоперации на Украине. «Эти люди — настоящие мужчины. Один из бойцов пообщался с президентом. Бывший военнослужащий батальона «Сомали» Вадим Серик, находясь в Донецке, делился своей историей с Владимиром Путины в момент, когда ВСУ в очередной раз обстреливали город. Вадима пришлось эвакуировать, но он успел рассказать и о себе, и о своей мечте. По словам мужчины, его ранило еще в 2015 году в районе донецкого аэропорта. «Меня ребята больше часа выносили, спасая мою жизнь, рискуя своей. Меня лечили в Донецке, в Москве, в Ростове-на-Дону, но… В 2018 году во время реабилитации познакомился со своей будущей супругой Валерией, тоже колясочницей. Начали вязать игрушки, придумали акцию „Игрушка добра“. Инвалидность — не приговор», — сказал Серик. Вадим попросил президента создать в Донецке реабилитационный центр, чтобы «ребята обучались там заново жить». «Наша мечта — организовать такой реабилитационный центр, чтобы парни, девушки, гражданские, не потеряли себя, а жили вопреки всему и всем назло. Путина тронули слова бойца. «Хочу выразить восхищение такими людьми, как вы: вы не побоялись бороться, рискуя своей жизнью, своим здоровьем. Вы человек с такой непростой судьбой и сильный духом. Идея создания центров реабилитации правильная. Есть несколько точек, где эта работа идет, но она на начальной стадии. Этого недостаточно. Она должна быть многосторонней. Все, что нужно в рамках этого центра, мы сделаем», — заверил президент. Это решение Путина имеет серьезное политическое значение: президент показывает, что Россия не собирается уходить со своих новых территорий, что она будет их развивать и помогать людям, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, после передислокации войск в Херсоне (с правого берега на левый) у жителей могли появиться опасения, что Россия отступит. Но Путин четко дал понять, что это не так: РФ в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях навсегда. Президент еще раз продемонстрировал, что мирные жители Донбасса, пострадавшие от бомбежек, добровольцы, защищавшие ДНР восемь лет, — это россияне, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Президент показал, что там живут такие же жители России, как и в других субъектах. И государство их не бросит», — пояснил Мартынов. У людей, прошедших горячие точки, много лет живших под бомбежками, действительно много проблем со здоровьем, и помочь справиться с ними может и должно как раз государство. Поэтому президент поддержал инициативу бойца, полагает член общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов. «После афганской и чеченской войн попытки создать такие центры были, но не было понимания, как строить эту работу. Сейчас оно есть — принято много решений в этой области. Важно, что этот центр будет заниматься реабилитацией не только бойцов, но и всех пострадавших, в том числе мирных жителей», — заключил Асафов.