Politico: ВСУ потерпели критическое поражение под Курском из-за одного решения Трампа

Politico: нехватка разведданных США привела к поражению ВСУ в Курской области
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Отсутствие разведданных от США серьезно ударило по ВСУ, пишет Politico
Отсутствие разведданных от США серьезно ударило по ВСУ, пишет Politico Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ потерпели серьезное поражение в Курской области в результате решения президента США Дональда Трампа не делиться разведданными с Киевом. Об этом пишет издание Politico.

«Нехватка разведданных американских спутников сказывается на ВСУ на передовой. Это стало очевидным в эти выходные, с российским прорывом в Курской области. Прорыв был отчасти результатом отключения американской разведки, что дало России преимущество, которое она быстро использовала», — говорится в материале

Там добавили, что это поражение может привести к значительным потерям среди украинских солдат и негативно сказаться на боевом духе ВСУ. Нехватка разведданных от американских спутников усугубила ситуацию на фронте для Украины. Кроме того, эффективность украинской противовоздушной обороны снизилась: из 67 ракет и 194 беспилотников, выпущенных Россией, удалось перехватить лишь половину, что значительно ниже средних показателей перехвата до отключения разведки, заключили в материале.

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ВСУ потерпели серьезное поражение в Курской области в результате решения президента США Дональда Трампа не делиться разведданными с Киевом. Об этом пишет издание Politico. «Нехватка разведданных американских спутников сказывается на ВСУ на передовой. Это стало очевидным в эти выходные, с российским прорывом в Курской области. Прорыв был отчасти результатом отключения американской разведки, что дало России преимущество, которое она быстро использовала», — говорится в материале.  Там добавили, что это поражение может привести к значительным потерям среди украинских солдат и негативно сказаться на боевом духе ВСУ. Нехватка разведданных от американских спутников усугубила ситуацию на фронте для Украины. Кроме того, эффективность украинской противовоздушной обороны снизилась: из 67 ракет и 194 беспилотников, выпущенных Россией, удалось перехватить лишь половину, что значительно ниже средних показателей перехвата до отключения разведки, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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