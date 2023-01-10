В чем особенность колесных танков, которые Франция пообещала ВСУ

Офицер армии ДНР Ситх назвал сильные и слабые стороны боевых машин

10 января 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Французские колесные танки обладают серьезными огневыми возможностями Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французские колесные танки AMX — 10 RС, которые Макрон пообещал поставить на Украину, могут поражать цели на расстоянии 2,5 километра, техника легка в управлении и обладает серьезными огневыми возможностями. Об особенностях танка и перспективах применения таких машин вооруженными силами Украины (ВСУ) в разговоре с URA.RU рассказал офицер армии ДНР с позывным Ситх. — Расскажите про ваш опыт работы с данным танком Французские колесные танки очень комфортны для экипажа Фото: NIDS/NATO Multimedia Library — Про колесные танки AMX — 10 RС я знаю не понаслышке, у меня есть опыт управления этой боевой машиной. Когда-то по работе я находился в Джибути в лагере 13-й полубригады Французского иностранного легиона, на вооружении которого эта техника находилась. Отмечу сразу, что машина мне понравилась — комфортная для экипажа, легкая в управлении и обладает серьезными, для колесной техники, огневыми возможностями при высокой подвижности. — Танки AMX -10 RC скорее всего в ближайшее время будут поставлены ВСУ, какие бы вы выделили сильные стороны этой техники? Французские танки способны поражать цель в 2,5 километрах (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU — Прежде всего это 105 мм нарезное орудие — доработанная французами британская пушка танка «Скорпион». Ее эффективная дистанция стрельбы 2,5 километра. Орудие способно поражать как тяжелые бронированные цели кумулятивными и подкалиберными боеприпасами, так и легкобронированные цели и пехоту осколочно-фугасными снарядами. Далее, система управления огнем, которая включает лазерный дальномер, электронный баллистический вычислитель, оптическую систему наведения с прибором ночного видения и тепловизором. У командира панорамный прибор наблюдения с хорошим обзором. Высокая подвижность, скорость до 85 км/ч. И проходимость, которую обеспечивает дизель, мощностью 280 лошадиных сил, гидропневматическая подвеска и колесная схема 6?6. — А что можно отнести к слабой стороне этого танка? У танков AMX — 10 RС слабое бронирование (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU — Очень слабое бронирование. Дело в том, что изначально АМХ задумывался как разведывательная машина. Поэтому он имеет легкий амфибийный корпус из алюминиевого сплава. Эта броня аналогична применяемой на наших БМП-1 и БМД. Лобовая выдерживает попадание пуль 12.7 мм советских крупнокалиберных пулеметов, боковая рассчитывалась на 7.62. После модернизации, за счет увеличения толщины брони, применения стальных экранов и дополнительной защиты, масса АМХ увеличилась до 17 тонн, он лишился амфибийных возможностей, но при этом остался уязвимым для 14.5 мм КПВТ, который прошивает АМХ на 1000 метрах, не говоря уже о 30 миллиметровых пушках наших БМП-2 и выше. Танки АМХ сняты с вооружения французской армии (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Еще к слабым сторонам отнесу отсутствие автомата заряжания орудия. Это увеличивает силуэт, так как требует дополнительное пространство для заряжающего. Из-за этого АМХ более заметная цель. Экипаж машины состоит из 4 человек: механик-водитель, наводчик, заряжающий и командир танка — это много для легкого танка. Надо отметить, что эти танки сняты с вооружения французской армии. Там они уже заменены на новейшие Ягуары. Несмотря на то, что танки АМС старые, технике не менее 40 лет, я бы не стал из-за этого относится к ним пренебрежительно. Они представляют серьезную силу на поле боя и требуют от пехоты использования специальных средств противодействия, как минимум РПГ. В этом еще одна уязвимость АМХ на Украине — это техника колониальной армии, предназначенная гонять негров по пальмам в Африке, но наши мотострелковые батальоны обеспечены РПГ-7, а личный состав имеет хороший опыт по применению этих гранатометов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Французские колесные танки AMX — 10 RС, которые Макрон пообещал поставить на Украину, могут поражать цели на расстоянии 2,5 километра, техника легка в управлении и обладает серьезными огневыми возможностями. Об особенностях танка и перспективах применения таких машин вооруженными силами Украины (ВСУ) в разговоре с URA.RU рассказал офицер армии ДНР с позывным Ситх. — Расскажите про ваш опыт работы с данным танком — Про колесные танки AMX — 10 RС я знаю не понаслышке, у меня есть опыт управления этой боевой машиной. Когда-то по работе я находился в Джибути в лагере 13-й полубригады Французского иностранного легиона, на вооружении которого эта техника находилась. Отмечу сразу, что машина мне понравилась — комфортная для экипажа, легкая в управлении и обладает серьезными, для колесной техники, огневыми возможностями при высокой подвижности. — Танки AMX -10 RC скорее всего в ближайшее время будут поставлены ВСУ, какие бы вы выделили сильные стороны этой техники? — Прежде всего это 105 мм нарезное орудие — доработанная французами британская пушка танка «Скорпион». Ее эффективная дистанция стрельбы 2,5 километра. — А что можно отнести к слабой стороне этого танка? — Очень слабое бронирование. Дело в том, что изначально АМХ задумывался как разведывательная машина. Поэтому он имеет легкий амфибийный корпус из алюминиевого сплава. Эта броня аналогична применяемой на наших БМП-1 и БМД. Лобовая выдерживает попадание пуль 12.7 мм советских крупнокалиберных пулеметов, боковая рассчитывалась на 7.62. После модернизации, за счет увеличения толщины брони, применения стальных экранов и дополнительной защиты, масса АМХ увеличилась до 17 тонн, он лишился амфибийных возможностей, но при этом остался уязвимым для 14.5 мм КПВТ, который прошивает АМХ на 1000 метрах, не говоря уже о 30 миллиметровых пушках наших БМП-2 и выше. Еще к слабым сторонам отнесу отсутствие автомата заряжания орудия. Это увеличивает силуэт, так как требует дополнительное пространство для заряжающего. Из-за этого АМХ более заметная цель. Экипаж машины состоит из 4 человек: механик-водитель, наводчик, заряжающий и командир танка — это много для легкого танка. Надо отметить, что эти танки сняты с вооружения французской армии. Там они уже заменены на новейшие Ягуары. Несмотря на то, что танки АМС старые, технике не менее 40 лет, я бы не стал из-за этого относится к ним пренебрежительно. Они представляют серьезную силу на поле боя и требуют от пехоты использования специальных средств противодействия, как минимум РПГ. В этом еще одна уязвимость АМХ на Украине — это техника колониальной армии, предназначенная гонять негров по пальмам в Африке, но наши мотострелковые батальоны обеспечены РПГ-7, а личный состав имеет хороший опыт по применению этих гранатометов.