Путин показал новую точку притяжения для молодежи в России

Образовательным и экономическим центром станет военный форпост страны

27 февраля 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Сахалин может стать новой точкой притяжения для российской и азиатской молодежи после решения президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин представил новое место притяжения для молодежи не только России, но и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Поддержав идею строительства студенческого кампуса на Сахалине, Путин принял стратегическое решение, сказали URA.RU эксперты по итогам его встречи с губернатором региона Валерием Лимаренко 27 февраля. Аналитики объяснили, что усиление научно-образовательной базы на острове позволит властям решать социально-экономические проблемы. Встреча президента Путина с сахалинским губернатором Лимаренко состоялась по видеосвязи. Глава региона подробно отчитался о реализации ключевых проектов и поручений Путина. Прежде всего, о поддержке семей мобилизованных участников СВО, каждой из которых оказывается необходимая помощь. Президент РФ Владимир Путин приветствовал сахалинского губернатора Валерия Лимаренко (на фото) по-свойски: «Здорово» Фото: Владимир Андреев © URA.RU За прошедшие четыре года, отметил Лимаренко, решались вопросы аварийного жилья, строительства и ремонта дорог, газификации, транспортной доступности и доступности медицины, в частности, диспансеризации в отдаленных районах. Однако, по словам Лимаренко, в 2022 году из-за смены собственников в компании «Сахалин-1» и остановки производства упал объем ВРП — 83% к уровню 2021 года. Потери налоговых отчислений в этом году могут составить порядка 50 млрд рублей. «Будем как-то выкручиваться», — отметил Лимаренко и добавил, что надежда на восстановление объемов есть. «Ключом развития Сахалина» губернатор назвал Корсаковский порт. Его развитие позволит транспортировать нефте-, газовую продукцию (тем более что есть новые инвестпроекты: «Сахалин-3», завод по переработке газового конденсата и завод малотоннажного СПГ), перерабатывать и дальше отправлять на материк и в другие страны рыбу и морепродукты. «Инвестиционные проекты создают новые рабочие места. Требуется привести в порядок систему образования. Наш университет выглядит бледно, материальная база очень слабая. У нас есть земельный участок, есть проект, мы полны решимости приступить к строительству кампуса немедленно. Все заряжено, просто нужно [ваше] командирское решение. Университет будем использовать вместе с бизнесом, вместе с РАН. Экономический прорыв, который намечается, требует такой поддержки», — обратился Лимаренко к Путину. С развитием Сахалинского госуниверситета перед молодежью открывается возможность получить образование и сделать карьеру в перспективном макрорегионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент поддержал эту инициативу. «Это инновационное решение. Это же не просто место в списке, это финансы дополнительные. Вы здесь пишете, что вам нужен грант из федерального бюджета в размере 60 процентов от стоимости проекта. Хорошо. В правительство такая бумага уйдет с моей резолюцией. У Сахалина очень хороший и большой потенциал развития. Будем все делать для того, чтобы вас поддержать», — пообещал Путин. Постановлением правительства определено пять вузов, где на условиях концессии (государственно-частное партнерство) в рамках нацпроекта «Наука и университеты» будут построены студенческие кампусы. Это — университеты в Томской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях и в Башкирии. Решение Путина о включении в эту программу еще и Сахалинского госуниверситета имеет значение уже потому, что это — край страны, ее военный, экономический и культурный форпост, поэтому нужно «привязывать» людей к этой территории, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Кроме того, это имеет значение в свете того, что Япония не может смириться с принадлежностью Курильских островов России. «Это решение важно и для внешнего контура, ведь рядом — Китай, Япония, Тайвань. Идет соревнование военное, культурное, энергетическое. Поэтому Россия должна показать, что Сахалин как ее неотъемлемая часть развивается не хуже и даже стал лучше, чем был под Японией», — отметил политолог. С учетом разворота российской экономики и деловой активности в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона создание еще одного университетского кампуса в Дальневосточном округе имеет серьезные перспективы, полагает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «В АТР находятся наиболее быстро развивающиеся экономики мира. Создание университетского кампуса на Сахалине будет мощной инвестицией в научно-технологическое развитие региона, решением задачи по удержанию и привлечению талантливой молодежи, в том числе из стран АТР, которые заинтересованы в этом», — отметил Шаповалов. Новость по теме Глава Сахалина жестко ответил Зеленскому на территориальные претензии Это стратегическое решение российского президента рассчитано на десятилетия вперед, убежден исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Сахалинская область — это шельфовые сырьевые проекты, это развитие рыбопромышленности, туризм. Чтобы все это работало, нужны люди. Если будет вложение государственных ресурсов в образование, возможности для ребят, проживающих на Дальнем Востоке резко возрастают. Кроме того, это привлечет и иностранных студентов: опыт Дальневосточного федерального университета показывает, что огромный интерес к российской науке, к лабораториям проявляют китайцы, корейцы. На Сахалине будет то же самое», — считает Кузнецов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин представил новое место притяжения для молодежи не только России, но и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Поддержав идею строительства студенческого кампуса на Сахалине, Путин принял стратегическое решение, сказали URA.RU эксперты по итогам его встречи с губернатором региона Валерием Лимаренко 27 февраля. Аналитики объяснили, что усиление научно-образовательной базы на острове позволит властям решать социально-экономические проблемы. Встреча президента Путина с сахалинским губернатором Лимаренко состоялась по видеосвязи. Глава региона подробно отчитался о реализации ключевых проектов и поручений Путина. Прежде всего, о поддержке семей мобилизованных участников СВО, каждой из которых оказывается необходимая помощь. За прошедшие четыре года, отметил Лимаренко, решались вопросы аварийного жилья, строительства и ремонта дорог, газификации, транспортной доступности и доступности медицины, в частности, диспансеризации в отдаленных районах. Однако, по словам Лимаренко, в 2022 году из-за смены собственников в компании «Сахалин-1» и остановки производства упал объем ВРП — 83% к уровню 2021 года. Потери налоговых отчислений в этом году могут составить порядка 50 млрд рублей. «Будем как-то выкручиваться», — отметил Лимаренко и добавил, что надежда на восстановление объемов есть. «Ключом развития Сахалина» губернатор назвал Корсаковский порт. Его развитие позволит транспортировать нефте-, газовую продукцию (тем более что есть новые инвестпроекты: «Сахалин-3», завод по переработке газового конденсата и завод малотоннажного СПГ), перерабатывать и дальше отправлять на материк и в другие страны рыбу и морепродукты. «Инвестиционные проекты создают новые рабочие места. Требуется привести в порядок систему образования. Наш университет выглядит бледно, материальная база очень слабая. У нас есть земельный участок, есть проект, мы полны решимости приступить к строительству кампуса немедленно. Президент поддержал эту инициативу. «Это инновационное решение. Это же не просто место в списке, это финансы дополнительные. Вы здесь пишете, что вам нужен грант из федерального бюджета в размере 60 процентов от стоимости проекта. Хорошо. В правительство такая бумага уйдет с моей резолюцией. У Сахалина очень хороший и большой потенциал развития. Будем все делать для того, чтобы вас поддержать», — пообещал Путин. Постановлением правительства определено пять вузов, где на условиях концессии (государственно-частное партнерство) в рамках нацпроекта «Наука и университеты» будут построены студенческие кампусы. Это — университеты в Томской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях и в Башкирии. Решение Путина о включении в эту программу еще и Сахалинского госуниверситета имеет значение уже потому, что это — край страны, ее военный, экономический и культурный форпост, поэтому нужно «привязывать» людей к этой территории, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Кроме того, это имеет значение в свете того, что Япония не может смириться с принадлежностью Курильских островов России. С учетом разворота российской экономики и деловой активности в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона создание еще одного университетского кампуса в Дальневосточном округе имеет серьезные перспективы, полагает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «В АТР находятся наиболее быстро развивающиеся экономики мира. Создание университетского кампуса на Сахалине будет мощной инвестицией в научно-технологическое развитие региона, решением задачи по удержанию и привлечению талантливой молодежи, в том числе из стран АТР, которые заинтересованы в этом», — отметил Шаповалов. Это стратегическое решение российского президента рассчитано на десятилетия вперед, убежден исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Сахалинская область — это шельфовые сырьевые проекты, это развитие рыбопромышленности, туризм. Чтобы все это работало, нужны люди. Если будет вложение государственных ресурсов в образование, возможности для ребят, проживающих на Дальнем Востоке резко возрастают. Кроме того, это привлечет и иностранных студентов: опыт Дальневосточного федерального университета показывает, что огромный интерес к российской науке, к лабораториям проявляют китайцы, корейцы. На Сахалине будет то же самое», — считает Кузнецов.