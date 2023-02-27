Путин показал новую точку притяжения для молодежи в России

Президент РФ Владимир Путин представил новое место притяжения для молодежи не только России, но и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Поддержав идею строительства студенческого кампуса на Сахалине, Путин принял стратегическое решение, сказали URA.RU эксперты по итогам его встречи с губернатором региона Валерием Лимаренко 27 февраля. Аналитики объяснили, что усиление научно-образовательной базы на острове позволит властям решать социально-экономические проблемы.
Встреча президента Путина с сахалинским губернатором Лимаренко состоялась по видеосвязи. Глава региона подробно отчитался о реализации ключевых проектов и поручений Путина. Прежде всего, о поддержке семей мобилизованных участников СВО, каждой из которых оказывается необходимая помощь.
За прошедшие четыре года, отметил Лимаренко, решались вопросы аварийного жилья, строительства и ремонта дорог, газификации, транспортной доступности и доступности медицины, в частности, диспансеризации в отдаленных районах. Однако, по словам Лимаренко, в 2022 году из-за смены собственников в компании «Сахалин-1» и остановки производства упал объем ВРП — 83% к уровню 2021 года. Потери налоговых отчислений в этом году могут составить порядка 50 млрд рублей. «Будем как-то выкручиваться», — отметил Лимаренко и добавил, что надежда на восстановление объемов есть.
«Ключом развития Сахалина» губернатор назвал Корсаковский порт. Его развитие позволит транспортировать нефте-, газовую продукцию (тем более что есть новые инвестпроекты: «Сахалин-3», завод по переработке газового конденсата и завод малотоннажного СПГ), перерабатывать и дальше отправлять на материк и в другие страны рыбу и морепродукты. «Инвестиционные проекты создают новые рабочие места. Требуется привести в порядок систему образования. Наш университет выглядит бледно, материальная база очень слабая. У нас есть земельный участок, есть проект, мы полны решимости приступить к строительству кампуса немедленно.
Все заряжено, просто нужно [ваше] командирское решение. Университет будем использовать вместе с бизнесом, вместе с РАН. Экономический прорыв, который намечается, требует такой поддержки», — обратился Лимаренко к Путину.
Президент поддержал эту инициативу. «Это инновационное решение. Это же не просто место в списке, это финансы дополнительные. Вы здесь пишете, что вам нужен грант из федерального бюджета в размере 60 процентов от стоимости проекта. Хорошо. В правительство такая бумага уйдет с моей резолюцией. У Сахалина очень хороший и большой потенциал развития. Будем все делать для того, чтобы вас поддержать», — пообещал Путин.
Постановлением правительства определено пять вузов, где на условиях концессии (государственно-частное партнерство) в рамках нацпроекта «Наука и университеты» будут построены студенческие кампусы. Это — университеты в Томской, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях и в Башкирии.
Решение Путина о включении в эту программу еще и Сахалинского госуниверситета имеет значение уже потому, что это — край страны, ее военный, экономический и культурный форпост, поэтому нужно «привязывать» людей к этой территории, объяснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Кроме того, это имеет значение в свете того, что Япония не может смириться с принадлежностью Курильских островов России.
«Это решение важно и для внешнего контура, ведь рядом — Китай, Япония, Тайвань. Идет соревнование военное, культурное, энергетическое. Поэтому Россия должна показать, что Сахалин как ее неотъемлемая часть развивается не хуже и даже стал лучше, чем был под Японией», — отметил политолог.
С учетом разворота российской экономики и деловой активности в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона создание еще одного университетского кампуса в Дальневосточном округе имеет серьезные перспективы, полагает замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «В АТР находятся наиболее быстро развивающиеся экономики мира. Создание университетского кампуса на Сахалине будет мощной инвестицией в научно-технологическое развитие региона, решением задачи по удержанию и привлечению талантливой молодежи, в том числе из стран АТР, которые заинтересованы в этом», — отметил Шаповалов.
Это стратегическое решение российского президента рассчитано на десятилетия вперед, убежден исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Сахалинская область — это шельфовые сырьевые проекты, это развитие рыбопромышленности, туризм. Чтобы все это работало, нужны люди. Если будет вложение государственных ресурсов в образование, возможности для ребят, проживающих на Дальнем Востоке резко возрастают. Кроме того, это привлечет и иностранных студентов: опыт Дальневосточного федерального университета показывает, что огромный интерес к российской науке, к лабораториям проявляют китайцы, корейцы. На Сахалине будет то же самое», — считает Кузнецов.
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