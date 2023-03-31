Свердловские слухи: депутат преследует Куйвашева

О помиловании хама, проблемах Буркова и спрятанных декларациях. Выпуск 1016

31 марта 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Кот-Екатеринбург в представлении нейросети Фото: URA.RU Пока губернатор Куйвашев решает судьбу детского омбудсмена, его зам участвует в совещаниях политических администраторов. Глава минспорта получает однозначные намеки от силовиков, а у спикера заксо появился новый фаворит. О том, зачем глава свердловской полиции троллит своих статусных коллег и почему региональный бизнес в ужасе затаил дыхание и многом другом — читайте в новом выпуске свердловских «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор не может скрыться от Карапетяна В кабинетах власти подтрунивают, что титул лучшего лоббиста безоговорочно следует присвоить вице-спикеру заксобрания и лидеру справороссов Армену Карапетяну. По слухам, эпатажный бизнесмен начал попадаться на глаза губернатору Евгению Куйвашеву не только в Екатеринбурге, но даже и в Москве. Правда, в резиденции это обстоятельство вызывает беспокойство — там уже подумывают, кто может сливать Карапетяну график главы региона. Куйвашев помиловал Морокова На защиту Игоря Морокова встал губернатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Решение о том, одобрит или нет заксобрание уже переписанный отчет детского омбудсмена Игоря Морокова, принималось на самом высоком уровне. Говорят, последнее слово в этом вопросе было за губернатором Куйвашевым — якобы с ним перед голосованием консультировался парламент. И резиденция, и заксо давно хотели бы наказать Морокова за регулярное хамство и дерзость. Однако Куйвашев согласился дать уполномоченному последний шанс: ближайшие полгода будут для омбудсмена решающими. Чемезов получил вводные по оппозиции… Рассказывают, что вице-губернатор Олег Чемезов на этой неделе участвовал в совещаниях для политических администраторов, главной темой которых был подъем патриотического духа в регионах. По слухам, на встречах прозвучала и любопытная установка — выяснить, какие финансовые группы спонсировали радикальные оппозиционные движения в начале 2000-х годов. А особенно узнать, как они ведут себя сейчас. …, а Буркова сгубила связь с Гайсиным Ходят слухи, что этот тренд — охота на радикальных оппозиционеров и их спонсоров — стал одной из причин для отставки губернатора Омской области, бывшего депутата свердловского заксо Александра Буркова. Якобы политику припомнили, как на рубеже веков он тесно сотрудничал с арестованным бизнесменом Маликом Гайсиным, финансировавшим разные оппозиционные течения, как «Промышленный союз» или «Май». Говорят, что кейс Буркова-Гайсина в итоге может оказаться не последним.



Салихова снова отправляют в заксо



По слухам, на место депутата-списочника Алексея Коробейникова, который попытается получить мандат по Ирбитскому округу, появился неожиданный кандидат. Вместо ставленника МВД Алексея Таврунова, который обсуждался как основной претендент, на кресло может претендовать «силовой» замгубернатора Азат Салихов. На выборах-2021 его видели чуть ли не спикером нового созыва, а сейчас его контакты с правоохранительным блоком во многом перешли к вице-губернатору Олегу Чемезову. Карлов вмешался в политическую борьбу,… Олега Забродина давно называют сменщиком нынешнего министра Фото: Александр Мамаев © URA.RU Рассказывают, что министр здравоохранения Андрей Карлов начал прикладывать аппаратные усилия, чтобы начальника госпиталя ветеранов войн Олега Забродина исключили из списка кандидатов в думу Екатеринбурга. Одни утверждают, что интрига удалась: на это место уже подбирают другого авторитетного врача. «Одно из условий — работа в освобожденных субъектах РФ», — уверяют собеседники. Другие настаивают, что ситуация не изменилась и Забродин все-таки будет кандидатом. …за что может поплатиться В правительстве между тем не исключают, что такое упрямство Карлова в отношении своего коллеги может обернуться для него большими проблемами. Забродина давно считают возможным претендентом на пост министра, к тому же он долгое время пользуется доверием самого губернатора. Тревожным звоночком для Карлова наблюдатели находят и слухи, что Забродин от участия в выборах отказался подозрительно легко, без какого-либо надрыва. Рапопорту делают намеки силовики Поговаривают, что министру спорта Леониду Рапопорту стали поступать нехорошие сигналы от людей в погонах. Якобы уважаемому чиновнику дали понять, что правоохранители прекрасно знают о ситуации с финансами в министерстве — и о том, что в одной из федеральных спортивных программ почему-то не хватает довольно крупной денежной суммы. В частности, неприятный разговор на эту тему у Рапопорта, по слухам, состоялся со статусным свердловским силовиком на одном из недавних торжественных мероприятий. Чиновники прячут декларации в зоне СВО Рассказывают, что в последнее время заметно участились «военные» командировки региональных чиновников. Дело в том, что недавним решением Москвы присутствие в зоне боевых действий в течение трех дней снимает обязанность вносить декларацию о доходах. Любопытно, что первым, кто воспользовался этим правом, стал глава антикоррупционного департамента Ильхам Ширалиев, который, по слухам, недавно провел три дня в Макеевке. Бабушкина усиливает оппозиционера… Людмила Бабушкина усиливает «Новых людей» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Обитатели заксобрания с интересом наблюдают, как стали развиваться отношения спикера Людмилы Бабушкиной и депутата-бизнесмена от «Новых людей» Владимира Загайнова (в прошлом году именно он сменил в парламенте Ивана Зайченко). Говорят, председатель за короткое время успела убедиться и в лояльности оппозиционера, и в его компетенциях. Прежде нелюдимый Загайнов стал получать от начальницы все больше знаков одобрения — например, на последнем заседании сидел в президиуме вместе с Бабушкиной. У депутатов даже родилась версия, что так спикер тренирует второго представителя «НЛ» Ранта Агаджаняна. …и вызывает ревность у правительства Тем временем в высоких кабинетах подмечают, что у Бабушкиной возникает крепкий и выгодный союз. Уже продолжительное время спикер пользуется безусловной поддержкой областного прокурора Бориса Крылова, который старается посещать не только все заседания парламента, но и совместные с Бабушкиной мероприятия. Говорят, это уже вызывает горькую зависть в правительстве — к исполнительной власти Крылов не так благосклонен. Депутатов подставила сломанная кнопка В заксобрании пересказывают анекдот, персонажами которого стали сразу несколько статусных единороссов. Говорят, на недавнем заседании депутаты, выходившие на трибуну с докладами, не всегда могли проголосовать за принятие того или иного проекта — «трибунная» кнопка западала и срабатывала через раз. По слухам, спикер Бабушкина посчитала неучастие в голосовании умышленной провокацией: после заседания всех подозреваемых вызвали с объяснениями в «чайную комнату». Павлова снова ждут во власти Бизнесмен может выдвинуться по Асбестовскому округу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, в большую политику может вернуться бывший депутат заксобрания, глава завода «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов. 73-летний бизнесмен уже взял под контроль Верхней Дуброво, поселок, где живут многие представители областной элиты, а в будущем готов пойти и дальше. По слухам, Павлов может выдвинуться по Асбестовскому округу против скандально зарекомендовавшего себя депутата Госдумы Максима Иванова. Финансирование ОТВ привлекает внимание Осведомленные источники делятся, что руководство департамента информационной политики всячески возбуждает интерес одного из акционеров «Областного телевидения» к системе финансирования компании. По слухам, она несколько отличается от традиционных схем, что заставляет задуматься миноритарных акционеров. «А может и стать поводом для скандала», — указывают знающие люди. Мэр Екатеринбурга отдохнул в Эмиратах… Стало известно, где мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, скорее всего, провел недельный отпуск, совпавший с днем рождения. Говорят, из Армении, где Орлов был в командировке с большой делегацией, он вылетел в Дубай (ОАЭ), и был там почти всю неделю 20—26 марта. И якобы даже успел повстречаться с некоторыми известными земляками. …и договорился с Тунгусовым По слухам, опальный экс-вице-мэр и бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов — фронтмен старой городской команды — снова советует Орлову. Они тесно общались, когда Орлов только стал мэром, но потом перестали — после того, как узнал губернатор Евгений Куйвашев. Сблизили двух тяжеловесов выборы в гордуму: Орлов столкнулся со спикером Игорем Володиным (фракция миллиардера Виталия Кочеткова), воевать с ним самостоятельно, без поддержки «области», которая пока не вмешивается, тяжеловато. И на тех самых «участившихся встречах», про которые все говорят, Тунгусов якобы собирает деньги в пользу некоторых промэрских кандидатов. Да и в целом консультирует градоначальника по электоральным вопросам. Впрочем, в самой мэрии говорят, что никакого альянса нет. А те, кто говорят, что есть, распускают слухи из политического интереса. У главного финансиста Екатеринбурга — «весеннее обострение» Андрея Корюкова называют одним из влиятельнейших вице-мэров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В последние дни коллеги с удивлением наблюдают за вице-мэром по финансам Андреем Корюковым. Менеджер, имеющий репутацию жесткого и крикливого, якобы разошелся пуще прежнего. «На всех орет — с причиной и без. Может, весеннее обострение», — ехидно полагают в администрации. Генералы ведут во власть Екатеринбурга своего кандидата На выборы в гордуму может заявиться неожиданный кандидат — от командования ЦВО. Якобы статусные офицеры даже уже обсудили такой сценарий с первыми лицами региона. Где они хотят вести своего человека, версии разнятся — кто-то говорит, что по округу №21, где военные городки, кто-то — что в Орджоникидзевском районе. «А может, вообще по партийным спискам пойдет», — предположил слухмейкер. Экс-депутат возвращается в игру Бывший свердловский депутат Егор Шаламовских получил спецзадание на выборах в гордуму Екатеринбурга. Пропавший с радаров айтишник, говорят, будет помогать антимэрскому пулу под руководством спикера думы Игоря Володина на электронных праймериз «Единой России» — в частности, покупать верифицированные аккаунты на «Госуслугах» для раскрутки определенных кандидатов. Впрочем, по другой версии, Шаламовских подписала другая команда. Его, например, ранее видели в компании главы регисполкома ЕР Дмитрия Жукова. В борьбу за ЛДПР вмешивают первого зама Орлова Первому вице-мэру Екатеринбурга Игорю Сутягину поставили непрофильную для него задачу: сделать так, чтобы проходное первое место в списке ЛДПР на выборах в гордуму занял депутат Дмитрий Николаев (промэрская команда Алексея Вихарева), а не депутат Антон Гусев, близкий к спикеру думы Игорю Володину. «Николаев занимается школьным питанием, а Гусев работает на „Водоканале“. У Сутягина, отвечающего за хозяйство, есть рычаги воздействия на обоих. Поэтому ему и поручено решить вопрос», — поделился собеседник. Ставленник ФСБ вернулся в Дом офицеров В якобы существующем споре между ФСБ и Минобороны за контроль над окружным Домом офицеров новый поворот. По слухам, креатура спецслужбы Виктор Жоров, которого долгое время называли «серым кардиналом» учреждения, через суд обжаловал решение о его увольнении с поста замначальника, и восстановился. Политика-ветерана наградят за благородство В городской власти не исключают, что будет вознагражден благородный жест бывшего вице-мэра, депутата Михаила Матвеева (представляет ГК «Ренова»), который на предстоящих выборах уступил свой округ №9 сотруднице УрФУ Анне Гурарий (пользуется поддержкой «Синары»). Говорят, взамен в новом созыве Матвеев сможет претендовать на пост вице-спикера — ведь его решение позволило избежать столкновения двух крупнейших ФПГ. Европейские дипломаты ищут стукача в регионе После отъезда генконсула Великобритании, оставшиеся дипломаты ищут стукачей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Говорят, после новостей про отъезд из Свердловской области генконсула Великобритании Ричарда Дьюэлла диппредставительство страны стало искать информаторов среди сотрудников. Дипломаты уверены, что информацию из посольства и генконсульства «сливают» высокопоставленные сотрудники, но доказательств найти не могут. Влиятельный спортсмен претендует на место арестованного Шурманова В окружении директора Института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова заметно напряглись из-за активности главного тренера рэгбийной команды «Рать» Степана Чапцова. Давний оппонент Шурманова начал переговоры с федерациями рэгби в соседних регионах, причем не только уральских, но и в ПФО — куда уже выезжал лично. В окружении Шурманова опасаются, что Чапцову через новые контакты удастся продвинуть свою кандидатуру на должность куратора областной сборной и зарекомендовать себя по линии областного минспорта. «В свое время Шурманов приложил много усилий, чтобы Чапцова по загадочным причинам отодвинули от руководства сборной вуза, но в нынешней ситуации вряд ли у соратников опального экс-директора хватит ресурса, чтобы повторно заблокировать оппонента», — отмечают собеседники в спортивной тусовке. Силовики запланировали спецоперации в Екатеринбурге Говорят, сотрудники СУ Следственного комитета России по Свердловской области держат в разработке сразу несколько дел, касающихся будущих судебных процессов над представителями бизнеса. Некоторые задержания и обыски уже вызвали резонанс в Екатеринбурге и области, однако до конца весны будут организованы спецоперации, которые будут претендовать на главные силовые события года, уверены слухачи. Спецслужбы усилили охоту за шпионами После чреды приездов в Екатеринбург журналистов и дипломатов из стран НАТО спецслужбы активизировали работу по противодействию возможным шпионам и провокаторам. По слухам, арест журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича стал «первым звонком», демонстрирующим серьезные намерения спецслужб. Бойцы силовых ведомств уже получили вводные по отработке провокаций. Глава екатеринбургской полиции пытается выслужиться перед генералами… Силовик возглавил городское управление в этом году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Говорят, начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица активно пытается налаживать связи с руководителями других силовых ведомств. Слухачи называют его поведение «выслуживанием», но приближенные к руководителю уверены, что дипломатия, которую он ведет, — это единственный способ заслужить уважение и доверие «верхов» силовых ведомств. Об успехах стратегии Метелицы пока судить рано, но у некоторых она вызывает позитивные эмоции, говорят слухачи. …а подчиненные избегают его Якобы подчиненные Метелицы до сих пор не привыкли к его кандидатуре на посту начальника и к его манере управления. Слухачи говорят, что ситуация в ведомстве в некоторые моменты становится комичной: отдельные провинившиеся сотрудники пытаются избегать руководителя, чтобы лишний раз не объясняться ему и не рассказывать о проделанной работе. Следователи готовят дела против криминальных авторитетов… Свердловские следователи, которые ранее отправили за решетку нескольких авторитетов, в числе которых соратники бывшего экс-вора в законе Трофы, готовят новые дела против представителей криминального мира. Как намекают слухачи, силовики не забыли о сторонниках Трофы и о важных деталях в их биографии. «В ближайшие месяцы могут удивиться жулики, которые уже сидят, но думают, что легко отделались», — говорят слухачи. …и учат бойцов ловить вооруженные банды Тем временем бойцы спецподразделений проходят курсы по ликвидации вооруженных банд, с которыми потенциально могут встретиться на службе. По слухам, в последние месяцы в силовых ведомствах начали проводить дополнительную подготовку даже для самых опытных бойцов. Однако другие слухачи отмечают, что подобная работа запланирована давно и не связана с какими-либо ЧП.



Мешков потроллил областного прокурора Жертвой Александра Мешкова стал областной прокурор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рассказывают, что начальник главка МВД Александр Мешков, ездивший на неделе отчитываться перед заксобранием, не упустил шанса поддеть присутствовавшего там областного прокурора Бориса Крылова. По слухам, Мешков был сильнее других обижен на товарища, который в феврале пропустил коллегию облсуда (там собирались все генералы региона) и даже не прислал вместо себя заместителя. «Ой, неужто и областной прокурор здесь?» — якобы с плутовской улыбкой спросил шеф полиции, переступив порог заксо. Узнал ли об этом подколе сам Крылов, доподлинно неизвестно. Семья экс-министра вернулась в Россию Говорят, жена и дочь экс-министра здравоохранения Андрея Цветкова, а ныне советника губернатора по медицине Андрея Цветкова вернулись на родину, в Екатеринбург. Семья чиновника долгое время проживала в Чехии, но с усилением антироссийских настроений подумывала перебраться в более дружественную Венгрию. Теперь же по каким-то причинам им из-за границы пришлось уехать домой. В деле о взятке главврачу замешан другой руководитель Говорят, взятку задержанному главврачу Нижнетуринской больницы дал руководитель местной организации, занимающейся монтажом бетонных конструкций. Он передал медику 400 тысяч рублей за то, чтобы тот помог «освоить» более шести миллионов из субсидии. Деньги должны были пойти на нужды стариков: на ремонт гериатрического отделения и программу «Старшее поколение». Инсайдеры уточняют, что взяткодатель пока на свободе. «Серый кардинал» вернул себе место в Доме офицеров… Дом офицеров вновь оказался в центре внимания Фото: Александр Мамаев © URA.RU Говорят, что бывший «серый кардинал» Дома офицеров — Виктор Жоров — умудрился выиграть суд и вернуть себе должность. Ранее он по совместительству являлся замначальника ОДО, но в декабре был уволен и подал иск в Кировский суд. «Сотрудники ОДО были потрясены, когда услышали решение судьи. Не менее их потрясло и фанатичное упорство, с которым Жоров возвращал себе кресло зама», — передает осведомленный источник разговоры из кулуаров Дома офицеров. … с помощью бывшего военного Инсайдеры добавляют, что судья, который постановил удовлетворить иск Жорова, раньше служил военным. «До судейской карьеры он был помощником военного прокурора Екатеринбургского гарнизона», — уточняют источники. По их словам, на решение судьи работники Дома офицеров готовят апелляцию. Свердловские активисты готовят письмо Путину Активисты «РодНадзора», которые продолжают выступать против тотальной цифровизации образовательного процесса в школах, готовят обращение. Пикеты не принесли должного результата, поэтому члены движения решили написать президенту РФ Владимиру Путину. Главврач онкоцентра провалил задание свердловского министра Ольга Ковтун руководит вузом уже пять лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Говорят, что руководитель свердловского онкоцентра Борис Мейлах не смог решить кадровый вопрос. В учреждении не хватает высококвалифицированных специалистов. «Мейлах положил все силы, чтобы решить кадровый вопрос в онкоцентре, но, увы, пока не выходит. Тех специалистов, которых не хватает в больнице, найти очень сложно», — отметил источник. На пост ректора УГМУ появился кандидат Ходят слухи, что появился еще один претендент на пост ректора УГМУ (Уральский государственный медицинский университет). «В скором времени в УГМУ будут выбирать ректора. Нынешняя глава вуза Ольга Ковтун руководит учебным заведением последние пять лет. Несмотря на всю влиятельность Ковтун, подвинуть с места ее хотят. Претендентов несколько. Новой фигурой в списке претендентов стала проректор Марина Уфимцева. К слову, шансы у Уфимцевой есть», — отмечает собеседник агентство. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока губернатор Куйвашев решает судьбу детского омбудсмена, его зам участвует в совещаниях политических администраторов. Глава минспорта получает однозначные намеки от силовиков, а у спикера заксо появился новый фаворит. О том, зачем глава свердловской полиции троллит своих статусных коллег и почему региональный бизнес в ужасе затаил дыхание и многом другом — читайте в новом выпуске свердловских «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор не может скрыться от Карапетяна В кабинетах власти подтрунивают, что титул лучшего лоббиста безоговорочно следует присвоить вице-спикеру заксобрания и лидеру справороссов Армену Карапетяну. По слухам, эпатажный бизнесмен начал попадаться на глаза губернатору Евгению Куйвашеву не только в Екатеринбурге, но даже и в Москве. Правда, в резиденции это обстоятельство вызывает беспокойство — там уже подумывают, кто может сливать Карапетяну график главы региона. Куйвашев помиловал Морокова Решение о том, одобрит или нет заксобрание уже переписанный отчет детского омбудсмена Игоря Морокова, принималось на самом высоком уровне. Говорят, последнее слово в этом вопросе было за губернатором Куйвашевым — якобы с ним перед голосованием консультировался парламент. И резиденция, и заксо давно хотели бы наказать Морокова за регулярное хамство и дерзость. Однако Куйвашев согласился дать уполномоченному последний шанс: ближайшие полгода будут для омбудсмена решающими. Чемезов получил вводные по оппозиции… Рассказывают, что вице-губернатор Олег Чемезов на этой неделе участвовал в совещаниях для политических администраторов, главной темой которых был подъем патриотического духа в регионах. По слухам, на встречах прозвучала и любопытная установка — выяснить, какие финансовые группы спонсировали радикальные оппозиционные движения в начале 2000-х годов. А особенно узнать, как они ведут себя сейчас. …, а Буркова сгубила связь с Гайсиным Ходят слухи, что этот тренд — охота на радикальных оппозиционеров и их спонсоров — стал одной из причин для отставки губернатора Омской области, бывшего депутата свердловского заксо Александра Буркова. Якобы политику припомнили, как на рубеже веков он тесно сотрудничал с арестованным бизнесменом Маликом Гайсиным, финансировавшим разные оппозиционные течения, как «Промышленный союз» или «Май». Говорят, что кейс Буркова-Гайсина в итоге может оказаться не последним. Салихова снова отправляют в заксо По слухам, на место депутата-списочника Алексея Коробейникова, который попытается получить мандат по Ирбитскому округу, появился неожиданный кандидат. Вместо ставленника МВД Алексея Таврунова, который обсуждался как основной претендент, на кресло может претендовать «силовой» замгубернатора Азат Салихов. На выборах-2021 его видели чуть ли не спикером нового созыва, а сейчас его контакты с правоохранительным блоком во многом перешли к вице-губернатору Олегу Чемезову. Карлов вмешался в политическую борьбу,… Рассказывают, что министр здравоохранения Андрей Карлов начал прикладывать аппаратные усилия, чтобы начальника госпиталя ветеранов войн Олега Забродина исключили из списка кандидатов в думу Екатеринбурга. Одни утверждают, что интрига удалась: на это место уже подбирают другого авторитетного врача. «Одно из условий — работа в освобожденных субъектах РФ», — уверяют собеседники. Другие настаивают, что ситуация не изменилась и Забродин все-таки будет кандидатом. …за что может поплатиться В правительстве между тем не исключают, что такое упрямство Карлова в отношении своего коллеги может обернуться для него большими проблемами. Забродина давно считают возможным претендентом на пост министра, к тому же он долгое время пользуется доверием самого губернатора. Тревожным звоночком для Карлова наблюдатели находят и слухи, что Забродин от участия в выборах отказался подозрительно легко, без какого-либо надрыва. Рапопорту делают намеки силовики Поговаривают, что министру спорта Леониду Рапопорту стали поступать нехорошие сигналы от людей в погонах. Якобы уважаемому чиновнику дали понять, что правоохранители прекрасно знают о ситуации с финансами в министерстве — и о том, что в одной из федеральных спортивных программ почему-то не хватает довольно крупной денежной суммы. В частности, неприятный разговор на эту тему у Рапопорта, по слухам, состоялся со статусным свердловским силовиком на одном из недавних торжественных мероприятий. Чиновники прячут декларации в зоне СВО Рассказывают, что в последнее время заметно участились «военные» командировки региональных чиновников. Дело в том, что недавним решением Москвы присутствие в зоне боевых действий в течение трех дней снимает обязанность вносить декларацию о доходах. Любопытно, что первым, кто воспользовался этим правом, стал глава антикоррупционного департамента Ильхам Ширалиев, который, по слухам, недавно провел три дня в Макеевке. Бабушкина усиливает оппозиционера… Обитатели заксобрания с интересом наблюдают, как стали развиваться отношения спикера Людмилы Бабушкиной и депутата-бизнесмена от «Новых людей» Владимира Загайнова (в прошлом году именно он сменил в парламенте Ивана Зайченко). Говорят, председатель за короткое время успела убедиться и в лояльности оппозиционера, и в его компетенциях. Прежде нелюдимый Загайнов стал получать от начальницы все больше знаков одобрения — например, на последнем заседании сидел в президиуме вместе с Бабушкиной. У депутатов даже родилась версия, что так спикер тренирует второго представителя «НЛ» Ранта Агаджаняна. …и вызывает ревность у правительства Тем временем в высоких кабинетах подмечают, что у Бабушкиной возникает крепкий и выгодный союз. Уже продолжительное время спикер пользуется безусловной поддержкой областного прокурора Бориса Крылова, который старается посещать не только все заседания парламента, но и совместные с Бабушкиной мероприятия. Говорят, это уже вызывает горькую зависть в правительстве — к исполнительной власти Крылов не так благосклонен. Депутатов подставила сломанная кнопка В заксобрании пересказывают анекдот, персонажами которого стали сразу несколько статусных единороссов. Говорят, на недавнем заседании депутаты, выходившие на трибуну с докладами, не всегда могли проголосовать за принятие того или иного проекта — «трибунная» кнопка западала и срабатывала через раз. По слухам, спикер Бабушкина посчитала неучастие в голосовании умышленной провокацией: после заседания всех подозреваемых вызвали с объяснениями в «чайную комнату». Павлова снова ждут во власти Говорят, в большую политику может вернуться бывший депутат заксобрания, глава завода «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов. 73-летний бизнесмен уже взял под контроль Верхней Дуброво, поселок, где живут многие представители областной элиты, а в будущем готов пойти и дальше. По слухам, Павлов может выдвинуться по Асбестовскому округу против скандально зарекомендовавшего себя депутата Госдумы Максима Иванова. Финансирование ОТВ привлекает внимание Осведомленные источники делятся, что руководство департамента информационной политики всячески возбуждает интерес одного из акционеров «Областного телевидения» к системе финансирования компании. По слухам, она несколько отличается от традиционных схем, что заставляет задуматься миноритарных акционеров. «А может и стать поводом для скандала», — указывают знающие люди. Мэр Екатеринбурга отдохнул в Эмиратах… Стало известно, где мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, скорее всего, провел недельный отпуск, совпавший с днем рождения. Говорят, из Армении, где Орлов был в командировке с большой делегацией, он вылетел в Дубай (ОАЭ), и был там почти всю неделю 20—26 марта. И якобы даже успел повстречаться с некоторыми известными земляками. …и договорился с Тунгусовым По слухам, опальный экс-вице-мэр и бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов — фронтмен старой городской команды — снова советует Орлову. Они тесно общались, когда Орлов только стал мэром, но потом перестали — после того, как узнал губернатор Евгений Куйвашев. Сблизили двух тяжеловесов выборы в гордуму: Орлов столкнулся со спикером Игорем Володиным (фракция миллиардера Виталия Кочеткова), воевать с ним самостоятельно, без поддержки «области», которая пока не вмешивается, тяжеловато. И на тех самых «участившихся встречах», про которые все говорят, Тунгусов якобы собирает деньги в пользу некоторых промэрских кандидатов. Да и в целом консультирует градоначальника по электоральным вопросам. Впрочем, в самой мэрии говорят, что никакого альянса нет. А те, кто говорят, что есть, распускают слухи из политического интереса. У главного финансиста Екатеринбурга — «весеннее обострение» В последние дни коллеги с удивлением наблюдают за вице-мэром по финансам Андреем Корюковым. Менеджер, имеющий репутацию жесткого и крикливого, якобы разошелся пуще прежнего. «На всех орет — с причиной и без. Может, весеннее обострение», — ехидно полагают в администрации. Генералы ведут во власть Екатеринбурга своего кандидата На выборы в гордуму может заявиться неожиданный кандидат — от командования ЦВО. Якобы статусные офицеры даже уже обсудили такой сценарий с первыми лицами региона. Где они хотят вести своего человека, версии разнятся — кто-то говорит, что по округу №21, где военные городки, кто-то — что в Орджоникидзевском районе. «А может, вообще по партийным спискам пойдет», — предположил слухмейкер. Экс-депутат возвращается в игру Бывший свердловский депутат Егор Шаламовских получил спецзадание на выборах в гордуму Екатеринбурга. Пропавший с радаров айтишник, говорят, будет помогать антимэрскому пулу под руководством спикера думы Игоря Володина на электронных праймериз «Единой России» — в частности, покупать верифицированные аккаунты на «Госуслугах» для раскрутки определенных кандидатов. Впрочем, по другой версии, Шаламовских подписала другая команда. Его, например, ранее видели в компании главы регисполкома ЕР Дмитрия Жукова. В борьбу за ЛДПР вмешивают первого зама Орлова Первому вице-мэру Екатеринбурга Игорю Сутягину поставили непрофильную для него задачу: сделать так, чтобы проходное первое место в списке ЛДПР на выборах в гордуму занял депутат Дмитрий Николаев (промэрская команда Алексея Вихарева), а не депутат Антон Гусев, близкий к спикеру думы Игорю Володину. «Николаев занимается школьным питанием, а Гусев работает на „Водоканале“. У Сутягина, отвечающего за хозяйство, есть рычаги воздействия на обоих. Поэтому ему и поручено решить вопрос», — поделился собеседник. Ставленник ФСБ вернулся в Дом офицеров В якобы существующем споре между ФСБ и Минобороны за контроль над окружным Домом офицеров новый поворот. По слухам, креатура спецслужбы Виктор Жоров, которого долгое время называли «серым кардиналом» учреждения, через суд обжаловал решение о его увольнении с поста замначальника, и восстановился. Политика-ветерана наградят за благородство В городской власти не исключают, что будет вознагражден благородный жест бывшего вице-мэра, депутата Михаила Матвеева (представляет ГК «Ренова»), который на предстоящих выборах уступил свой округ №9 сотруднице УрФУ Анне Гурарий (пользуется поддержкой «Синары»). Говорят, взамен в новом созыве Матвеев сможет претендовать на пост вице-спикера — ведь его решение позволило избежать столкновения двух крупнейших ФПГ. Европейские дипломаты ищут стукача в регионе Говорят, после новостей про отъезд из Свердловской области генконсула Великобритании Ричарда Дьюэлла диппредставительство страны стало искать информаторов среди сотрудников. Дипломаты уверены, что информацию из посольства и генконсульства «сливают» высокопоставленные сотрудники, но доказательств найти не могут. Влиятельный спортсмен претендует на место арестованного Шурманова В окружении директора Института физкультуры УрФУ Евгения Шурманова заметно напряглись из-за активности главного тренера рэгбийной команды «Рать» Степана Чапцова. Давний оппонент Шурманова начал переговоры с федерациями рэгби в соседних регионах, причем не только уральских, но и в ПФО — куда уже выезжал лично. В окружении Шурманова опасаются, что Чапцову через новые контакты удастся продвинуть свою кандидатуру на должность куратора областной сборной и зарекомендовать себя по линии областного минспорта. «В свое время Шурманов приложил много усилий, чтобы Чапцова по загадочным причинам отодвинули от руководства сборной вуза, но в нынешней ситуации вряд ли у соратников опального экс-директора хватит ресурса, чтобы повторно заблокировать оппонента», — отмечают собеседники в спортивной тусовке. Силовики запланировали спецоперации в Екатеринбурге Говорят, сотрудники СУ Следственного комитета России по Свердловской области держат в разработке сразу несколько дел, касающихся будущих судебных процессов над представителями бизнеса. Некоторые задержания и обыски уже вызвали резонанс в Екатеринбурге и области, однако до конца весны будут организованы спецоперации, которые будут претендовать на главные силовые события года, уверены слухачи. Спецслужбы усилили охоту за шпионами После чреды приездов в Екатеринбург журналистов и дипломатов из стран НАТО спецслужбы активизировали работу по противодействию возможным шпионам и провокаторам. По слухам, арест журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича стал «первым звонком», демонстрирующим серьезные намерения спецслужб. Бойцы силовых ведомств уже получили вводные по отработке провокаций. Глава екатеринбургской полиции пытается выслужиться перед генералами… Говорят, начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица активно пытается налаживать связи с руководителями других силовых ведомств. Слухачи называют его поведение «выслуживанием», но приближенные к руководителю уверены, что дипломатия, которую он ведет, — это единственный способ заслужить уважение и доверие «верхов» силовых ведомств. Об успехах стратегии Метелицы пока судить рано, но у некоторых она вызывает позитивные эмоции, говорят слухачи. …а подчиненные избегают его Якобы подчиненные Метелицы до сих пор не привыкли к его кандидатуре на посту начальника и к его манере управления. Слухачи говорят, что ситуация в ведомстве в некоторые моменты становится комичной: отдельные провинившиеся сотрудники пытаются избегать руководителя, чтобы лишний раз не объясняться ему и не рассказывать о проделанной работе. Следователи готовят дела против криминальных авторитетов… Свердловские следователи, которые ранее отправили за решетку нескольких авторитетов, в числе которых соратники бывшего экс-вора в законе Трофы, готовят новые дела против представителей криминального мира. Как намекают слухачи, силовики не забыли о сторонниках Трофы и о важных деталях в их биографии. «В ближайшие месяцы могут удивиться жулики, которые уже сидят, но думают, что легко отделались», — говорят слухачи. …и учат бойцов ловить вооруженные банды Тем временем бойцы спецподразделений проходят курсы по ликвидации вооруженных банд, с которыми потенциально могут встретиться на службе. По слухам, в последние месяцы в силовых ведомствах начали проводить дополнительную подготовку даже для самых опытных бойцов. Однако другие слухачи отмечают, что подобная работа запланирована давно и не связана с какими-либо ЧП. Мешков потроллил областного прокурора Рассказывают, что начальник главка МВД Александр Мешков, ездивший на неделе отчитываться перед заксобранием, не упустил шанса поддеть присутствовавшего там областного прокурора Бориса Крылова. По слухам, Мешков был сильнее других обижен на товарища, который в феврале пропустил коллегию облсуда (там собирались все генералы региона) и даже не прислал вместо себя заместителя. «Ой, неужто и областной прокурор здесь?» — якобы с плутовской улыбкой спросил шеф полиции, переступив порог заксо. Узнал ли об этом подколе сам Крылов, доподлинно неизвестно. Семья экс-министра вернулась в Россию Говорят, жена и дочь экс-министра здравоохранения Андрея Цветкова, а ныне советника губернатора по медицине Андрея Цветкова вернулись на родину, в Екатеринбург. Семья чиновника долгое время проживала в Чехии, но с усилением антироссийских настроений подумывала перебраться в более дружественную Венгрию. Теперь же по каким-то причинам им из-за границы пришлось уехать домой. В деле о взятке главврачу замешан другой руководитель Говорят, взятку задержанному главврачу Нижнетуринской больницы дал руководитель местной организации, занимающейся монтажом бетонных конструкций. Он передал медику 400 тысяч рублей за то, чтобы тот помог «освоить» более шести миллионов из субсидии. Деньги должны были пойти на нужды стариков: на ремонт гериатрического отделения и программу «Старшее поколение». Инсайдеры уточняют, что взяткодатель пока на свободе. «Серый кардинал» вернул себе место в Доме офицеров… Говорят, что бывший «серый кардинал» Дома офицеров — Виктор Жоров — умудрился выиграть суд и вернуть себе должность. Ранее он по совместительству являлся замначальника ОДО, но в декабре был уволен и подал иск в Кировский суд. «Сотрудники ОДО были потрясены, когда услышали решение судьи. Не менее их потрясло и фанатичное упорство, с которым Жоров возвращал себе кресло зама», — передает осведомленный источник разговоры из кулуаров Дома офицеров. … с помощью бывшего военного Инсайдеры добавляют, что судья, который постановил удовлетворить иск Жорова, раньше служил военным. «До судейской карьеры он был помощником военного прокурора Екатеринбургского гарнизона», — уточняют источники. По их словам, на решение судьи работники Дома офицеров готовят апелляцию. Свердловские активисты готовят письмо Путину Активисты «РодНадзора», которые продолжают выступать против тотальной цифровизации образовательного процесса в школах, готовят обращение. Пикеты не принесли должного результата, поэтому члены движения решили написать президенту РФ Владимиру Путину. Главврач онкоцентра провалил задание свердловского министра Говорят, что руководитель свердловского онкоцентра Борис Мейлах не смог решить кадровый вопрос. В учреждении не хватает высококвалифицированных специалистов. «Мейлах положил все силы, чтобы решить кадровый вопрос в онкоцентре, но, увы, пока не выходит. Тех специалистов, которых не хватает в больнице, найти очень сложно», — отметил источник. На пост ректора УГМУ появился кандидат Ходят слухи, что появился еще один претендент на пост ректора УГМУ (Уральский государственный медицинский университет). «В скором времени в УГМУ будут выбирать ректора. Нынешняя глава вуза Ольга Ковтун руководит учебным заведением последние пять лет. Несмотря на всю влиятельность Ковтун, подвинуть с места ее хотят. Претендентов несколько. Новой фигурой в списке претендентов стала проректор Марина Уфимцева. К слову, шансы у Уфимцевой есть», — отмечает собеседник агентство. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.