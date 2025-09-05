В Екатеринбурге массово задерживают рейсы. Скрин

Задержаны пять рейсов
Задержаны пять рейсов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 5 сентября перенесли пять рейсов авиакомпаний Utair, «Уральские авиалинии» и Red Wings. Это следует из онлайн-табло авиагавани.

Судя по расписанию, перенесли два рейса Utair в Тюмень (UT-280) и Уфу (UT-1105), два от «Уральских авиалиний» во Владивосток (U6-571) и Наманган (U6-2963) и один рейс Red Wings в Казань (WZ-1067). Вылеты задерживаются от получаса до трех часов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» изменения в расписании связали с поздним прибытием самолетов. От остальных компаний ответ ожидается.

Фото:

