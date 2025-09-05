В екатеринбургском аэропорту Кольцово вечером 5 сентября перенесли пять рейсов авиакомпаний Utair, «Уральские авиалинии» и Red Wings. Это следует из онлайн-табло авиагавани.
Судя по расписанию, перенесли два рейса Utair в Тюмень (UT-280) и Уфу (UT-1105), два от «Уральских авиалиний» во Владивосток (U6-571) и Наманган (U6-2963) и один рейс Red Wings в Казань (WZ-1067). Вылеты задерживаются от получаса до трех часов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям перевозчиков. В «Уральских авиалиниях» изменения в расписании связали с поздним прибытием самолетов. От остальных компаний ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!