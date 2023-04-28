«Марафон желаний» и судьбы городских призраков Екатеринбурга

Отдыхать екатеринбуржцы будут в майские праздники три дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году первомайские праздники оказались не такими длинными, без привычного шествия, однако не менее насыщенными в плане культурных событий. URA.RU подготовило афишу, которая поможет вам определиться с планами с 29 апреля по 1 мая.

Парусные гонки будут проходить в несколько этапов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спортивные события

Спортивные состязания будут сосредоточены в центре города 30 апреля. Здесь в 12:30 начнется 85-я традиционная эстафета «Весна Победы», а после нее — легкоатлетический забег «Майская гроза».

Для любителей водных соревнований пройдут гонки под парусом. На городском пруду 21 команда будет выяснять, кто станет чемпионом по парусному спорту. Первые регаты с юниорами выйдут на воду 29 апреля с 13:00, в это же время 30 апреля состоится торжественное открытие чемпионата и гонки, которые продлятся до 17:00. Завершатся соревнования 1 мая — финаль начнется в 10:00.

Экскурсии

Мистические истории о городе расскажут 29 и 30 апреля в 17:00 и 14:00 соответственно. Гиды поведают о трагических судьбах призраков, которые обитают на улицах Екатеринбурга, где находятся старинные кладбища и почему важно проверять историю земельного участка, на котором вы проживаете.

Также екатеринбургские гиды предлагают отправиться на «Марафон желаний». Горожан ждут 30 апреля в 15:00 на экскурсию, где расскажут, как появилась традиция кидать монетки в фонтан и о чем мечтали в СССР. Также гости смогут освободить пространство для течения энергии с помощью специальной практики, перезапустить свой жизненный цикл на нулевом километре и съесть печенье с предсказаниями.

Екатеринбуржцы смогут выбрать развлечения как на открытом воздухе, так и в помещениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выставки и фестивали

В парке Маяковского отметят День рождения «Копейки» — на Театральной площади (между Вкусной улицей и аттракционами для малышей) в 11:00 пройдет выставка советского автопрома. Гости смогут пообщаться с владельцами ВАЗ-2101 «Жигули» и сфотографироваться с машинами до 15:00, вход свободный.

Здесь же 30 апреля и 1 мая состоится «Юрточный фестиваль», где можно будет угоститься интернациональными угощениями. Горожанам представят традиционную кухню Кыргызской Республики, а также расскажут об обычаях и традициях этой страны.

Концерты

Окунуться в атмосферу конца прошлого столетия предлагают с помощью фестиваля «Супердискач 90-х». Перед екатеринбуржцами выступят группы «Отпетые Мошенники», «Фактор 2», «Турбомода» «Стрелки» (Юлия Беретта), певица Акула и другие. Стоимость билета — от 2500 рублей, место — ДИВС, время — 19:00.

Не менее легендарные песни прозвучат в клубе «Фабрика». Там выступит рок-группа «Мураками», известная песнями «Нулевой километр», «Не спеши» и «Бред». Музыканты представят екатеринбуржцам новый альбом «В песнях навсегда». Концерт начнется в 19:00, билет обойдется в 1200 рублей.