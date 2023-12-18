Мишустин показал, каким будет председательство России в СНГ

«Мягкая сила» России заключается не только в шоколаде

18 декабря 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил культурно-гуманитарную повестку СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин представил план нашей страны на следующий год председательствования в СНГ. Вопреки статусу председателя правительства, повестка оказалась не политической, а гуманитарной. Обнаружилось это на выставке «Россия», куда премьеры стран СНГ приехали после субботнего осмотра кондитерской фабрики (ту поездку эксперты также считают демонстрацией soft power России). Губернаторы отчитались главам правительств СНГ, о том в каких сферах и в каком объеме их регионы работают с той или иной республикой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Своих коллег по СНГ Михаил Мишустин встретил в Москве еще в выходные, но официальное мероприятие у них состоялось только в понедельник — на ВДНХ провели заседание Совета глав правительств. Но быть на ВДНХ и начать работу сразу с официального мероприятия теперь невозможно — в павильонах проходит выставка достижений «Россия», и Мишустин сначала устроил экскурсию по ней. На стендах премьеров встречали губернаторы и отчитывались о том, в каких сферах и в каком объеме их регионы работают с той или иной республикой. Примерными выбрали Свердловскую, Челябинскую, Ленинградскую, Белгородскую, Кировскую, Московскую области, Татарстан и Башкортостан, а также Санкт-Петербург и Москву. В начале заседания Совета Михаил Мишустин напомнил, что в следующем году председательство в СНГ переходит к России: «Россия придает особое значение развитию взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. Это уникальная и востребованная площадка для обсуждения значимых вопросов многостороннего сотрудничества на благо наших людей». Особое внимание Мишустина было направлено на укрепление русского языка в объединении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Особое внимание премьера было направлено на укрепление русского языка в объединении: «Нынешний — это Год русского языка как языка межнационального общения в СНГ, в рамках которого лидеры наших стран в октябре в Бишкеке подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. И мы, как руководители правительств, обеспечим старт ее практической деятельности, что будет способствовать продвижению общего достояния — русского языка — на Евразийском континенте. И, конечно, как следствие, поможет укрепить наши добрососедские, братские отношения». Также Мишустин перечислил важные для России темы: память о Великой Отечественной войне и проведение акций «Бессмертный полк»;

спортивные игры стран Содружества;

проведение песенного конкурса «Интервидение»;

реализация проекта «Культурные столицы Содружества»;

проведение в Ташкенте первого опыта Молодежной столицы СНГ. Обсуждение культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества — новый тренд, считает Гращенков Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Вложения в гуманитарную сферу, в культуру и не приносят сиюминутной отдачи. Но в перспективе они имеют огромный мультипликативный эффект», — подчеркнул глава российского правительства. Обсуждение культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества — новый тренд, который Россия создает для предстоящего председательства. Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что у ближайших стран на такой вид сотрудничества есть спрос. «Есть тренд на гуманитарную повестку, поскольку с экономической все сложно. Россия по-прежнему осуществляет серый, параллельный импорт через Казахстан и прочие страны. Страны рискуют попасть под санкции, но все равно для них это остается важной частью их экономики», — пояснил он. Киреев пояснил, что после распада СССР страны нуждались в экономической интеграции, поскольку понимали, что «расстались друг с другом всерьез и надолго» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Замдиректора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев пояснил, что после распада СССР страны нуждались в экономической интеграции, поскольку понимали, что «расстались друг с другом всерьез и надолго». Со временем же возникла потребность и в культурной интеграции. «У нас уже есть задел в плане экономического сотрудничества и даже в вопросах обеспечения безопасности. А вот гуманитарные аспекты у нас очень провисают. Это вообще была слабая черта России последних десятилетий. Упор делался в отношении со всеми нашими партнерами на экономическое взаимодействие, что привело к неожиданно плохим последствиям». Гращенков добавляет и политическое объяснение, почему акцент был сделан на обсуждении культурных отношений: «В следующем году будет смена правительства, а нынешний премьер в числе тех, кто может стать кандидатом на пост главы правительства при новом президенте. Сегодня договариваться о конкретных экономических параметрах было бы не совсем уместно, учитывая, что нужно будет пройти этот период нового политического согласования». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил план нашей страны на следующий год председательствования в СНГ. Вопреки статусу председателя правительства, повестка оказалась не политической, а гуманитарной. Обнаружилось это на выставке «Россия», куда премьеры стран СНГ приехали после субботнего осмотра кондитерской фабрики (ту поездку эксперты также считают демонстрацией soft power России). Своих коллег по СНГ Михаил Мишустин встретил в Москве еще в выходные, но официальное мероприятие у них состоялось только в понедельник — на ВДНХ провели заседание Совета глав правительств. Но быть на ВДНХ и начать работу сразу с официального мероприятия теперь невозможно — в павильонах проходит выставка достижений «Россия», и Мишустин сначала устроил экскурсию по ней. На стендах премьеров встречали губернаторы и отчитывались о том, в каких сферах и в каком объеме их регионы работают с той или иной республикой. Примерными выбрали Свердловскую, Челябинскую, Ленинградскую, Белгородскую, Кировскую, Московскую области, Татарстан и Башкортостан, а также Санкт-Петербург и Москву. В начале заседания Совета Михаил Мишустин напомнил, что в следующем году председательство в СНГ переходит к России: «Россия придает особое значение развитию взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. Это уникальная и востребованная площадка для обсуждения значимых вопросов многостороннего сотрудничества на благо наших людей». Особое внимание премьера было направлено на укрепление русского языка в объединении: «Нынешний — это Год русского языка как языка межнационального общения в СНГ, в рамках которого лидеры наших стран в октябре в Бишкеке подписали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. И мы, как руководители правительств, обеспечим старт ее практической деятельности, что будет способствовать продвижению общего достояния — русского языка — на Евразийском континенте. И, конечно, как следствие, поможет укрепить наши добрососедские, братские отношения». Также Мишустин перечислил важные для России темы: «Вложения в гуманитарную сферу, в культуру и не приносят сиюминутной отдачи. Но в перспективе они имеют огромный мультипликативный эффект», — подчеркнул глава российского правительства. Обсуждение культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках Содружества — новый тренд, который Россия создает для предстоящего председательства. Гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что у ближайших стран на такой вид сотрудничества есть спрос. «Есть тренд на гуманитарную повестку, поскольку с экономической все сложно. Россия по-прежнему осуществляет серый, параллельный импорт через Казахстан и прочие страны. Страны рискуют попасть под санкции, но все равно для них это остается важной частью их экономики», — пояснил он. Замдиректора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев пояснил, что после распада СССР страны нуждались в экономической интеграции, поскольку понимали, что «расстались друг с другом всерьез и надолго». Со временем же возникла потребность и в культурной интеграции. «У нас уже есть задел в плане экономического сотрудничества и даже в вопросах обеспечения безопасности. А вот гуманитарные аспекты у нас очень провисают. Это вообще была слабая черта России последних десятилетий. Упор делался в отношении со всеми нашими партнерами на экономическое взаимодействие, что привело к неожиданно плохим последствиям». Гращенков добавляет и политическое объяснение, почему акцент был сделан на обсуждении культурных отношений: «В следующем году будет смена правительства, а нынешний премьер в числе тех, кто может стать кандидатом на пост главы правительства при новом президенте. Сегодня договариваться о конкретных экономических параметрах было бы не совсем уместно, учитывая, что нужно будет пройти этот период нового политического согласования».