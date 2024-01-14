Свердловских зеков предложили объединить в кооператив

«Сегодня осужденными как микроскопом гвозди забивают»

15 января 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Объединившись, свердловские ИК смогут получать прибыль не 200 млн, а миллиард, считает правозащитник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если все колонии Свердловской области объединить и передать в концессию, то можно в течение пяти лет перейти на самоокупаемость. Екатеринбургский правозащитник Сергей Кириллов, член общественно-наблюдательной комиссии рассказал URA.RU о своем экспериментальном проекте, который он продвигает в региональный ГУФСИН. «Мы с товарищами разработали проект „Кооперация“. Он универсален для решения любых экономических и производственных проблем в стране в принципе, но сегодня мы привязали его к пенитенциарной системе. Его цель — увеличение производительности труда заключенных, переход на самоокупаемость и получение прибыли. Поскольку в России такое предложение звучит впервые, можно провести эксперимент на Свердловской области», — сказал Кириллов, который состоит в ОНК 10 лет. Правозащитник гарантирует, что в колониях останутся все рабочие места и добавятся новые для нужных специалистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По его словам, из данных свердловского ГУФСИН следует, что за 2023 год заключенными было выпущено продукции на 3 миллиарда 200 миллионов рублей. При этом прибыль составила около 200 млн. «Но это несопоставимо. В разговорах представители ГУФСИН подчеркивают, что для них прибыль не главное. Для нас, общественности, важно чтобы не было рецидивистов, то есть исправление преступников трудом. А не происходит ни того, ни другого — зеки зарабатывают копейки», — рассуждает правозащитник. Он предлагает объединить все свердловские ИК в один кооператив с общей экономикой. Принципиально новым будет иное отношение к труду и разделение обязанностей. Сотрудникам ГУФСИН оставят их главную прерогативу — охрану заключенных. Все, что касается производства, возьмут на себя специалисты — экономисты, производственники и так далее. Среди сидельцев много талантливых людей, но их способности пропадают даром, считает защитник прав заключенных Фото: Анна Майорова © URA.RU «Сегодня осужденными как микроскопом гвозди забивают. А ведь в нашей области 13 тысяч заключенных, и среди них есть айтишники, художники, дизайнеры и прочее, из которых сделали чернорабочих. А ведь за счет максимального использования компетенций осужденных мы повысим производительность труда, повысим прибыль в несколько раз!» — уверен Кириллов. Среди плюсов он называет экономию бюджетных средств (по словам правозащитника, из российского бюджета в год тратится более 300 млрд на всю систему ГУФСИН), выход на самоокупаемость, получение прибыли и улучшение условий жизни как самих заключенных, так и фсиновцев. «Когда мы переведем колонии в концессию, мы сможем поднять людям зарплаты, построить жилье, обеспечить автомобилями и другими благами. И осужденные будут жить лучше, и сотрудники ГУФСИН решат свои проблемы — и домашние, и рабочие. Мы поможем им с детскими садами, отдыхом, пенсиями. Сейчас в колониях катастрофически не хватает специалистов, а с концессией к нам очередь будет стоять, потому что условия будут достойные! Опять же заключенные смогут быстрее выплачивать иски потерпевшим», — считает правозащитник. Арестанты могут производить продукцию как для внутреннего, так и для внешнего потребления, и успешно продавать ее, уверен Кириллов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Он пояснил, что колонии в концессию согласно законодательству можно передавать на конкурентной основе. Концессионером может выступить какой-то частный инвестор. О своем проекте правозащитники не раз докладывали начальнику свердловского ГУФСИН Александру Федорову. Корреспондент обратился в ведомство с просьбой прокомментировать идею. «Свердловское управление ГУФСИН работает в соответствии с действующим уголовно-исполнительным законодательством РФ. Им установлен определенный порядок организации производства в исправительных учреждениях, который регулируется на федеральном уровне. Это предложение не соответствует установленному порядку», — пояснили в пресс-службе регионального ГУФСИН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если все колонии Свердловской области объединить и передать в концессию, то можно в течение пяти лет перейти на самоокупаемость. Екатеринбургский правозащитник Сергей Кириллов, член общественно-наблюдательной комиссии рассказал URA.RU о своем экспериментальном проекте, который он продвигает в региональный ГУФСИН. «Мы с товарищами разработали проект „Кооперация“. Он универсален для решения любых экономических и производственных проблем в стране в принципе, но сегодня мы привязали его к пенитенциарной системе. Его цель — увеличение производительности труда заключенных, переход на самоокупаемость и получение прибыли. Поскольку в России такое предложение звучит впервые, можно провести эксперимент на Свердловской области», — сказал Кириллов, который состоит в ОНК 10 лет. По его словам, из данных свердловского ГУФСИН следует, что за 2023 год заключенными было выпущено продукции на 3 миллиарда 200 миллионов рублей. При этом прибыль составила около 200 млн. «Но это несопоставимо. В разговорах представители ГУФСИН подчеркивают, что для них прибыль не главное. Для нас, общественности, важно чтобы не было рецидивистов, то есть исправление преступников трудом. А не происходит ни того, ни другого — зеки зарабатывают копейки», — рассуждает правозащитник. Он предлагает объединить все свердловские ИК в один кооператив с общей экономикой. Принципиально новым будет иное отношение к труду и разделение обязанностей. Сотрудникам ГУФСИН оставят их главную прерогативу — охрану заключенных. Все, что касается производства, возьмут на себя специалисты — экономисты, производственники и так далее. «Сегодня осужденными как микроскопом гвозди забивают. А ведь в нашей области 13 тысяч заключенных, и среди них есть айтишники, художники, дизайнеры и прочее, из которых сделали чернорабочих. А ведь за счет максимального использования компетенций осужденных мы повысим производительность труда, повысим прибыль в несколько раз!» — уверен Кириллов. Среди плюсов он называет экономию бюджетных средств (по словам правозащитника, из российского бюджета в год тратится более 300 млрд на всю систему ГУФСИН), выход на самоокупаемость, получение прибыли и улучшение условий жизни как самих заключенных, так и фсиновцев. «Когда мы переведем колонии в концессию, мы сможем поднять людям зарплаты, построить жилье, обеспечить автомобилями и другими благами. И осужденные будут жить лучше, и сотрудники ГУФСИН решат свои проблемы — и домашние, и рабочие. Мы поможем им с детскими садами, отдыхом, пенсиями. Сейчас в колониях катастрофически не хватает специалистов, а с концессией к нам очередь будет стоять, потому что условия будут достойные! Опять же заключенные смогут быстрее выплачивать иски потерпевшим», — считает правозащитник. Он пояснил, что колонии в концессию согласно законодательству можно передавать на конкурентной основе. Концессионером может выступить какой-то частный инвестор. О своем проекте правозащитники не раз докладывали начальнику свердловского ГУФСИН Александру Федорову. Корреспондент обратился в ведомство с просьбой прокомментировать идею. «Свердловское управление ГУФСИН работает в соответствии с действующим уголовно-исполнительным законодательством РФ. Им установлен определенный порядок организации производства в исправительных учреждениях, который регулируется на федеральном уровне. Это предложение не соответствует установленному порядку», — пояснили в пресс-службе регионального ГУФСИН.