В Нижневартовске готовятся к введению режима ЧС из-за паводка

Власти Нижневартовска и МЧС готовятся к возможному введению режима чрезвычайной ситуации на территории города. Уровень воды в Оби уже достиг отметки в 9 метров 16 сантиметров, и от критического уровня его отделяют 64 сантиметра. В зонах затопления выставлены спасательные пункты, а автомобильные дороги укрепляют дамбами. О том, как в Нижневартовске готовятся к отражению стихии — в материале URA.RU.
«Вода у нас прибывает не так стремительно, как в других регионах. Такой волны у нас не предвидится. Но и критической отметки в 9 метров 80 сантиметров уровня воды в Оби мы дожидаться не будем. Если ситуация стремительно ухудшится, введем режим чрезвычайной ситуации. Это правовой режим, который позволяет совершать определенные действия», — уточнил глава управления по ДГО и ЧС мэрии Нижневартовска Вадим Татаренков в беседе с журналистом URA.RU.
По информации управления, критически важных для экономики, потенциально опасных объектов, а также объектов, связанных с химической опасностью, в зоне подтопления нет. «Судя по уровням воды, начали оттаивать маленькие речки, питающие Обь и Васюганское болото в Томской области. Также продолжает оттаивать земля. Однако ничего предугадать невозможно. Были года, когда мы думали, что будет затопление, но паводок в мае останавливался. У нас даже первоначальный прогноз был — 8 метров 90 сантиметров — верхний порог уровня воды, и вот поменяли до 9 метров 80 сантиметров», — пояснил Татаренков.
По его словам, чтобы проследить тенденцию к изменению уровня воды в реке, эксперты оценивают ее уровень в населенных пунктах Томской области: Александровская, Каргасок, Колпашево, Молчаново. «Сейчас мы ждем, когда это все выйдет на плато, то есть стабилизируется уровень воды. В случае снижения этого показателя хотя бы на 1 сантиметр в течении трех-пяти дней, можно будет говорить об улучшении паводковой обстановки», — сообщил глава управления по ДГО и ЧС.
Дорога в районе «Палиевских дач» ушла под воду
На данный момент автомобильная дорога на «Палиевские дачи» на двух ее отрезках ушла под воду. Пока подтопленные участки трассы обозначены дорожными сигнальными вешками для проезда транспорта. Однако в случае ухудшения обстановки, по данным управления по ДГО и ЧС Нижневартовска, движение по дороге для легкового транспорта будет перекрыто.
Вода также подходит к жилым частным домам в старом районе города. Несколько проселочных дорог уже оказались под водой. Кроме того, в пойме реки можно увидеть затопленные автомобили. Местные жители возводят самодельные дамбы и отсыпают местность вокруг домов песком.
Ситуация в районе РЭБ Флота
Мэрия Нижневартовска совместно с подразделением МЧС построила дамбу, разделяющую берег Оби и единственную автомобильную дорогу, которая связывает город и десятки садово-огороднических товариществ. Подтопление уже настигло СО «Коммунальник-1» и «Жилищник». Мост, соединяющий эти и другие дачные массивы с дорогой к городу, находится на высоте около полуметра от уровня воды в реке.
Какие меры принимают власти города
Татаренков рассказал, что в районе города установлено два спасательных поста. «Первый пост в районе РЭБ Флота рядом с магазином „Лия“. И второй — на улице Восточной, направление СНТ „Ремонтник-87“. Это так называемые „Палиевские дачи“. Цель — это уменьшить время реагирования — мы приблизили эти посты к возможным зонам подтопления», — поделился Татаренков. В случае угрозы жизни и здоровью и при необходимости эвакуации эти посты будут круглосуточно работать. Днем спасатели именно оттуда будут осуществлять свои выезды.
Также власти города продолжают точечно оказывать помощь председателям дачных товариществ по заявкам. Песок, мешки для возведения укреплений. Также мэрия организовала пункты временного размещения для эвакуированных вартовчан и заключила договоры с гостиницами города. Впрочем, пока этой возможностью никто из горожан не воспользовался.
»Самое главное — не оставайтесь, не ждите. Если видите, что все уже, завтра-послезавтра затопит — обращайтесь. У кого единственное жилье, особенно если есть дети, мы готовы разместить», — обратился Татаренков к жителям Нижневартовска.
Сотрудники управления по ДГО и ЧС города прибегли к помощи волонтеров для информирования людей в зоне риска подтопления. Они обходят садовые товарищества и распространяют инструкции о том, что делать при возникновении опасной ситуации.
Что ждет вартовчан в случае введения режима ЧС
В случае введения ЧС в Нижневартовске из-за опасного уровня воды в реке Обь изменится режим реагирования различных ведомств и организаций, начиная от спасателей, и заканчивая коммунальными службами города. Зона ЧС будет оцеплена, большое внимание будет направлено на охрану общественного порядка, вплоть до ограничения продажи алкоголя. Меры надзора значительно ужесточаются. В беседе с URA.RU пресс-секретарь МЧС Югры Вадим Симоненко рассказал, что существует возможность перевести силы из одного муниципалитета в другой, или даже запросить помощь других регионов.
«Есть необходимость эвакуироваться — значит необходимо эвакуироваться. Чтобы потом не происходило таких случаев, что кто-то оказался как один на льдине. Спасатели, конечно, будут работать в этом направлении, но в таком случае все равно остается угроза жизни и здоровью человека, потому что он находится в неестественной обстановке», — пояснил Симоненко.
Паводок в Нижневартовске в 2015 году
Летом 2015 года жители Нижневартовска уже сталкивались с последствиями паводка. Причем, половодье, накрывшее город в тот год, можно назвать самым масштабным в истории столицы Самотлора. Тогда уровень воды в реке Обь достигла 10 метров 61 сантиметра, что стало абсолютным рекордом. Спасатели объявили режим чрезвычайного происшествия и в срочном порядке эвакуировали местных жителей, потерпевших бедствие.
В зоне подтопления находились как минимум 370 садовых участков, частично либо полностью в воду погрузились более 140 строений. Больше всего пострадали жители района РЭБ Флота и «Палиевских дач».
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