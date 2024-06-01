В ХМАО перекупы из-под полы торгуют автомобильными номерами

В ХМАО появился черный рынок продажи автомобильных номеров с красивыми цифрами. В соцсети «Вконтакте» работает десяток сообществ, которые предлагают приобрести «элитный» автомобильный номер югорским автомобилистам. О том, как это все работает и насколько легально в материале URA.RU
Сколько стоит красота
В соцсети «Вконтакте» в тематической группе с 25 тысячами подписчиков перекупы предлагают землякам купить номера, как, например, с тройными цифрами (555), зеркальными (414) или просто красивыми (700, 414, 001). Цены сильно варьируются. Например, за номер с цифрами 111 владелец затребовал 285 тысяч рублей, а вот зеркальные номера (979) обойдутся в 60 тысяч рублей. Всего в «Вконтакте» таких групп насчитывается порядка десятка. В самой крупной почти 63 тысяч подписчиков.
На сервисах бесплатных объявлений такая услуга не востребована. Однако одно единственное объявление, выданное по запросу, находится в самом топе. Сервис предлагает автомобилистам приобрести красивый номер от 1500 рублей за единицу. При чем, автор объявления утверждает, что продает номера легально.
Журналист агентства связался с человеком, который предлагает услугу «перевешивания» номера. Он объяснил, как работает схема:
«Желающий „перевесить номера“ арендует (покупает на время сделки — прим. ред.) автомобиль. Это стоит около пяти тысяч рублей. Когда он находит машину — собственник формально продает заказчику машину и делает запись на Госуслугах о том, чтобы повесить номер на другой автомобиль и поставить его на учет. Необходимо сделать две страховки и две госпошлины, вся эта процедура в среднем обходится в 15 тысяч рублей.», — рассказал мужчина. После процедуры машина возвращается владельцу, так же через договор купли-продажи.
Сторона закона
Журналист агентства взял комментарий у адвоката и автоюриста Сергея Радько. Он пояснил, что продажа номеров в России незаконна. «Есть такая схема — „красивый“ номер вешается на старый автомобиль, который продается за копейки, а затем этот номер покупатель перевешивает на свой автомобиль. Но сами номера не продаются», — прокомментировал журналисту URA.RU Сергей Радько.
Получить госномер по закону можно только в Госавтоинспекции. Госномер, купленный с рук — всего лишь кусок металла. А езда с ним может квалифицироваться как управление транспортным средством с заведомо подложным государственным регистрационным знаком. За это по закону предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 2500 рублей для граждан, от 15 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.
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