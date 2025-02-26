Путин сделал ход конем, предложив США осваивать месторождения Донбасса

Своей идеей, что Россия и США вместе смогут осваивать месторождения редкоземельных металлов в Донбассе, президент РФ Владимир Путин подталкивает своего коллегу Дональда Трампа к признанию Донбасса. Как объяснил в интервью URA.RU профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, если Трамп пойдет на это, значит, подтвердит достижение Россией ее целей в СВО.
«Если Трамп согласится на то, что американские компании будут в этих регионах добывать редкоземельные металлы, это фактически будет признанием Донбасса за Россией. Мы об этом даже мечтать не могли», — сказал эксперт.
По мнению Ткаченко, в целом сотрудничество России и США в сфере редкоземельных металлов потенциально имеет перспективу. Это выгодно РФ, так как США могут привнести не только деньги, но и технологии.
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