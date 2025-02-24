Президент Владимир Путин отреагировал на сделку США и Украины по редкоземельным металлам. На фоне переговоров Вашингтона и Киева российский лидер провел совещание, на котором обсудил развитие отрасли. Как объяснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, запасы редкоземельных металлов в России настолько велики, что разрабатывать их вполне можно вместе с иностранными, в том числе американскими компаниями.
«Это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса», — отметил Путин и напомнил, что обсудить развитие отрасли решено было три дня назад — на Форуме будущих технологий.
По его словам, Россия должна «соответствовать динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного, уверенного развития российской экономики». «Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее.
Это приоритетное направление, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан. На решение поставленных задач важно нацелить все имеющиеся инструменты и механизмы развития», — заявил президент.
Чуть позже в интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства заметил, что Россия обладает крупнейшими запасами редкоземельных металлов. По этому показателю входит в список лидирующих стран. Для развития этой отрасли Москва готова сотрудничать с иностранными партнерами. В том числе — с Соединенными Штатами, и в том числе — на территории Донбасса.
Как объяснил URA.RU депутат ГД Станислав Наумов, считает, что сотрудничество России и США в сфере добычи редкоземельных металлов — реальные перспективы. Это касается и новых регионов страны.
Запасы в стране действительно большие, и их надо разрабатывать. «К 2030 году мы ставим задачу полностью обеспечить предприятия оборонно-промышленного комплекса редкоземельными металлами и войти в пятерку ведущих поставщиков редкоземельных металлов на мировой рынок, где сегодня доминирует Китай. Для этого будет использоваться закон о технологической политике, принятый в конце 2024 года, так как именно он создает комплексные условия для увеличения инвестиций в месторождения, которые есть и в Мурманске, и в Якутии, и на Северном Кавказе. Важно создать максимально благоприятные привлекательные условия для инвестиций как в добычу металлов, так и в их переработку в интересах потребителей», — отметил Наумов.
Совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов прошло на фоне подготовки сделки между США и Украиной по редкоземельным металлам. Документ может быть подписан уже в ближайшее время. При этом Трамп настаивает, чтобы соглашение было не просто подписано Владимиром Зеленским, но и одобрено Верховной Радой.
По официальным данным, объемы редкоземельных металлов в России в 2017 году оставили 26,9 млн тонн. А в 2024 году, по данным Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), указанны объемы в 28,7 млн тонн. Это второй показатель в мире после Китая (44 млн тонн).
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