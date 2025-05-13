Путин передал Западу последнее предложение перед Стамбулом

Президент Владимир Путин заставляет Европу сделать сложный выбор перед переговорами по конфликту на Украине в Стамбуле. На встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 13 мая в Кремле глава государства обсудил условия возвращения иностранных компаний, но призвал быть готовыми к любым шагам геополитических противников. Как объяснили эксперты URA.RU, Путин предоставил Западу два варианта — восстановить сотрудничество и вернуть иностранные бренды на российский рынок или продолжить конфронтацию.
Встреча главы государства с бизнесом на юбилейном XX съезде «Деловой России» прошла в гибридном формате. В ситуационном центре в Кремле Путин вживую пообщался с руководством организации и председателями ее многочисленных комитетов. По видеосвязи с ними держали контакт члены правительства, руководство Центробанка, предприниматели из всех 89 регионов, которые смогли получить мгновенную реакцию государства на предложения и подсветить какие-то трудности.
Обсуждение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации, а именно так звучит главная тема пленарного заседания, заняло более двух часов. Если бы не плотный график президента, встреча могла бы точно побить все рекорды по продолжительности. Всего в мероприятии приняли участие более тысячи человек.
Открывая встречу, Путин отметил результативность совместной работы государства, бизнеса и работников. «Своего рода сплав предпринимательской свободы, инициативы, квалификации рабочих, инженеров, специалистов самых разных направлений», — пояснил президент. Благодаря этому, несмотря на все сложности и внешнее давление, рост ВВП в 2024 году составил 4,3%, в 2023 чуть меньше — 4,1%, отметил Путин.
По словам председателя «Деловой России» Алексея Репика, российские бизнесмены в самый критический момент не струсили и стали надежным тылом. Коллективы привыкли к санкционным «бомбардировкам», научились исправлять ошибки, адаптироваться, продолжил руководитель организации, добавил Репик.
«Наша встреча проходит в особенное время. Вокруг предстоящих возможных переговоров (в Стамбуле. — Прим. ред.) известные товарищи будут снова строить свои козни, запугивать введением сотых-пятисотых пакетов санкций и пугать нас апокалипсисами. Можно сразу сказать: не выйдет. Мы справились в 2022 году, справимся и сейчас», — заверил Репик президента.
Несмотря на санкции, крупный иностранный бизнес выходит с просьбами вернуться на российский рынок, заявил Путин. Президент предложил по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели уходить из России. При этом глава государства выступил категорически против возвращения компаний, финансировавших ВСУ.
“Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы (возвращения иностранного бизнеса — Прим. ред.) с прагматической точки зрения. Выгодно нам? Значит, ее надо пускать. Невыгодно? Надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть. <...> Мы должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие годы”, — сказал глава государства.
Президент призвал готовиться к любым шагам со стороны «наших возможных будущих недоброжелателей», потому эти «придурки» вводят свои экономики в рецессии, лишь бы навредить России. Участники встречи обсудили и многие другие вопросы: инфляцию, ключевую ставку, снижение НДС для общепита, сложности регистрации новых лекарств, дистанционную продажу вина, развитие сельского хозяйства и туризма в Новороссии.
После окончания мероприятия Алексей Репик рассказал корреспонденту URA.RU, что главное было показать президенту поддержку со стороны российского бизнеса. «Владимир Владимирович сегодня привлек к работе над нашими вопросами практически все правительство. Огромный набор решений подготовлен или взят в проработку», — отметил Репик. В свою очередь специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что Путин «заглянул немного вперед — как бы в жизнь после „, когда политические препоны для иностранного бизнеса с „той стороны“ будут сняты.
“Главное, что прозвучал сам принцип, по которому будет проходить «фильтрация». Это выгода. Разумеется, не для кого-то конкретно, а для экономики в целом”, — прокомментировал Титов возвращение западных компаний.
Еще перед началом встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о том, видят ли в Кремле европейцев за столом переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле 15 мая, заявил, что Европа занимает «провоенный подход», который резко контрастирует с позициями Москвы и Вашингтона. Перед важными переговорами Путин заставляет Европу задуматься о пересмотре столь воинственной антироссийской позиции, объяснили эксперты URA.RU.
Президент показал, что готов к разным вариантам развития событий — началу диалога с Европой и конфронтации, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. «Со стороны президента звучит намек европейским компаниям сильнее влиять на процесс, потому что Россия для них абсолютно не закрыта. Некоторые уходили со слезами на глазах, потому что российский рынок очень выгодный и перспективный, но все они так или иначе участвовали в политической кампании по подрыву российской экономики, которая дирижировалась из Вашингтона, Брюсселя и Лондона. Это не было случайным стечением обстоятельств», — заявил экономист.
Если Вашингтон продолжит курс на нормализацию отношений с Россией, то уже американские компании смогут занять свободные ниши, это должно подстегивать европейцев активнее искать контакты с Москвой, продолжил эксперт. У немецкой компании Siemens были «вкуснейшие контракты» в России, она поставляла турбины для энергетики, транспортное и медицинское оборудование, но пока ничего не делает для снижения напряженности, отметил собеседник URA.RU.
У возвращения западных компаний в Россию есть цена, подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Их уход и возникшие форс-мажоры спровоцировали убытки, недополученная прибыль отечественного бизнеса составляет несколько триллионов рублей, пояснил собеседник URA.RU. На Петербургском международном экономическом форуме в июне есть возможность обсудить это, «пусть приезжают», но рассчитывать на какие-то преференции или льготы не стоит, как и на монополизацию целых отраслей, продолжил парламентарий.
«Нужно сохранить сложившийся паритет — у западных корпораций не должно быть контрольных пакетов ни в одной сфере, только совместные предприятия. Никакого заигрывания, как это было в конце 80-х — начале 90-х годов, быть не может. Вопрос не в возвращении McDonald»s или Coca-Cola. Сотрудничество с любой зарубежной корпорацией должно быть направлено на технологическое лидерство. Сбрасывать нам устаревшие технологии не надо», — добавил Наумов.
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