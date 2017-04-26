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26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
09:56  26 апреля 2017 9

Екатеринбуржцам дали девять лет тюрьмы за марихуану из Канады

Клипарты. Сургут , наркотики, марихуана, анаша
За 800 граммов марихуаны уральцы заплатили 60 тысяч рублейФото: Алексей Андронов © URA.RU

Осуждены два жителя уральской столицы, заказавшие через Интернет 800 граммов марихуаны. Посылку с
наркотиком они получили на почте.

Екатеринбуржцы Никита Кузнецов и Михаил Бакун через Интернет заказали 800 граммов марихуаны у жителя Канады. За наркотик они перечислили продавцу 60 тысяч рублей. Посылку с наркотиком уральцы получили на почте.

«Были возбуждены уголовные дела по статьям «незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере» и «незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Суд Октябрьского района Екатеринбурга приговорил Никиту Кузнецова и Михаила Бакуна к 9 годам колонии строгого режима каждого.

Александр Лукманов
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