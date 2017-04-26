11:54 26 апреля 2017 2

Элитные дома с консьержами в основном находятся в центре Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени дешевеют квартиры в домах с консьержами. За полгода цена на такое жилье упала примерно на 4%, подсчитали аналитики портала N1.ru. Большая часть домов с консьержами находится в Центральном округе Тюмени.

Эксперты проанализировали предложения о продаже квартир в домах с консьержами за последние шесть месяцев. Оказалось, что цены на такое жилье пошли вниз: в среднем стоимость квартиры опустилась на 240 тысяч рублей, или 4%, и составила 5 млн 960 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что это примерно в два раза больше, чем стоит такая же квартира на вторичном рынке в целом.

Квадратный метр в домах с консьержами подешевел на полторы тысячи рублей — цена составила в среднем 73 тысячи 600 рублей. Сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры в таких домах, падение цены составило 5,3%: если в октябре 2016 года они стоили в среднем 3 млн 800 тысяч рублей, то в марте 2017-го — уже 3 млн 600 тысяч. Двухкомнатные, напротив, подорожали на 0,6% — с 5 млн 160 тысяч рублей до 5 млн 190 тысяч.

Эксперты связывают такое снижение цен с увеличением количества предложений на рынке недвижимости квартир в домах с консьержами. Горожане все чаще предпочитают выбирать именно такое жилье, и доля подобных домов в центре Тюмени сейчас составляет 61%.