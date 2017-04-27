21:07 26 апреля 2017 13

Российские военные опасаются американского ПРО в Европе Фото: depositphotos.com © URA.RU

Генштаб вооруженных сил России считает, что американская система противоракетной обороны способна нанести ядерный удар по России. Помимо этого, российские военные опасаются, что ввод системы ПРО на северо-востоке США позволит оппоненту перехватывать любые баллистические ракеты, угрожающие американской территории.

«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — цитирует слова замначальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Виктора Познихира РИА «Новости».



В Генштабе РФ считают, что Вашингтон осознанно провоцирует гонку вооружений, осложняя диалог по вопросу сокращения ядерного потенциала ведущих мировых держав. Познихир также отметил, что система ПРО США представляет угрозу для использования космического пространства другими государствами.