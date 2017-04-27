{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,31
Динамика за 2 недели
Евро 61,51
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:07  26 апреля 2017 13

Генштаб РФ обвинил Вашингтон в планировании ядерного удара по России

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, баллистическая ракета
Российские военные опасаются американского ПРО в ЕвропеФото: depositphotos.com © URA.RU

Генштаб вооруженных сил России считает, что американская система противоракетной обороны способна нанести ядерный удар по России. Помимо этого, российские военные опасаются, что ввод системы ПРО на северо-востоке США позволит оппоненту перехватывать любые баллистические ракеты, угрожающие американской территории.

«Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации», — цитирует слова замначальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Виктора Познихира РИА «Новости».

В Генштабе РФ считают, что Вашингтон осознанно провоцирует гонку вооружений, осложняя диалог по вопросу сокращения ядерного потенциала ведущих мировых держав. Познихир также отметил, что система ПРО США представляет угрозу для использования космического пространства другими государствами.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров