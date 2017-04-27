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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:49  26 апреля 2017 3

«Открытую Россию» Ходорковского признали нежелательной в России организацией

Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
«Открытая Россия» была учреждена ХодорковскимФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Генпрокуратура России признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского нежелательной организацией, поскольку она направлена на дестабилизацию внутриполитической обстановки в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательными на территории России трех иностранных неправительственных организаций: зарегистрированной в Великобритании «Открытой России», Института современной России (США) и общественного сетевого движения «Открытая Россия» (Великобритания).

По данным надзорного ведомства, деятельность этих организаций направлена на дестабилизацию внутриполитической обстановки в России.

«Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными», — сказано в пресс-релизе.

Ходорковский в своем Twitter уже заявил, что гордится «попаданием в санкционный лист».

Между тем число нежелательных иностранных неправительственных организаций в России теперь возросло до десяти, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Марина Мотылева
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