00:02 27 апреля 2017 0

Джонатан Демме умер в возрасте 73 лет Фото: Wikimedia

Режиссер самого страшного фильма в истории кинематографа — «Молчание ягнят» — Джонатан Демме скончался в возрасте 73 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, возникшие после перенесенного Демме рака пищевода.

Всемирную славу Джонатану Демме принес фильм «Молчание ягнят» — триллер 1991 года о маньяке и аналитике ФБР, пытающейся проникнуть к нему в голову, который завоевал сразу пять «Оскаров» в главных номинациях: лучшие актер и актриса (Энтони Хопкинс и Джоди Фостер), лучший режиссер, лучшая сценарная адаптация и лучший фильм.

Свою карьеру в кинематографе Джонатан Демме начал еще в 1970-е годы. Работал на телевидении (сериал «Коломбо» и передача «Saturday Night Live»), для кино снимал так называемые «эксплуатационные фильмы» — картины с избытком насилия и ужаса, задача которых была как можно сильнее испугать публику, передает «Газета.ру». Однако в 1980 году режиссер круто изменил амплуа и снял фильм «Мелвин и Говард» — историю о рабочем и раненом старике, который представлялся миллионером Говардом Хьюзом.

Также в фильмографии Демме — картины «Пересменка» (1984 год) с Голди Хоун и Куртом Расселом, «Дикая штучка» с Мелани Гриффит, «Замужем за мафией», в котором снялись Мишель Пфайффер, Алек Болдуин, Мэтью Модайн и другие звезды 1980-х, оскароносная «Филадельфия» (1993 год) и другие. Последней его полнометражной лентой стал фильм «Рики и Флэш» 2015 года, в котором сыграли мать и дочь Мэрил Стрип и Мэми Гаммер.

Режиссер был дважды женат: на режиссере и продюсере Эвелин Перселл и на Джоанне Ховард. От второго брака у него осталось трое детей — Рамона, Бруклин и Джос. Онкологическое заболевание у Демме обнаружили в 2010 году, он успешно прошел курс лечения, но в 2015-м рак вернулся. В последние несколько недель жизни состояние режиссера было крайне тяжелым.