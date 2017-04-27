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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
09:41  27 апреля 2017 4

В Екатеринбурге закрыто несколько станций метро из-за подозрительного кейса. На месте работают саперы

Метрополитен. Екатеринбург, метро, общественный транспорт, станция проспект космонавтов
Пассажиров попросили покинуть метроФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбургском метрополитене закрыто сразу несколько станций из-за подозрительно кейса. Пассажиров на станциях «Чкаловская» и «Ботаническая» попросили срочно покинуть помещения.

Как сообщили корреспонденту «URA.RU» работники метрополитена, поезда ходят только до станции «Геологическая» и обратно. Причиной тревоги стал, предположительно, забытый кем-то из пассажиров чемодан.

«В 9 утра поездная бригада сообщила об обнаружении подозрительного предмета в одном из вагонов поезда на конечной станции. На место прибыли сотрудники МВД и саперы. В данный момент взрывотехники осматривают находку», — рассказал «URA.RU» представитель полицейского главка Валерий Горелых.

В полиции просят горожан быть внимательнее и сообщать о подозрительных находках.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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