В Екатеринбурге оставили под стражей ревнивого мужа, убившего любовника жены

В Екатеринбурге продлили арест Илье Григорьеву, который несколько минут зверски убивал любовника жены на глазах у прохожих. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«Процесс по продлению меры пресечения состоялся сегодня. Григорьев будет находится в следственном изоляторе минимум до 15 ноября», — сообщили в инстанции.
Трагедия произошла 15 августа на улице Крауля, 89а — буквально в нескольких метрах от участкового пункта полиции. По версии следствия, Григорьев разбил стекло автомобиля и несколько раз ударил ножом соперника. Потерпевший скончался в машине, а Илья убежал в лес, где несколько часов прятался. Затем он сам позвонил в полицию и сдался силовикам. Против него возбуждено дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вину он признал.
