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Главные новости ЯНАО
13:29  28 апреля 2017 0

Кобылкин проконтролировал задержание преступников на салехардском вокзале.  ФОТО

Дмитрий Кобыликн поблагодарил ямальскую Росгвардию за качественную работуФото пресс-службы правительства ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин проконтролировал проведение учебной тренировки регионального отдела Росгвардии. В ходе учений сотрудники вневедомственной охраны задержали опасных нарушителей в Речном порту Салехарда. Губернатор остался доволен, передает пресс-служба регионального правительства.

Начальник ямальской Росгварии Валерий Куличенко рассказал губернатору о реализации задач по обеспечению комплексной безопасности Ямала. Он отметил, что тренировки и учения проводятся регулярно. И каждый раз в них отрабатывается что-то новое. В этот раз по легенде преступники напали на здание Речного вокзала и попытались скрыться на автомобиле. В ходе учений преступники были задержаны.

«Вижу работу бойцов, самое главное — её отмечают ямальцы. Общественная безопасность, защищённость наших арктических рубежей — это приоритет. Безусловно, внимание к вашей структуре всегда будет на самом высоком уровне. Планки к обеспечению безопасности только повышаются, в том числе к антитеррористической защищённости, поэтому на вас большая ответственность за благополучие всего Ямала», — отметил губернатор округа, внимательно следивший за учениями.

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Фото пресс-службы правительства ЯНАО

Вячеслав Егоров
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