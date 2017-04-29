{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 апреля 2017
28 апреля 2017
27 апреля 2017
13:33  29 апреля 2017 0

Жители ХМАО устроили давку из-за лопат на субботнике. ФОТОФАКТ

Общегородской субботник на ул. Островского и около ИКЦ
Субботник-2017 в Сургуте претендует на звание самого массового в истории городаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте прошел самый массовый общегородской субботник. Горожане даже устроили давку во время раздачи граблей и лопат.

Общегородской субботник на ул. Островского и около ИКЦ "Старый Сургут". Сургут, субботник, раздача граблей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Одной из центральных площадок субботника стала территория возле ДК «Камертон». Туда пришли десятки человек, в том числе и представители местной Думы и администрации. Желающих принять участие в субботнике было так много, что участники акции даже устроили небольшую давку во время раздачи лопат и граблей. Никто не пострадал.

Планировалось, что в акции по уборке улиц Сургута примет участие и Наталья Комарова, однако глава региона на субботник в этом году не вышла.

Известно, что в планах у губернатора поездка в Нефтеюганск. Ранее также сообщалось, что Наталья Комарова может посетить несколько культурных и спортивных мероприятий в Сургуте и Сургутском районе, однако в график главы региона уже несколько раз вносились изменения. По неофициальным данным, Комарова весь майский уикенд проведет в Сургуте, вплоть до демонстрации 1 мая.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров