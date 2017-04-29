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29 апреля 2017
28 апреля 2017
27 апреля 2017
13:22  29 апреля 2017 0

Прокуратура вынесла решение по шахте уральского олигарха, где погибли люди

Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, туннель, шахта, шахта центральная
Работа на шахте в Пласте частично приостановленаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 90 суток приостановлено проведение горных работ в шести блоках горизонта 700 м участка «Север» шахты «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) в Пласте. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, такое решение принято Пластовским городским судом 28 апреля. Участок, где 23 апреля из-за обвала породы погибли два горняка, а один получил тяжелые травмы, признан опасным.

При участии прокуратуры Пласта суд рассмотрел материалы территориального отдела Ростехнадзора о привлечении предприятия к ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности) и признал его виновным в совершении правонарушения.

Обвал произошел на глубине 700 метров. В момент ЧП в шахте находилось 166 человек, 163 были выведены на поверхность. Жертвами ЧП стали бригадир Сергей Шамин и проходчик Александр Бабешко. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле у руководителя СК РФ Александра Бастрыкина.

Альбина Золотухина
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